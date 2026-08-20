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Convocaron a una reunión para actualizar el salario mínimo, vital y móvil y las prestaciones por desempleo

Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, la sesión se realizará el próximo viernes 28 de agosto vía plataforma virtual

La sesión se realizará el próximo viernes de manera virtual (REUTERS)
La sesión se realizará el próximo viernes de manera virtual (REUTERS)
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El Gobierno nacional convocó a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a participar de una sesión plenaria ordinaria, con el objetivo de actualizar el piso establecido para el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) y de las prestaciones por desempleo.

Por medio de la Resolución N° 1/2026 publicada en el Boletín Oficial, la presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Claudia Testa, informó que la reunión se realizará el 28 de agosto de 2026 a las 12:30 horas a través de una plataforma virtual.

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“Convócase a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 28 de agosto de 2026, a las 12:30 horas (doce treinta horas), mediante plataforma virtual”, indicaron.

No obstante, en la citación aclararon que, en el caso de no lograrse el quórum necesario, se fijó una segunda convocatoria para las 14:00 horas del mismo día. Asimismo, se prevé la designación de dos consejeros presentes de cada sector para la firma del acta.

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Entre los temas principales que se sumaron en el orden del día, se encuentra la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y la actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.013 y sus modificatorias. Ambos temas serán tratados el mismo día, a las 10 horas, por la comisión convocada.

En junio, el salario real privado cayó 0,9% y rompió 20 meses de crecimiento

En junio de 2026, el salario real promedio de los trabajadores en relación de dependencia del sector privado registró una baja de 0,9%, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta disminución representó el segundo mes consecutivo de retracción en el poder de compra, a pesar de que la inflación mostró una menor velocidad de crecimiento durante el periodo.

La serie desestacionalizada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indicó que la caída de junio profundizó la tendencia negativa observada en mayo, cuando la contracción había sido del 2,9%. Como resultado, el informe remarcó que, “por primera vez tras 20 meses consecutivos por encima del nivel de noviembre de 2023, el salario medio real de junio de 2026 se ubicó por debajo de dicho valor, con un descenso de 0,6%”.

Según la Secretaría, la reciente contracción del salario real se explica porque el crecimiento del salario nominal se frenó más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos medidos en términos desestacionalizados. Entre enero y abril de 2026, el salario nominal creció en promedio 2,1% mensual, mientras que en abril y mayo el ritmo se redujo a 1% mensual.

Primer plano de una persona con bata blanca que alcanza una caja de medicamento en una estantería con varias cajas y frascos.
Los trabajadores de Farmacia obtuvieron un aumento real del 2,5%, de acuerdo con el último informe (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte también señaló que las remuneraciones fijadas por Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) presentaron una contracción, aunque menor a la del salario promedio general. En los últimos dos meses considerados, el salario conformado medio de los principales CCT se redujo 0,7% en términos reales en la serie sin estacionalidad.

En línea con esto, indicaron que el análisis de convenios colectivos revela disparidad entre sectores. Así, se identificaron tres grupos: uno con incrementos reales, otro con estabilidad o variaciones acotadas y un tercero con caídas superiores al 10% interanual.

Dentro de los sectores con aumentos reales en el poder de compra figuran Encargados de edificio (+5,9%), Camioneros (+3,1%), Construcción (+2,5%), Farmacia (+2,5%), Entidades deportivas (+1,7%), Aceiteros (+1,6%) y Seguros (+1,6%). En contraste, sectores como Textiles (-12,6%), Metalúrgicos (-12,4%), Comercio (-11,0%) y Calzado (-10,5%) registraron descensos interanuales de dos dígitos en el salario real.

Al mismo tiempo, reveló que algunos sectores lograron sostener o mejorar el salario real mediante acuerdos por encima de la inflación, otros limitaron las pérdidas y varios sufrieron deterioros marcados. “En los últimos dos meses, el salario conformado medio de los principales CCT se redujo un 0,7% en términos reales”, precisaron.

Asimismo, recordaron que la medición mensual del salario se basó en las declaraciones juradas empresarias presentadas al SIPA, cubriendo aproximadamente el 98% del empleo privado registrado. Esta metodología genera una proyección basada en datos parciales, por lo que no integra las series históricas del anexo estadístico del reporte.

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