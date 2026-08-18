La papaya gana protagonismo por su perfil nutricional y sus posibles beneficios digestivos

La papaya ganó visibilidad en la agenda de bienestar por su aporte de vitamina C, agua, fibra y compuestos antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El interés por los alimentos que combinan bajo aporte calórico, densidad nutricional y rutina diaria sostiene buena parte de la agenda de bienestar, sobre todo en un contexto en el que crecen las búsquedas de opciones simples para sumar frutas en lo cotidiano. En ese marco, la papaya volvió a ganar visibilidad por su contenido de vitamina C, agua, fibra y compuestos antioxidantes.

La atención sobre esta fruta no surge de una novedad clínica ni de una recomendación sanitaria reciente, sino de una pregunta más concreta y cotidiana: qué aporta en términos nutricionales un alimento que suele asociarse con digestión liviana, saciedad y preparaciones frescas.

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Olga Castañeda explicó que 100 gramos de papaya cubren el 100% de las necesidades de vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese enfoque permite distinguir entre propiedades descriptas por una fuente especializada y promesas de bienestar que no aparecen respaldadas en el material consultado.

Esa mirada fue desarrollada en un artículo de Sport Life, firmado por Olga Castañeda, diplomada en Nutrición y Dietética, quien repasó los componentes nutricionales de la papaya y los efectos que esa composición puede tener dentro de una dieta variada.

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Qué destaca la especialista sobre su perfil nutricional

Uno de los datos más precisos que señaló Olga Castañeda es que 100 gramos de papaya cubren el 100% de las necesidades de vitamina C.

La especialista indicó además que la fruta aporta incluso más vitamina C que una naranja, una comparación que ayuda a dimensionar por qué suele quedar asociada a hábitos alimentarios orientados al bienestar general.

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La vitamina C de la papaya contribuye a las defensas naturales, la formación de colágeno y la absorción del hierro (Freepik)

Según explicó Castañeda, esa vitamina contribuye al aumento de las defensas naturales, favorece la formación de colágeno, activa la absorción del hierro y ejerce un efecto antioxidante frente a los radicales libres.

La profesional agregó que la papaya contiene licopeno, un carotenoide vinculado a su coloración y a su acción antioxidante. Este tipo de pigmentos naturales, presentes en frutas y verduras, participa en la protección de las células frente al daño oxidativo.

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A ese grupo se suma la criptoxantina, que, según detalló Olga Castañeda, también actúa como antioxidante frente a los radicales libres, asociados al envejecimiento prematuro celular.

La papaya contiene licopeno y criptoxantina, carotenoides con acción antioxidante frente a los radicales libres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista añadió que estos compuestos protegen de la oxidación del colesterol LDL, un proceso que la fuente vinculó con la prevención de enfermedades cardiovasculares.

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Por qué aparece en conversaciones sobre saciedad e hidratación

Otro de los ejes del artículo firmado por Olga Castañeda es la composición general de la papaya. La describió como una fruta carnosa con alrededor de 90% de agua, una característica que la profesional presentó como parte de su efecto diurético y de su perfil liviano dentro de la alimentación cotidiana.

Ese dato ayuda a explicar por qué la papaya suele aparecer en desayunos, colaciones, preparaciones frías y alimentos de baja densidad calórica cuando el interés editorial se centra en alimentos frescos.

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La fuente vinculó los antioxidantes de la papaya con la protección frente a la oxidación del colesterol LDL y la prevención de enfermedades cardiovasculares

En este caso, la relevancia no depende de una moda puntual, sino de una inquietud estable de la audiencia: cómo identificar opciones que aporten nutrientes y, al mismo tiempo, encajen en esquemas de comidas simples.

Castañeda indicó además que la fruta es saciante y poco calórica. También señaló la presencia de calcio, magnesio, potasio y fósforo, minerales que, de acuerdo con su explicación, ayudan a restaurar el equilibrio ácido-base del organismo. Ese concepto refiere al equilibrio interno que el cuerpo mantiene para sostener funciones fisiológicas normales.

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En relación con la fibra, la especialista aclaró que otras frutas aportan cantidades mayores, aunque remarcó que la papaya ofrece dos gramos por cada 100 gramos.

La papaya tiene alrededor de 90% de agua, un rasgo que explica su presencia en alimentos frescos, livianos y de baja densidad calórica (directoalpaladar.com)

También explicó que se recomiendan 14 gramos de fibra por cada 1.000 kilocalorías de la dieta y sostuvo que esta fruta aporta aproximadamente el triple de lo que debería aportar un alimento promedio para colaborar con ese objetivo.

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El dato digestivo que más se repite en torno a la papaya

Entre los componentes más citados cuando se habla de esta fruta aparece la papaína, una enzima presente en su composición. Las enzimas son sustancias que facilitan procesos químicos del organismo.

En este caso, Olga Castañeda afirmó que la papaína ayuda a la digestión de las proteínas de la dieta.

La papaína presente en la papaya ayuda a la digestión de las proteínas y explica su asociación con una digestión liviana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto permite responder la inquietud más concreta que organiza la nota: por qué la papaya queda asociada, con tanta frecuencia, a una idea de digestión liviana.

La fuente no la presenta como tratamiento ni como respuesta universal para molestias intestinales. La ubica, en cambio, como un alimento con características puntuales que pueden explicar su presencia reiterada en contenidos de bienestar.