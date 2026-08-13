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Trabajadores latinos en California: más de 600 casos de una enfermedad mortal por cortar piedra artificial

Un estudio médico alertó sobre un aumento abrupto de diagnósticos vinculados a la exposición prolongada al polvo de sílice en talleres donde se fabrican mesadas y superficies sintéticas

Un hombre con gorro y respirador corta una losa de piedra blanca con una sierra circular, produciendo una gran cantidad de polvo visible
La exposición prolongada al sílice en este rubro encendió una alarma sanitaria por el número de diagnósticos, muertes y trasplantes registrados en los últimos años (@CBS Mornings)
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Entre 2019 y 2022, California registró 47 casos de silicosis en operarios de un rubro que hasta hace pocos años casi no aparecía en las alertas sanitarias. Desde 2023 y hasta agosto de 2026, esa cifra escaló a 571 diagnósticos, de acuerdo con datos oficiales citados por Los Angeles Times.

El salto quedó documentado en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, que tomó como base registros del Departamento de Salud Pública de California. Para los autores, la aceleración de los casos expone una crisis laboral y sanitaria asociada al procesamiento de superficies sintéticas usadas en cocinas y baños.

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El mismo relevamiento indicó que el estado identificó 32 muertes desde 2019, además de 72 trasplantes de pulmón y 51 derivaciones para evaluación con ese fin. Esos datos aceleraron el debate sobre nuevas respuestas regulatorias.

Primer plano de una mesada de cocina gris de piedra artificial, con un fregadero cuadrado oscuro y un grifo dorado de dos mandos.
Un producto asociado al diseño interior y a las remodelaciones residenciales quedó vinculado a cuadros respiratorios de alta gravedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una enfermedad sin cura con cuadros más agresivos

La silicosis aparece cuando partículas microscópicas de sílice ingresan a los pulmones y dañan de forma permanente el tejido respiratorio.

En este caso, la exposición está vinculada al corte, lijado y pulido de superficies de piedra artificial, un material conocido en inglés como engineered stone.

El estudio indicó que los casos detectados en esta actividad presentan una evolución más severa que la observada en otros trabajos con contacto con sílice. La edad mediana del diagnóstico es de 46 años y la edad mediana de muerte es de 52, precisó el informe recogido por Los Angeles Times.

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Radiografía de tórax de frente en escala de grises con huesos, costillas, hombros, corazón y pulmones con numerosas opacidades nodulares
Las partículas inhaladas dañan el tejido respiratorio de forma permanente y reducen de manera severa la capacidad pulmonar (Radiopaedia/Adrià Roset Altadill)

David Michaels, profesor de salud ambiental y ocupacional en George Washington University y coautor del trabajo, afirmó que estos cuadros avanzan con mayor rapidez que los registrados en la minería o la construcción. “Quedó claro que este producto no puede fabricarse de manera segura y económica”, sostuvo en declaraciones al diario.

Michaels también advirtió sobre la carga médica que deja esta actividad. “Está provocando muertes más tempranas y discapacidades severas”, aseguró.

En otra cita difundida por Los Angeles Times, remarcó que la cantidad de personas que ya recibieron un trasplante o esperan uno “es asombrosamente alta”.

Un hombre con barba y bigote se inserta una cánula nasal. Viste una sudadera con capucha gris y un brazalete rojo. El fondo es una pared beige y un documento borroso
Médicos e investigadores advirtieron que los pacientes de este sector muestran cuadros más agresivos que los vistos en otras actividades (@CBS Mornings)

El foco se concentra en talleres del área de Los Ángeles

El informe señaló que cerca del 98% de los casos corresponde a hombres latinos. También precisó que alrededor de la mitad de los diagnósticos se concentró en Los Ángeles County, donde el valle de San Fernando reúne una gran cantidad de talleres dedicados a esta actividad.

Los pacientes incluidos en el análisis reportaron entre 16 y 25 años de exposición al polvo de sílice. Para los investigadores, ese dato ayuda a dimensionar el nivel de riesgo acumulado dentro de una industria que ganó espacio en el mercado residencial.

Vista aérea de un área residencial con casas de techos diversos, calles arboladas y vehículos estacionados, y montañas en el horizonte bajo un cielo azul
El mapa de casos ubica a esta región como uno de los principales focos de la actividad dentro del estado (@California Travel)

El primer caso conocido en un operario de este sector en California se identificó en 2019, recordó Los Angeles Times.

La difusión pública del problema tomó otra escala entre 2022 y 2023, aunque las respuestas legislativas y administrativas avanzaron a un ritmo más lento.

Un trabajador con gorra, protectores auditivos y mascarilla corta una losa de piedra artificial sujeta a una mesa de trabajo en un taller polvoriento
Las inspecciones oficiales detectaron incumplimientos reiterados en establecimientos dedicados al corte y pulido de placas industriales (NBC4)

California avanza con nuevas restricciones para la industria

En 2024 quedó en pausa un proyecto que buscaba endurecer los protocolos de seguridad en los talleres y publicar reportes sobre su cumplimiento.

Un año más tarde, la ley SB 20 amplió las funciones del Departamento de Salud Pública de California en tareas de vigilancia, educación y seguimiento de la silicosis.

La norma también convirtió a la enfermedad en una condición de notificación obligatoria dentro del estado.

Desde ese cambio, los empleadores deben ofrecer respiradores, aplicar sistemas de supresión de polvo con agua y adoptar otras medidas de protección cuando los operarios trabajan sobre estas superficies, detalló Los Angeles Times.

Un juez desenfocado vestido con toga negra golpea un mazo de madera sobre una mesa. Se observa un emblema en la pared y personas al fondo.
El crecimiento de los casos apuró medidas oficiales que ahora apuntan a limitar de forma más severa el trabajo con estos materiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a esas medidas, entidades médicas reclamaron decisiones más duras. La Western Occupational & Environmental Medical Association presentó en diciembre una petición ante la junta de normas de Cal/OSHA para impulsar cambios de emergencia.

La organización advirtió que 94% de los talleres inspeccionados recibió sanciones y que 20% enfrentó órdenes de cierre inmediato.

El mismo planteo señaló que las 140 inspecciones realizadas apenas cubrieron cerca del 10% de las 1.342 operaciones estimadas en todo California.

A fines de mayo, la junta dio luz verde al inicio formal de una norma de emergencia para vedar esa actividad. La propuesta todavía debe atravesar revisión técnica, consultas con el sector y una aprobación final antes de entrar en vigor.

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