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El magnesio podría ser un aliado ante la ansiedad, sugiere una revisión de estudios

Un análisis con 621 participantes detectó mejoras modestas en personas con estrés crónico o cuadros leves, aunque los resultados mixtos y las muestras pequeñas limitan el alcance de las conclusiones. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Una caja de magnesio, cápsulas, frutos secos variados, semillas de calabaza, hojas verdes, estetoscopio, informes médicos y medicamentos sobre una mesa gris.
Una revisión sistemática reunió siete ensayos controlados con 621 participantes y halló una reducción modesta de malestar ansioso en algunos casos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio científico reciente volvió a poner en foco el uso de magnesio como apoyo frente a síntomas de ansiedad, aunque sin cerrar la discusión clínica. Una revisión científica reunió siete estudios controlados con 621 participantes y detectó una posible reducción de síntomas en parte de los casos evaluados.

En esa misma línea, una guía difundida por Verywell Health señaló que el mineral podría resultar útil en cuadros leves o en personas con niveles bajos, pero advirtió que la evidencia sigue bajo revisión.

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Según el artículo, el primer paso no pasa por cápsulas ni comprimidos, sino por revisar la alimentación diaria y el aporte real del nutriente. El medio precisó que las recomendaciones generales de ingesta rondan 310 a 320 miligramos por día en mujeres adultas y 400 a 420 miligramos en hombres adultos, según la edad, un dato central para encuadrar el debate antes de pasar a los suplementos.

Qué lugar ocupa el magnesio en la evidencia actual

Infografía sobre magnesio y ansiedad; cerebros, personas con estrés y en calma, símbolo Mg, balanza, lupa, frasco de medicamentos, alimentos, vaso medidor, riñones.
Una infografía resume la evidencia científica sobre el magnesio y la ansiedad, incluyendo los resultados de estudios con 621 participantes y recomendaciones de dosis y alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un reporte revisado por la médica estadounidense Sara Hoffman, especialista en farmacia, publicado en Verywell Health, los estudios sobre magnesio y ansiedad muestran resultados mixtos. Algunos trabajos registraron mejoras modestas en personas con estrés crónico o síntomas leves, mientras otros no detectaron cambios claros frente a los grupos de comparación. Esa falta de uniformidad impide afirmar que el suplemento produzca el mismo efecto en todos los casos.

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La misma guía advirtió que la investigación todavía no definió qué formulación ofrece mejores resultados para este tipo de malestar. Entre las variantes de uso frecuente aparecen el magnesio glicinato, el citrato y otras formas de absorción alta. La elección depende de la tolerancia digestiva, de los antecedentes clínicos y de los medicamentos que cada persona consume.

El artículo detalló además que los especialistas recomiendan cubrir primero los requerimientos a través de alimentos ricos en el mineral. En esa lista figuran legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales y verduras de hoja verde. Esa vía suma nutrientes y evita sobrepasar con facilidad el límite sugerido para suplementos.

Dosis, seguridad e interacciones que exigen cuidado

Mujer de suéter beige con vaso de agua y tazón de frutos secos. En la mesa, plato con espinacas, brócoli, pimientos, botella de magnesio y pastillas.
Una guía clínica y una revisión científica describen resultados mixtos: algunos ensayos observaron alivio en personas con estrés persistente o síntomas leves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía revisada por especialistas indicó que varios ensayos clínicos utilizaron entre 200 y 350 miligramos diarios de magnesio elemental. También señaló que, en adultos sanos, conviene no superar 350 miligramos por día desde suplementos, salvo indicación médica. La precisión cobra importancia porque muchas etiquetas destacan el peso total del compuesto y no siempre el contenido real de magnesio elemental.

El texto agregó que los suplementos suelen considerarse seguros cuando se usan dentro de ese rango, aunque existen grupos que requieren mayor vigilancia. Las personas con enfermedad renal necesitan supervisión profesional, ya que sus riñones pueden no eliminar con eficacia el exceso del mineral. En situaciones poco frecuentes, una acumulación elevada puede derivar en hipermagnesemia.

La publicación también alertó sobre interacciones con medicamentos de uso extendido. Entre ellos aparecen algunos antibióticos, bifosfonatos indicados para la osteoporosis y levotiroxina. Según detalló Verywell Health, una pauta habitual consiste en separar la toma de magnesio entre dos y cuatro horas respecto de esos fármacos, aunque la indicación final debe quedar en manos de un médico o farmacéutico.

Un estudio sumó datos, pero no cerró el debate

Una mujer con cabello oscuro y jersey gris se sujeta la cabeza con ambas manos. Su boca está ligeramente abierta y sus ojos miran al frente.
Verywell Health, con revisión de una especialista en farmacia, advierte que los datos no son uniformes y que no está claro qué formulación funciona mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia reciente incorporó una revisión sistemática publicada en la revista Ciencia y Salud, que reunió siete estudios controlados con 621 participantes. El análisis encontró que la suplementación con magnesio puede asociarse con una reducción de síntomas de ansiedad y depresión frente a grupos de control o cuidados estándar. Algunos trabajos incluidos también observaron un posible efecto adicional cuando el mineral se combinó con vitamina B6.

Los autores del estudio, de todos modos, remarcaron límites que reducen el alcance de esa señal positiva. El trabajo describió muestras pequeñas, escalas distintas para medir síntomas y diseños heterogéneos entre un ensayo y otro. Esa dispersión impide comparar con solidez dosis, formulaciones y perfiles clínicos.

Con ese panorama, el magnesio para la ansiedad aparece hoy como un apoyo posible dentro de un abordaje más amplio, no como una solución estándar. La investigación sigue abierta sobre eficacia, dosis y tipo de suplemento. A corto plazo, el foco seguirá puesto en nuevos ensayos clínicos con muestras más amplias y criterios unificados, un paso clave para definir si este mineral puede ganar lugar en las recomendaciones de salud mental basadas en evidencia.

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