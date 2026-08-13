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Palpitaciones nocturnas: qué las causa y cuándo conviene consultar

Los especialistas advierten que notar el corazón fuera de ritmo durante la noche no siempre indica una urgencia, aunque la presencia de ciertos síntomas cambia por completo el panorama

Mujer sentada en la cama con una mano en el pecho, con gráfico digital de frecuencia cardíaca, un teléfono, un vaso de agua y una lámpara de noche
Especialistas citados describen que el corazón acelerado al acostarse suele notarse más por el silencio y ciertas posturas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sentir el corazón acelerado durante la noche puede encender una alarma inmediata, aunque especialistas consultados por la revista estadounidense Prevention señalaron que muchas veces responde a causas frecuentes y no a una urgencia cardíaca.

Las palpitaciones nocturnas pueden percibirse como aleteos, golpes intensos, latidos salteados o un ritmo rápido e irregular, con mayor notoriedad al acostarse y en un ambiente silencioso.

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Según detalló el artículo, el reposo nocturno vuelve más evidentes esas sensaciones porque hay menos estímulos externos y mayor atención al cuerpo. A eso se suman ciertas posturas, como recostarse sobre el lado izquierdo o boca abajo, que pueden acentuar la percepción del latido sin implicar por sí solas una enfermedad grave.

Qué síntomas pueden acompañar las palpitaciones

Ilustración de una mujer dormida en la cama con su corazón iluminado y pulsando. Infografía con texto: Palpitaciones nocturnas, 50% mujeres menopáusicas, factores y consulta profesional.
Un gráfico ilustra las causas, síntomas y recomendaciones frente a las palpitaciones nocturnas, destacando que el 50% de las mujeres menopáusicas las experimenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico Lu Chen, electrofisiólogo cardíaco del MemorialCare Heart & Vascular Institute en California, y Kevin Kheder, cardiólogo intervencionista del Hoag’s Jeffrey M. Carlton Heart & Vascular Institute, explicaron que el cuadro puede aparecer junto con malestar en el pecho, falta de aire, mareos o ansiedad.

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Chen precisó que las palpitaciones pueden sentirse como aleteos, golpes fuertes, latidos salteados o un ritmo rápido e irregular. De acuerdo con un reporte de Prevention, algunas personas también describen la sensación como si el corazón “se saliera del pecho”, una percepción que genera preocupación aunque no siempre remite a un trastorno severo.

Kheder advirtió que el contexto clínico resulta clave para interpretar el síntoma. Cuando el episodio surge de forma aislada y desaparece en poco tiempo, suele relacionarse con factores transitorios. Si se repite o suma otros signos físicos, conviene avanzar con una consulta médica.

Cuáles son las causas más frecuentes

Silueta de persona recostada en una cama, con las manos sobre el pecho, dentro de un dormitorio oscuro con luz azul tenue que entra por una ventana.
Un reporte médico y datos de UC Health señalan que las pausas respiratorias nocturnas bajan el oxígeno y exigen más al corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores más habituales, el artículo mencionó el estrés, la ansiedad, el alcohol, la cafeína consumida en las últimas horas del día, la deshidratación y el reflujo ácido. Varios de esos disparadores no surgen del sistema cardiovascular, pero sí pueden alterar la percepción del ritmo del corazón o facilitar episodios de palpitaciones.

Los especialistas remarcaron el papel de algunos medicamentos. La American Heart Association indicó que ciertos fármacos usados para tratar arritmias, presión arterial alta y algunos cuadros depresivos pueden asociarse con este síntoma.

El peso de la apnea del sueño y la menopausia

Otro punto señalado por los médicos es la apnea del sueño. Ese trastorno puede reducir los niveles de oxígeno y exigir un esfuerzo extra al corazón, una combinación que favorece ritmos irregulares y eleva el riesgo de fibrilación auricular, según información difundida por UC Health.

La menopausia aparece entre las causas posibles. Los cambios hormonales pueden influir en estos episodios. Datos de la Endocrine Society indican que, durante un sofoco, la frecuencia cardíaca puede aumentar entre 8 y 16 latidos por minuto, una variación suficiente para dejar a la persona agitada aun en reposo.

Brazo con brazalete de tensiómetro y monitor digital que muestra lecturas de presión arterial. Gráfico superpuesto de corazón, aorta y onda de ECG.
Cardiólogos explican que, si el síntoma aparece aislado y cede pronto, suele vincularse con disparadores transitorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo estudio registró que 50% de las participantes con palpitaciones reportó episodios durante al menos un tercio de las noches observadas. Los autores aclararon que se trata de una investigación inicial y de escala reducida, pero sus resultados aportan datos sobre la frecuencia nocturna del problema en mujeres en etapa peri y posmenopáusica.

Otro ensayo publicado en la revista Journal of the American Heart Association, que examinó la relación entre tratamiento de la apnea obstructiva del sueño y evolución de pacientes con fibrilación auricular. El estudio señaló que no tratar ese trastorno puede reducir la efectividad de ciertos procedimientos para controlar la arritmia.

Los especialistas consultados subrayaron que estos factores no se limitan a la noche. Durante el día, el movimiento y los estímulos cotidianos pueden volver menos perceptibles los cambios en el latido. En cambio, el silencio del descanso hace que la sensación gane intensidad y atención.

Cuándo conviene consultar al médico

Si el episodio aparece de forma ocasional y cede solo, no siempre representa un motivo de alarma. Kheder recomendó repasar qué ocurrió en esa jornada, como una hidratación escasa, consumo de alcohol o cafeína, o una situación de tensión fuera de lo habitual.

Cuando las palpitaciones se repiten, la indicación es consultar con un profesional de salud. Según recogió la revista especializada en salud, en esos casos pueden solicitarse estudios como un electrocardiograma o un monitor cardíaco para determinar el origen del cuadro.

Según los especialistas, las palpitaciones frecuentes, las que duran más de unos minutos, las que interrumpen el sueño o las que aparecen con mareos, falta de aire, dolor en el pecho o desmayo requieren contacto médico sin demora. Esos signos pueden vincularse con una reducción del flujo sanguíneo hacia el cerebro o con una afección cardíaca de mayor complejidad.

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