Salud

El magnesio bajo la lupa: ¿suplemento necesario o moda pasajera?

El cardiólogo José Abellán aclaró cuáles son sus beneficios, sus limitaciones y cuándo conviene incorporarlo. Además, destacó que interviene en más de 300 procesos enzimáticos fundamentales

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Una caja de magnesio, cápsulas, frutos secos variados, semillas de calabaza, hojas verdes, estetoscopio, informes médicos y medicamentos sobre una mesa gris.
Un especialista dijo que la suplementación solo se justifica con una carencia confirmada y que, en la mayoría, una dieta variada cubre las necesidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de suplementos de magnesio crece de manera constante en el mercado de la salud. Bajo el atractivo de sus presuntos efectos sobre la energía, el sueño y el bienestar cardiovascular, muchas personas incorporan este mineral a su dieta diaria. José Abellán, cardiólogo españo, advirtió, en declaraciones a la revista Men’s Health, que no se trata de un remedio universal y aclaró en qué situaciones resulta realmente necesario.

El especialista expuso que el uso de magnesio solo tiene sentido cuando existe una deficiencia comprobada. Mantener una alimentación variada y equilibrada permite cubrir las necesidades diarias de este mineral en la mayoría de los casos. El consumo de suplementos no compensa una dieta insuficiente ni previene enfermedades por sí solo, de acuerdo con lo expresado por el cardiólogo a la publicación.

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Beneficios reales y límites del magnesio

El magnesio interviene en más de 300 procesos enzimáticos fundamentales. Su papel resulta clave en la función muscular y cardíaca.

Ante la consulta sobre si el magnesio reduce el colesterol, el especialista indicó que no existen pruebas de que afecte el colesterol total, el LDL o los triglicéridos.

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En cuanto a la presión arterial, Abellán y diversos estudios científicos señalaron que el suplemento puede producir una reducción ligera, principalmente en personas con hipertensión. El descenso suele ubicarse entre 2 y 4 milímetros de mercurio, una cifra que no resulta decisiva en la mayoría de los casos.

Sobre la resistencia a la insulina, el especialista confirmó un efecto positivo, aunque pequeño y constante.

Mujer de suéter beige con vaso de agua y tazón de frutos secos. En la mesa, plato con espinacas, brócoli, pimientos, botella de magnesio y pastillas.
El cardiólogo José Abellán explicó que los comprimidos no reemplazan una alimentación equilibrada ni previenen enfermedades por sí solos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existen datos que indiquen que el mineral prevenga infartos o prolongue la esperanza de vida en personas sanas, según expuso a Men’s Health. La deficiencia severa de magnesio afecta a un grupo reducido de la población.

Algunos trabajos citados por el cardiólogo estiman que entre un 2% y un 15% podría presentar niveles bajos. El diagnóstico se complica, ya que solo el 1% del magnesio corporal circula en sangre, lo que dificulta su detección en análisis convencionales.

La presencia de síntomas asociados a déficit de este mineral no suele ser evidente. El cardiólogo recordó que “la analítica puede dar normal aunque exista una carencia leve o moderada”. Por este motivo, la valoración médica se convierte en el paso esencial antes de decidir incorporar suplementos.

Grupos de riesgo y tipos de suplementos

La probabilidad de déficit de magnesio aumenta en ciertos grupos. Personas con diabetes, problemas digestivos crónicos, consumo elevado de alcohol, estrés persistente o tratamiento prolongado con medicamentos como omeprazol presentan mayor riesgo de desarrollar carencias. Abellán subrayó la importancia de evaluar cada caso y consultar con un profesional antes de iniciar la suplementación.

En una mesa de madera, salmón, atún, nueces, semillas de lino y chía, chocolate negro, espinacas, huevos, yogur, lentejas, perejil y aguacate se presentan con luz natural.
El suplemento se asocia con descensos modestos de 2 a 4 milímetros de mercurio, un efecto que suele ser pequeño; en personas sanas no hay evidencia de prevenir infartos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las diferentes presentaciones, el cardiólogo recomendó el suplemento en forma de citrato o glicinato, debido a su mejor absorción en comparación con el óxido. “No todos los suplementos son iguales, y la elección depende de la necesidad real”, puntualizó el profesional en sus declaraciones a Men’s Health.

Para quienes experimentan insomnio leve o déficit de sueño, el magnesio glicinato puede ayudar a mejorar el descanso, aunque los resultados varían según cada persona.

El especialista añadió que la automedicación puede conllevar riesgos, sobre todo en personas con enfermedades renales o que toman medicación específica. El uso de suplementos sin control puede producir efectos secundarios o desequilibrios en el organismo.

Alimentación, la fuente más recomendable

La obtención de este mineral a través de la alimentación sigue siendo la opción preferida para la mayoría de la población. Verduras de hoja verde, frutos secos, semillas y cacao concentran altas cantidades de este suplemento.

El especialista sugirió recurrir a suplementos solo en casos concretos: déficit comprobado, estrés crónico o dificultades para dormir, siempre bajo indicación médica.

José Abellán afirmó que no existen pruebas de efectos sobre el colesterol total, el colesterol de lipoproteínas de baja densidad o los triglicéridos
José Abellán afirmó que no existen pruebas de efectos sobre el colesterol total, el colesterol de lipoproteínas de baja densidad o los triglicéridos

El propio Abellán mencionó que, durante algunos meses, incorporó magnesio a su rutina y notó una mejora en la calidad del sueño. Advirtió que lo hizo de forma informada, sin esperar que el suplemento disminuyera su riesgo de infarto ni prolongara su vida.

El cardiólogo insistió en la importancia de evitar expectativas infundadas y de consultar con especialistas antes de incorporar cualquier suplemento. El mensaje central del profesional apuntó a la prudencia y a la necesidad de informarse antes de adoptar cualquier tendencia en salud.

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