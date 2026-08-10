Una caminata matutina al aire libre se asocia con un mejor sueño nocturno

Una caminata al aire libre poco después de levantarse se asocia con una mejor calidad de sueño nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una caminata de entre 15 y 60 minutos al aire libre poco después de levantarse puede influir en la calidad del descanso nocturno. Es que la exposición a la luz solar por la mañana aparece como uno de los hábitos más asociados con un mejor sueño, según especialistas y estudios recientes citados por GQ y por una investigación publicada en PubMed.

El foco no está solo en dormir más horas, sino en descansar mejor. De acuerdo con GQ, la rutina matinal, la alimentación, el ejercicio, el consumo de cafeína o alcohol y el contacto con la luz natural forman parte de los factores que inciden en el sueño durante la noche.

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Qué dice la evidencia sobre la luz de la mañana

El estudio publicado en PubMed aportó un dato puntual sobre ese vínculo. La investigación siguió a 103 adultos estadounidenses durante hasta 70 días y encontró que la luz solar matutina, en comparación con no recibir luz solar, se asoció con una mejor calidad de sueño en la noche siguiente, según respuestas obtenidas mediante una versión breve del índice de Pittsburgh.

La luz natural de la mañana ayuda a ordenar el ritmo circadiano que regula el sueño, la vigilia y la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo trabajo no encontró, en líneas generales, una asociación consistente entre la duración de la exposición solar y el descanso posterior.

Ese punto coincide con la explicación recogida por GQ, que remarca que la luz natural ayuda a ordenar el ritmo circadiano, el sistema interno que regula los horarios de sueño, vigilia, alimentación y otras funciones diarias. Cuando esa referencia ambiental falta o se reduce, el organismo pierde una señal relevante para sincronizar sus ciclos.

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Por qué no es igual una ventana que salir a la calle

La calidad de la exposición también importa. GQ detalló que no produce el mismo efecto permanecer junto a una ventana que salir a caminar o pasar tiempo al aire libre. La diferencia radica en la intensidad y en el tipo de luz que recibe el cuerpo durante las primeras horas del día.

GQ señaló que salir a la calle ofrece una exposición a la luz natural distinta de la que se recibe junto a una ventana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los especialistas citados por GQ, una práctica útil consiste en incorporar un paseo por la mañana dentro de la rutina diaria. El rango sugerido va de 30 minutos a una hora, aunque el artículo indica que 15 minutos pueden servir como punto de partida para quienes no disponen de más tiempo.

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La regularidad también ocupa un lugar central. Exponerse a la luz natural a la misma hora cada día puede ayudar a que el cuerpo ajuste mejor sus ritmos biológicos. Esa repetición diaria refuerza la señal que le indica al organismo cuándo debe activarse y cuándo debe prepararse para descansar.

Efectos que van más allá del sueño

Además de su vínculo con el descanso, la luz solar matinal suele aparecer asociada con mejoras en el estado de ánimo, la concentración y los niveles de energía. GQ señaló que esa exposición puede influir en procesos vinculados con la melatonina y el cortisol, dos elementos clave en la regulación del sueño y la activación durante el día.

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En la práctica, ese efecto puede traducirse en mañanas con mayor alerta y en una mejor disposición para realizar tareas cotidianas. La relación entre luz natural y bienestar diurno forma parte del interés creciente de la comunidad científica por los hábitos simples que pueden tener impacto sobre la salud.

La exposición a la luz solar a la misma hora cada día puede ayudar a ajustar los ritmos biológicos y mejorar el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio alojado en PubMed también sugirió posibles aplicaciones más amplias. Sus autores señalaron que los hallazgos podrían resultar útiles para futuras intervenciones sobre el sueño y hasta para debates sobre políticas vinculadas con los horarios y la luz diurna.

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Cómo incorporar el hábito en la rutina diaria

La recomendación más repetida es sencilla: salir por la mañana poco después de despertarse. Caminar, hacer ejercicio suave o cumplir un trayecto cotidiano al aire libre puede ser suficiente para sumar esa exposición a la luz natural sin alterar de forma drástica la agenda.

GQ añadió que los días nublados también cuentan y que, aun sin sol pleno, el exterior ofrece una luz más beneficiosa que la de los espacios cerrados. Esa precisión amplía la posibilidad de sostener el hábito incluso en estaciones frías o en jornadas con mal tiempo.

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La exposición solar matinal no reemplaza otras medidas clásicas de higiene del sueño, como reducir el uso del celular antes de acostarse, mantener la habitación en silencio, con poca luz y a una temperatura adecuada. El reporte de GQ planteó ese hábito como parte de un conjunto de cambios cotidianos orientados a mejorar el descanso de forma sostenida.