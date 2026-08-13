¿La ciencia desmintió la promesa de los entrenamientos de furia? El verdadero efecto del ejercicio intenso

La evidencia disponible no respalda los rage workouts ni el ejercicio intenso como herramienta eficaz para bajar la ira en el momento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La moda de descargar la bronca con golpes, bolsas o rutinas al límite ganó lugar en videos, gimnasios y conversaciones sobre bienestar, pero la evidencia disponible no respalda el ejercicio intenso como herramienta eficaz para bajar la ira en el momento.

El interés por los llamados rage workouts creció al ritmo de una agenda que cruza salud mental, cultura fitness y regulación emocional, con una promesa sencilla: transformar enojo en alivio a través del esfuerzo físico.

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Esa propuesta parte de una idea intuitiva. Si la ira acelera el cuerpo, una descarga intensa parecería una forma directa de vaciar esa tensión.

La revisión publicada en Clinical Psychology Review reunió 154 estudios, 184 muestras independientes y 10.189 participantes sobre manejo del enojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema es que la investigación que comparó distintas estrategias de manejo del enojo encontró otra cosa: las prácticas que reducen la activación corporal muestran mejores resultados que aquellas que la elevan. Según publicó Popular Science, esa diferencia cuestiona una creencia extendida en el universo del bienestar.

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El tema adquiere relevancia porque no discute si hacer ejercicio es saludable, un punto que no está en cuestión, sino qué recurso sirve para cada necesidad concreta. En una escena marcada por consejos rápidos sobre autocuidado, la confusión entre actividad física, descarga emocional y regulación de la ira ocupa un lugar visible.

El nuevo dato que ordena esa discusión no apunta contra el entrenamiento, sino contra la idea de que cualquier movimiento intenso ayuda a calmarse.

Las prácticas que reducen la activación corporal, como respiración profunda, meditación, atención plena y yoga suave, disminuyeron de manera consistente la ira y la agresividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué encontró la revisión que cuestiona los rage workouts

De acuerdo con el medio, en 2024 Sophie L. Kjærvik, investigadora del Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies, y Brad Bushman, profesor de comunicación de The Ohio State University, publicaron una revisión en Clinical Psychology Review sobre actividades para manejar la ira. El trabajo reunió 154 estudios, con 184 muestras independientes y 10.189 participantes.

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Según esa revisión, las actividades que reducen la activación corporal, como la respiración profunda, la meditación, la atención plena y ciertas variantes de yoga, disminuyeron de manera consistente la ira y la agresividad.

Las actividades que elevan la activación, como trotar, andar en bicicleta o golpear una bolsa, no mostraron utilidad general para reducir el enojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, las actividades que elevan la activación, como trotar, andar en bicicleta o golpear una bolsa, no mostraron utilidad general para reducir el enojo.

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El metaanálisis reportó un efecto de g = -0,63 para las prácticas calmantes y de g = -0,02 para las actividades que aumentan la activación. Es decir, las técnicas calmantes ayudan a disminuir el malestar, pero las activadoras no tienen efecto relevante.

La revisión también señaló que los resultados de las prácticas calmantes se mantuvieron en grupos diversos. El efecto apareció en estudiantes y no estudiantes, en personas con y sin antecedentes delictivos, en individuos con y sin discapacidad intelectual, en formatos grupales e individuales, y tanto en entornos de laboratorio como en situaciones de campo.

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La ira activa el sistema de lucha o huida, con aumento de frecuencia cardíaca, tensión muscular y adrenalina, y una rutina exigente puede sostener esa activación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el ejercicio intenso no cumple la misma función

La revista detalló que la diferencia entre unas prácticas y otras se relaciona con el tipo de respuesta corporal que acompaña al enojo. La ira activa el sistema de lucha o huida, una reacción automática frente a una amenaza o a una situación vivida como hostil.

En ese estado suben la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la liberación de adrenalina. Si a ese cuadro se suma una rutina exigente, el cuerpo puede sostener esa activación en vez de desescalarla.

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Kjærvik afirmó que la respiración profunda, la atención plena, la meditación, la relajación muscular progresiva y el yoga suave ayudan a bajar el ritmo cardíaco y la tensión física.

La revisión indicó que los efectos de las prácticas calmantes se mantuvieron en grupos diversos y en formatos grupales, individuales, de laboratorio y de campo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relajación muscular progresiva consiste en tensar y aflojar grupos musculares de forma secuencial para reconocer y reducir la rigidez acumulada. La atención plena apunta a registrar lo que ocurre en el momento sin responder de forma automática.

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Ese punto resulta central para una agenda de bienestar que suele presentar el ejercicio como respuesta casi automática ante malestares distintos. La revisión no discute los beneficios del entrenamiento para la salud física ni para el estado de ánimo general, pero sí marca un límite más preciso: mejorar la condición física o el humor de base no equivale a reducir una reacción aguda de ira.

Popular Science señaló que los deportes con pelota se asociaron con una reducción de la ira, mientras que trotar apareció vinculado con niveles más altos de enojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo de movimiento también modifica el efecto

La misma nota de Popular Science agregó un matiz relevante. No todas las formas de ejercicio arrojaron el mismo resultado. Los deportes con pelota parecieron asociarse con una reducción de la ira, una diferencia que Kjærvik vinculó en ese artículo con componentes recreativos, sociales y distractores. Trotar, en cambio, apareció asociado con niveles más altos de enojo.

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Popular Science también citó un estudio previo en el que voluntarios expuestos a devoluciones negativas e injustas durante tareas de tenis de mesa pasaron luego a dos rutinas distintas.

Un grupo realizó ejercicio de remo y otro hizo una secuencia de combate inspirada en artes marciales. Según la nota, el grupo de remo redujo su enojo, mientras que el de combate mantuvo alta la activación.

Brad Bushman afirmó que el ejercicio beneficia al corazón, pero no constituye un medio eficaz para manejar la ira y puede prolongar los impulsos agresivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bushman señaló en declaraciones recogidas por Popular Science que el ejercicio es bueno para el corazón, pero no constituye un medio eficaz para manejar la ira y puede prolongar o incluso aumentar los impulsos agresivos.

A la luz de la revisión y de la reconstrucción hecha por Popular Science, la distinción más firme no separa ejercicio y bienestar, sino actividad física para entrenar de estrategias para bajar la ira en el momento.