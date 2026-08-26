El Salvador

El 39% del suelo edificable dentro del Centro Histórico de San Salvador tiene carácter patrimonial

La directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín explicó en entrevista radial que el plan estratégico y de ordenamiento fija criterios para intervenir inmuebles protegidos y habilita proyectos complementarios orientados al repoblamiento y la sostenibilidad urbana

El plan de ordenamiento del Centro Histórico de San Salvador busca recuperar la función habitacional, que hoy representa apenas el 2% del uso de suelo. / (Secretaría de Prensa)
El plan de ordenamiento del Centro Histórico de San Salvador busca recuperar la función habitacional, que hoy representa apenas el 2% del uso de suelo. / (Secretaría de Prensa)
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El 39% del suelo edificable en el Centro Histórico de San Salvador es patrimonial, lo que define la vocación de casi la mitad de esta área clave de la capital.

El resto del territorio está habilitado para desarrollos complementarios que buscan reforzar el repoblamiento y la sostenibilidad urbana, según explicó Adriana Larín, directora de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).

La funcionaria detalló en una entrevista con Radio YSKL que el plan especial de ordenamiento y desarrollo territorial establece criterios claros para la intervención en inmuebles con valor patrimonial y para la habilitación de nuevos proyectos.

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El centro histórico, delimitado en ochenta manzanas, atraviesa un proceso de transformación orientado a recuperar su función habitacional, que hoy representa apenas el 2% del uso de suelo, según datos oficiales. Larín subrayó que la estrategia apuesta por usos mixtos y una diversificación tanto horizontal como vertical, combinando comercio, oficinas y viviendas en los mismos desarrollos para revitalizar la vida urbana.

“El diagnóstico mostró que solo una fracción mínima se destina a residencia, y muchas de esas condiciones no son las adecuadas para familias”, afirmó la directora.

El plan fomenta la integración de modelos urbanísticos donde los primeros niveles de los edificios se destinan a servicios o comercios, los siguientes a oficinas y en los niveles superiores se introduce la vivienda.

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Esta configuración busca que los residentes puedan acceder a servicios y espacios de esparcimiento a pocos minutos a pie, mientras se promueve la convivencia vecinal y se fortalece el sentido de comunidad.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
La estrategia para el Centro Histórico de San Salvador impulsa usos mixtos con comercio, oficinas y viviendas en un mismo desarrollo para revitalizar la vida urbana./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Uno de los ejes del proceso ha sido el impulso a las cooperativas de vivienda, una iniciativa articulada entre el Ministerio de Vivienda y la cooperación italiana.

Estos proyectos, que comenzaron a institucionalizarse en 2018, ya han entregado sus primeras unidades a familias que antes residían en condiciones de vulnerabilidad.

“Las cooperativas no solo permiten acceder a una primera vivienda, sino que fomentan la convivencia y el sentido de pertenencia, sobre todo en barrios tradicionales del centro”, explicó Larín.

En este marco, se desarrollan seis proyectos habitacionales, dos de los cuales ya han sido entregados, y se contempla la integración de antiguos vendedores ambulantes que ahora acceden a casas autogestionadas mediante el modelo cooperativo.

El plan de ordenamiento también establece una zonificación amplia, no restrictiva, que facilita la integración de nuevas actividades económicas, culturales y turísticas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación Italiana y el Politécnico de Milano han acompañado la elaboración y aplicación de estos instrumentos, con el objetivo de asegurar sostenibilidad económica, social y ambiental.

Según Larín, la colaboración internacional ha permitido sistematizar la información y digitalizar la normativa, de modo que los inversionistas y residentes puedan consultar en línea las posibilidades y limitaciones de cada inmueble.

Uno de los desafíos ha sido la conservación del patrimonio y la clarificación de los criterios de intervención. El plan ha recategorizado ochenta inmuebles y define que 239 edificios forman parte del inventario patrimonial del centro, entre ellos los portales de la Plaza Libertad y otros monumentos emblemáticos. Larín señaló que ahora los propietarios pueden conocer con precisión las reglas para restaurar, ampliar o reconvertir sus inmuebles, lo que brinda mayor certeza para la inversión y simplifica los trámites administrativos.

La zonificación del Centro Histórico de San Salvador facilita nuevas actividades económicas, culturales y turísticas con apoyo del BID, la cooperación italiana y el Politécnico de Milano. /(Cortesía: Centro Histórico)
La zonificación del Centro Histórico de San Salvador facilita nuevas actividades económicas, culturales y turísticas con apoyo del BID, la cooperación italiana y el Politécnico de Milano. /(Cortesía: Centro Histórico)

El plan también identifica zonas de oportunidad urbana, como la cuarta calle entre la Plaza Bolívar y el Parque Cuscatlán, que podrá acoger nuevos desarrollos en altura y usos diversificados. En esa zona se proyecta la creación de un distrito tecnológico y de innovación, que complemente la oferta residencial y eduque a jóvenes en nuevas profesiones, desde restauración patrimonial hasta industrias creativas. “Hay una apuesta clara por capacitar a jóvenes en oficios y carreras vinculadas al turismo, la restauración y la economía creativa”, subrayó Larín.

La revitalización del Centro Histórico de San Salvador incluye además la recuperación de pasajes culturales, como el pasaje Guatemala, invisibilizados o privatizados tras décadas de infraestructura informal. El plan prevé su reincorporación al espacio público y su puesta en valor como detonantes culturales y turísticos.

El acceso a la vivienda digna, la integración social y la diversificación económica se consolidan como ejes de esta nueva etapa para el centro histórico. El plan cuenta con líneas de crédito específicas para nuevos inversionistas y emprendedores, asesorías técnicas y un equipo de gestión territorial y social que acompaña tanto a empresarios como a residentes. Según la directora, la transformación del centro histórico busca restituir el sentimiento de comunidad y convertir el área en un entorno seguro, dinámico y sostenible para todos sus habitantes

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