¿Beneficio para Tesla?: el Gobierno facilita la homologación de autos norteamericanos y abre la puerta a nuevos jugadores

El Gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial, que facilita la homologación de autos fabricados en Estados Unidos, donde la normativa es diferente en materia de seguridad activa y pasiva.

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El Gobierno argentino publicó este miércoles en el Boletín Oficial un decreto complementario del acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos que permitirá importar 10.000 autos por año sin pagar arancel extrazona del 35%.

El decreto lleva el número 796/2026, modifica el procedimiento de homologación de vehículos importados que cumplen las normas de seguridad estadounidenses, y entrará en vigencia este próximo jueves 27 de agosto. El objeto de esta norma es, ni más ni menos, el de simplificar considerablemente el proceso de homologación de determinados vehículos importados de ese país de procedencia.

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Si bien es una medida que simplifica los trámites para todas las automotrices, el más beneficiado es Tesla, porque es una marca originaria de Estados Unidos que no comercializa autos todavía en el país, pero que ya instaló una oficina local con Joaquín Lizarralde como CEO, quien tiene a cargo dirigir las operaciones en Argentina y Uruguay, donde ya están vendiendo sus autos oficialmente.

El nuevo tramite

Homologar un automóvil nuevo en la Argentina exige la obtención de una Licencia de Configuración de Modelo (LCM) que está orientada a asegurar un estándar mínimo de seguridad, y una Licencia de Configuración Ambiental (LCA) que está referida a emisiones contaminantes. Desde el año pasado, las LCM las emite la Secretaria de Industria, Comercio y de la pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía (antes era el INTI), y las LCA son emitidas por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la vicejefatura de Gabinete de Ministros.

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Con este decreto no se eliminan ambas certificaciones, que siguen siendo obligatorias, aunque la tramitación es más simple desde el año pasado, ya que ahora se pueden aplicar certificaciones internacionales al momento de tramitar la LCM, la más compleja de ambas.

Ese fue un primer paso para aliviar el costo y el tiempo de los trámites, pero además, para posibilitar que un particular pueda importar un vehículo que no tiene homologación registrada en Argentina, lo que antes era imposible hacer.

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La situación del acuerdo con EE.UU.

El acuerdo entre la Argentina y EstadosUnidos se firmó el pasado 5 de febrero y técnicamente debía entrar en vigencia 60 días después de que ambos países intercambien las notificaciones de procedimientos legales internos.

Pero aún no está en vigencia porque EEUU debió postergar todos sus acuerdos arancelarios ante el fallo contrario de la Suprema Corte de Justicia norteamericana. Esta sentencia cambió el contenido del acuerdo original, que ya no se puede aplicar. Por lo tanto, requiere una adenda que actualice el texto. Aunque el impacto final sea el mismo, el contenido del texto ya no tiene validez, por lo que la demora se debe a que se está trabajando en la actualización necesaria.

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El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos se demoró por los cambios arancelarios que debió aplicar la administración del presidente Trump. Argentina enviará el nuevo texto al Congreso para su aprobación apenas quede actualizado. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

El otro motivo es argentino. El acuerdo debe ser aprobado en general en el Congreso de la Nación, pero al tener que modificar el contenido del texto original, eso no se puede hacer aún.

Fuentes del Gobierno dijeron a Infobae que “el acuerdo con Estados Unidos será enviado al Congreso para su aprobación”, pero “para llegar a esa instancia se debe enmendar el texto dado que el mismo refiere a las regulaciones norteamericanas que justamente su corte suprema invalidó”.

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Sin embargo, en el caso puntual de la importación de autos, el Gobierno podría decidir habilitar por decreto esa importación, del mismo modo que lo hizo con el cupo de los autos híbridos y eléctricos.

Por ese motivo, en el sector se especulaba con que la fecha tentativa de entrada en vigor era agosto, aunque ahora se habla de octubre como el mes en el que finalmente podría comenzarse con la operación comercial de importar autos sin arancel desde Estados Unidos.

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El impacto en Tesla

Mientras se cumplen esos plazos, el decreto 796/2026 mejora el escenario del mercado automotor actual en Argentina con una norma que tiene impacto directo en la esperada decisión de Tesla de empezar a comercializar autos en Argentina.

Si bien el nuevo procedimiento alcanza a todos los fabricantes de automóviles que se producen y comercializan en Estados Unidos bajo las normas de la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras), Tesla es la única marca que no tiene actividad comercial en Argentina y para hacerlo debe homologar sus tres modelos actuales: Tesla Model 3, Tesla Model Y y Tesla Cybertruck.

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Al no tener operación comercial de automóviles en Argentina, Tesla sería una de las mayores beneficiadas para homologar sus vehículos con la nueva admisión de estándares norteamericanos de seguridad. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Sin embargo, como Tesla tiene cuatro fábricas en todo el mundo, dos en Estados Unidos (Austin y Fremont), una en Alemania (Berlin) y una en China (Shanghai), este decreto también blinda una eventual importación de autos dentro del esquema del acuerdo con Estados Unidos con productos provenientes de las fábricas de Europa y Asia, como ocurre con los vehículos que se venden actualmente en Uruguay, todos fabricados en China, donde la marca inició la comercialización oficialmente hace algunas semanas.

Qué dice el decreto

En esencia, la nueva disposición permite que en Argentina ahora se reconozca un documento llamado “Blue Ribbon Letter”, que es emitido por la NHTSA de Estados Unidos como certificación suficiente para acreditar que determinados vehículos cumplen con los requisitos de seguridad activa y pasiva.

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Y el motivo por el que se decidió publicar este decreto radica en que el sistema estadounidense tiene una característica particular que lo hace diferente al modelo tradicional de homologación previa. El sistema estadounidense se basa en la autocertificación del fabricante.

Es decir, en lugar de que una autoridad estatal tenga que aprobar previamente cada modelo como condición para venderlo, el fabricante declara que su vehículo cumple con las normas federales de seguridad, conocidas como FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards).

En ese documento se especifican la marca, el modelo y determinados componentes del número VIN (el número de Identificación Vehicular que tienen todos los autos del mundo), lo que permite relacionar los vehículos que ingresan a la Argentina con la configuración técnica que fue certificada bajo las normas estadounidenses.

La nueva norma decretada por el Gobierno, garantiza que los autos que entren en el cupo de Estados Unidos tienen que ser producidos en fábricas norteamericanas. REUTERS/Rebecca Cook//File Photo

Lo que dice el decreto es que los vehículos fabricados bajo las normas FMVSS que cuenten con el aval de una Blue Ribbon Letter de la NHTSA podrán ser homologados en Argentina, y además, que Argentina no podrá exigirles requisitos de seguridad adicionales a los exigidos por la NHTSA.

En el caso Tesla, puntalmente, que produce dos de sus modelos de Estados Unidos en Alemania y China, los números VIN son distintos. Los Tesla Model 3 fabricados en Fremont tienen el VIN con la sigla 5YJ, los Model Y fabricados en Texas la sigla 7SA, pero los que se hacen en Berlin tienen otra sigla, XP7 y los de Shanghai llevan el código LRW.

Sin embargo, en la NHTSA figuran registrados solo los 5YJ de Fremont y los 7SA de Fremont/Austin, lo que impide que los autos que vengan dentro del cupo exento de arancel puedan usar este beneficio del decreto que entra en vigencia mañana.

El rol del cupo 2027

¿Esto significa que Tesla no podrá importar autos desde China sino solo desde Estados Unidos? No necesariamente, pero para traer unidades dentro del acuerdo comercial con Estados Unidos, los autos deben ser fabricados en las dos plantas de Texas y California.

Si Tesla quisiera comercializar autos fabricados en China, no podría ser con este beneficio arancelario y llegarían por su precio, con un arancel extrazona del 35%.

El cupo de autos híbridos y eléctricos 2027 saldría en septiembre, y podría aplicar una suba del precio máximo actual que es de USD 16.000 FOB. (Chinatopix vía AP, Archivo)

Al tener autos en Uruguay, y teniendo en cuenta que el sistema de entrada del cupo de Estados Unidos es el conocido FIFO (el que llega primero sale primero), apenas quede habilitado el acuerdo esa podría ser una vía más rápida para llegar al puerto argentino. Ante esta reglamentación decretada hoy, eso no será posible, salvo que en Uruguay haya vehículos procedentes de Estados Unidos.

Es ahí donde entra el juego la reglamentación del cupo 2027, que debería lanzarse en las próximas semanas, estimativamente en la primera quincena de septiembre, y en el que se podría aumentar el precio máximo actual de USD 16.000.

Si ese aumento ocurre y el nuevo tope es suficientemente alto para que puedan entrar los Tesla Model 3 y/o Model Y fabricados en China, quedaría abierto el canal para que también esos autos lleguen sin arancel de importación alguno, aunque con el límite de unidades que tiene el cupo, y que se reparte al 50% entre fabricantes e importadores.