Subir las escaleras puede reducir el riesgo de morir de una enfermedad cardíaca

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JUEVES, 13 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Subir por las escaleras en lugar del ascensor puede hacer más por tu salud de lo que crees.

Un gran estudio publicado en el American Journal of Cardiovascular Drugs encontró que las personas que subían regularmente las escaleras tenían un 39% menos de probabilidades de morir por enfermedades cardiovasculares. Y un 24% menos probable de morir por cualquier causa. Sus probabilidades de infarto, ictus e insuficiencia cardíaca también eran menores.

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"Subir por las escaleras es una forma práctica y a menudo pasada por alto de incorporar la actividad física a la vida diaria", dijo el autor principal Dr. Vassilios Vassiliou, profesor de medicina cardíaca en la Norwich Medical School de la Universidad de East Anglia, Reino Unido. "Queríamos entender mejor cómo esta actividad cotidiana podía tener un potencial para salvar vidas."

Los investigadores analizaron datos de nueve estudios que involucraron a más de 480.000 personas, de entre 35 y 84 años.

Analizaron la relación entre subir escaleras auto-reportadas y el riesgo de enfermedad cardíaca y muerte prematura durante un seguimiento medio de 14 años. (Mediana significa que la mitad se seguía durante más tiempo, la otra mitad por menos tiempo.)

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Un estudio incluido en el análisis sugería que subir alrededor de seis tramos de escaleras al día podría aportar el mayor beneficio, aunque los investigadores señalaron que se necesita más trabajo para determinar la cantidad óptima.

"A diferencia de ir al gimnasio o hacer ejercicio, subir escaleras es algo que puedes encajar fácilmente en tu día a día en casa, en el trabajo o cuando estás fuera", dijo la primera autora, la doctora Sophie Paddock, también de la Facultad de Medicina de Norwich. "Es una buena opción para quienes no tienen mucho tiempo o acceso fácil al ejercicio."

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Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre enfermedades cardíacas.

FUENTE: HealthDay TV, 13 de agosto de 2026