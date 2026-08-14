¿Te gusta lo dulce? Según un estudio, podría estar influyendo en tus decisiones

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JUEVES, 13 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El gusto por los dulces -- helado, caramelos, chocolates, pasteles -- podría ofrecer una ventana a la forma en que tomas decisiones, según los investigadores.

Las personas con debilidad por lo dulce tienden a tomar decisiones impulsivas --pero no necesariamente porque sean impacientes, según informaron investigadores recientemente en Frontiers in Psychology.

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En cambio, estos investigadores parecen estar más interesados en gestionar el riesgo, aprovechando una recompensa rápida menor que en no saber con certeza si una recompensa retrasada dará resultados o no.

'Estamos acostumbrados a pensar en la impulsividad como una incapacidad para retrasar la gratificación. Sin embargo, nuestros hallazgos apuntan a un mecanismo diferente: elegir una recompensa inmediata más pequeña puede deberse al deseo de evitar la incertidumbre más que al deseo de recibir una recompensa lo antes posible", dijo la investigadora principal Anna Davidovich en un comunicado de prensa. Es asistente de investigación en el Centro de Cognición y Toma de Decisiones de la Universidad HSE de Moscú.

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En experimentos con 149 jóvenes adultos, los investigadores compararon su preferencia por los dulces con su rendimiento en tareas que evaluaban el comportamiento impulsivo.

Quienes tenían debilidad por lo dulce tenían más probabilidades de elegir una recompensa menor pero garantizada, y tendían a preferir una recompensa inmediata menor en lugar de una mayor y retrasada, según los resultados.

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Sin embargo, cuando tanto las recompensas menores como las mayores implicaban un retraso, estaban más dispuestos a esperar a la mayor, encontraron los investigadores.

En general, la impulsividad entre los que les gusta el dulce desapareció en gran medida después de que los investigadores tuvieran en cuenta el nivel de aversión al riesgo de cada persona, según el estudio.

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El deseo de evitar la incertidumbre entre las personas con debilidad por lo dulce podría estar relacionado con el sistema opioide del cerebro, según los investigadores.

El deseo de comer dulces está vinculado a la actividad de los receptores implicados tanto en experimentar placer como en evaluar amenazas e incertidumbres, según el equipo. Las personas que aman los dulces no solo pueden obtener mayor placer de las recompensas, sino que también pueden percibir con mayor intensidad posibles pérdidas.

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"Esto cambia nuestra comprensión de la naturaleza del comportamiento impulsivo", dijo Davidovich.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre trastornos del control de impulsos.

FUENTE: HSE University, comunicado de prensa, 11 de agosto de 2026