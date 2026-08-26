Anthropic se prepara para salir a cotizar en Wall Street este año y busca batir el récord de SpaceX

Un debut exitoso en la bolsa podría disparar el valor de Anthropic a USD 2 billones.

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Anthropic se prepara para debutar en Wall Street entre septiembre y octubre de 2026 con una oferta pública de acciones con la que procurará recaudar hasta USD 100.000 millones -un récord para este tipo de operación- que elevaría la valoración objetivo para la compañía a unos 2 billones de dólares.

El rival directo de OpenAI especializado en inteligencia artificial (IA) para programación informática, prepara su salida a bolsa en las próximas semanas con el objetivo de superar el récord de SpaceX en Wall Street, según Bloomberg. La operación pondrá a prueba la capacidad de la compañía para atraer capital público pese a sus fuertes necesidades de infraestructura y las pérdidas previstas para los próximos años.

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Detalles de la salida a bolsa (IPO) de Anthropic

Valuación y recaudación: La creadora de Claude busca captar entre 75.000 y 100.000 millones de dólares, superando potencialmente el récord histórico de la salida a bolsa de SpaceX.

Calendario: Los documentos financieros podrían publicarse a finales de agosto o en las próximas semanas, apuntando al estreno bursátil para septiembre u octubre de 2026.

Asesores financieros: La compañía trabaja con bancos de inversión principales como Morgan Stanley y Goldman Sachs.

Contexto de mercado: El movimiento ocurre en paralelo a los preparativos de su rival OpenAI y busca aprovechar el apetito de los mercados públicos por la inteligencia artificial a gran escala.

Este año ya puede considerarse uno de los periodos de salidas a bolsa más extraordinarios de los últimos años. SpaceX (recaudó inicialmente USD 86.000 millones en junio) rompió todos los récord y superó con amplio margen el registro anterior de Saudi Aramco en 2019, para convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia.

También destacaron en 2026 las salidas a cotización de Cerebras (USD 5.550 millones) y Jersey Mike’s (USD 1.000 millones) fueron algunos de los nombres más comentados en debutar en los mercados públicos de Nueva York.

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Pero ahora toda la atención se concentra en Anthropic, que podría ser solo la “punta del iceberg” de las OPV a medida se acerque el último trimestre del año, y con él, algunas promesas muy audaces sobre el desempeño futuro. OPV (Oferta Pública de Venta) es una operación financiera en la que una empresa o un accionista vende acciones al público general para empezar a cotizar en la bolsa de valores.

En mayo, Anthropic alcanzó una valoración de casi un billón de dólares tras obtener financiamiento por USD 65.000 millones.

Anthropic presentó de forma confidencial una solicitud para una posible salida a bolsa en octubre. Según un nuevo informe de The Wall Street Journal, el creador de Claude podría presentar a los inversores un potencial de ingresos superior a los 30 billones de dólares.

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OpenAI no se queda atrás, a juzgar por la cantidad de ejecutivos que despidió este verano. También podría seguir los pasos de Anthropic con una estimación de ingresos futuros aparentemente descabellada.

“Me gusta (la estimación de ingresos) porque refleja la oportunidad. Ya sea en el sector empresarial, en el de consumo o en el de programación, está cambiando no solo nuestra forma de trabajar, sino también la de desarrollar productos. Creo que es viable”, declaró Jim Neesen, socio gerente de Connor Group, a Yahoo Finance.

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Anthropic pretende superar el récord de USD 86.200 millones de dólares que SpaceX recaudó en su debut bursátil en junio.

“Si observamos su crecimiento de ingresos, su tasa anualizada es de 65 mil millones de dólares. El año pasado alcanzaron los 9 mil millones. Eso representa un aumento de siete veces. Creo que existe una gran oportunidad de mercado”, agregó Jim Neesen.

Según datos de PwC (PricewaterhouseCoopers), las OPV tradicionales en Estados Unidos recaudaron aproximadamente USD 114.100 millones en el segundo trimestre, más de siete veces los USD 14.800 millones recaudados durante el mismo período de 2025. Esta cifra se vio impulsada por la salida a bolsa de SpaceX.

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Neesen afirmó que las perspectivas siguen siendo positivas para las OPV, especialmente para las empresas biotecnológicas emergentes. Añadió que es probable que los inversores sean pacientes con los plazos de obtención de beneficios de Anthropic y OpenAI. “La intuición me dice que Anthropic está mucho más cerca de la rentabilidad”, dijo Neesen. “Pero hay una inversión masiva de capital que continúa realizándose. Creo que habrá mucha tolerancia”, consideró.

Darío Amodei es el CEO y cofundador de Anthropic.

El crecimiento de Anthropic se produce en medio de un enfrentamiento con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. En marzo, el Gobierno rescindió sus contratos con la compañía y la designó como un riesgo para la cadena de suministro, después de que Anthropic rechazara conceder al Ejército acceso sin restricciones a sus modelos de inteligencia artificial.

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La empresa calificó la decisión del Departamento de Defensa como una represalia inconstitucional. El conflicto derivó en una batalla legal que podría extenderse durante años.

Siete claves sobre Anthropic

Anthropic fue fundada en 2021 por antiguos ejecutivos de OpenAI que cuestionaban el tratamiento de los riesgos asociados al desarrollo de la IA dentro de la compañía. La empresa está dirigida por su director ejecutivo y cofundador, Dario Amodei, nacido en San Francisco y doctor en biofísica por la Universidad de Princeton. Su hermana, Daniela Amodei, también figura entre las cofundadoras y ocupa la presidencia de la compañía. El nombre Anthropic alude, de forma paradójica, a aquello que está relacionado con los seres humanos. La empresa cuenta con 5.000 empleados, según datos de PitchBook. Anthropic ocupó durante años un lugar por detrás de OpenAI, que alcanzó una posición dominante en el mercado con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. La estrategia de Anthropic se concentró en un segmento más específico: las herramientas de IA para programadores. Mientras OpenAI amplió su oferta hacia productos como la generación de vídeo y los navegadores web, Anthropic centró parte de sus esfuerzos en el desarrollo de herramientas para el sector tecnológico. Uno de sus productos principales es Claude Code, un asistente destinado a desarrolladores. El servicio contribuyó al crecimiento de los ingresos de la compañía, que proyecta alcanzar 65.000 millones de dólares en ingresos anualizados. Los futuros inversores de Anthropic también deberán considerar las pérdidas acumuladas por la compañía. Según informes de medios estadounidenses citados en el texto, Anthropic perdió casi USD 42.000 millones en 2025 y podría mantener resultados negativos durante los próximos años.