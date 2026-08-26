Qué zonas del centro histórico de San Salvador serán intervenidas después de la fase ocho alrededor del mercado central

El plan de revitalización del centro histórico prevé nuevas intervenciones en la calle Arce, Quinta, Séptima, Novena, el parque infantil y el Palacio de los Deportes. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

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Funcionarios municipales han señalado que, una vez concluida la actual etapa de intervención en los alrededores del mercado central, el plan de revitalización del centro histórico contempla nuevas fases orientadas a sectores donde aún persiste el comercio informal.

Entre las áreas previstas para las siguientes intervenciones se encuentran la calle Arce, Quinta, Séptima y Novena, además de las zonas colindantes con el eje transversal de la calle Arce.

También está en la planificación el entorno del parque infantil y el Palacio de los Deportes.

El objetivo manifestado es avanzar hacia la recuperación del cien por ciento de los espacios públicos del centro histórico, promoviendo la convivencia familiar, la reactivación económica y el ordenamiento urbano en toda la zona.

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Las próximas fases prevén procesos de diálogo y negociación con los comerciantes de estos sectores, replicando la metodología implementada hasta ahora. La recuperación de áreas emblemáticas, como accesos y muros perimetrales del cementerio Los Ilustres, también forma parte de la agenda de intervención, junto con el mejoramiento de zonas verdes y jardineras.

Intervención específica de la fase ocho

En este contexto, actualmente se ejecuta la octava etapa del plan de revitalización, que comprende la intervención de varias calles y avenidas en el entorno del mercado central. Entre las zonas abordadas se encuentran la Once Avenida Sur, Novena Avenida Sur, Trece Avenida Sur, Séptima Avenida Sur, Veintinueve de Agosto, Doce Calle Poniente, Senda Central y Pasaje Barahona, abarcando el tramo desde la calle Gerardo Barrios hasta el bulevar Venezuela.

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Germán Muñoz, director de Desechos Sólidos y Saneamiento Ambiental, explicó en entrevista AM que durante las labores el mercado central ha permanecido abierto, manteniendo más de cuatro mil espacios comerciales activos y accesos habilitados para usuarios y proveedores.

La intervención ha permitido, además, la recuperación de accesos históricos, como el del cementerio Los Ilustres, y la renovación de aceras, muros y zonas verdes que no recibían mantenimiento desde hace años.

La octava etapa del plan de revitalización interviene calles y avenidas alrededor del mercado central entre la calle Gerardo Barrios y el bulevar Venezuela. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

La estrategia desarrollada incluye etapas de barrido inicial, lavado de calles y fumigación, junto con el control de vectores para asegurar condiciones de salubridad. Los turnos de trabajo han sido organizados con el propósito de no interrumpir la actividad comercial ni el tránsito en la zona. Se prevé concluir el retiro de desechos voluminosos y el lavado de calles en un plazo de cuatro a cinco días.

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Logística y operativos de limpieza

Durante la intervención en el centro histórico, equipos municipales evacuaron entre seiscientas y seiscientas cincuenta toneladas de desechos en un periodo de cuarenta y ocho horas alrededor del mercado central.

La operación incluyó la movilización de aproximadamente mil colaboradores de distintas áreas, como desechos sólidos, desarrollo urbano, promoción para la salud, cementerios y administración de mercados.

Germán Muñoz precisó que las tareas incluyeron el desmontaje de estructuras, la demolición de planchas, la recolección de materiales voluminosos y la limpieza de tragantes y canaletas que habían permanecido cubiertos o inutilizados durante años. Según detalló, la limpieza permite mejorar el drenaje y reducir riesgos de insalubridad.

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El operativo también contempló la identificación y limpieza de puntos críticos para la recolección de basura, así como la implementación de medidas de seguridad.

Alrededor de doscientos agentes municipales resguardaron el perímetro de intervención para evitar accidentes relacionados con materiales cortopunzantes o acometidas eléctricas expuestas.

Se llevaron a cabo cortes de energía y señalización de áreas riesgosas.

La intervención en el mercado central incluye barrido inicial, lavado de calles, fumigación y control de vectores para mejorar la salubridad. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Opciones y proceso de reubicación para comerciantes

Irvin Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, detalló que a los comerciantes afectados por la intervención se les ofrecieron treinta y dos alternativas para reinstalarse dentro de la red de mercados municipales. Cada vendedor pudo seleccionar hasta tres opciones de ubicación, considerando el giro de su actividad y sus necesidades.

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Según Rodríguez, más de setecientas solicitudes han sido registradas y evaluadas individualmente mediante fichas técnicas. La asignación de puestos se realiza de manera pública y transparente, a través de sorteos entre los interesados, según la demanda y el tipo de comercio.

Para acceder a los nuevos espacios, los comerciantes deben presentar solvencia policial, antecedentes penales y, en el caso de quienes manipulan alimentos, certificaciones sanitarias. Quienes no cumplen los requisitos o prefieren otras alternativas pueden optar por alquilar locales privados o desarrollar proyectos independientes.

El acompañamiento municipal continúa después de la reubicación, incluyendo actividades de promoción y festivales en los mercados, priorizando a quienes entregaron voluntariamente sus estructuras y completaron los trámites.

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Sostienen que la liberación de los contornos del mercado central ha cambiado la movilidad peatonal y vehicular, así como las condiciones de seguridad y salubridad en el centro histórico. Germán Muñoz señaló que los comerciantes y propietarios de locales cuentan con servicios de recolección de residuos, iluminación, agua y mantenimiento.