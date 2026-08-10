Los médicos explican cuándo el ardor en los pies por la noche puede ser una señal de alerta

El calor en los pies por la noche puede alterar el sueño y requiere consulta médica si aparece con frecuencia o aumenta de intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Dormir con los pies fuera de las sábanas suele parecer un detalle menor, aunque para muchas personas responde a una molestia persistente. Cuando esa sensación aparece de forma repetida, con ardor o calor intenso, puede alterar el descanso y abrir la puerta a una consulta médica.

Prevention reunió la opinión de especialistas que explicaron por qué los pies pueden sentirse demasiado calientes durante la noche y en qué casos ese síntoma deja de ser algo ocasional para transformarse en una señal de alerta.

PUBLICIDAD

La causa puede ir desde un ambiente demasiado cálido hasta trastornos neurológicos, alteraciones hormonales, problemas circulatorios o enfermedades crónicas que requieren evaluación profesional.

Cuándo el calor en los pies merece atención

El médico de familia David Cutler, del Providence Saint John’s Health Center de Santa Monica, en California, señaló a Prevention que se trata de una queja frecuente. Según explicó, en muchos casos no existe una enfermedad grave detrás del síntoma, aunque también puede haber indicios de un problema de salud más serio.

PUBLICIDAD

La internista Oluwatosin Ajao, fundadora de Hydration Bar MD, indicó en declaraciones recogidas por Prevention que el dato principal para prestar atención es la aparición de ardor o sensación de quemazón en los pies, incluso sin fiebre. A ese cuadro pueden sumarse hormigueo, pinchazos, dolor punzante, enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad excesiva en la piel.

El ardor nocturno en los pies puede deberse a neuropatía periférica, una causa frecuente asociada al daño en los nervios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas añadieron que conviene consultar a un médico si el cuadro aparece con frecuencia, si aumenta de intensidad o si interfiere con las actividades cotidianas y el sueño. También recomendaron observar si surge una necesidad constante de enfriar los pies o si la molestia empeora cuando vuelven a calentarse.

PUBLICIDAD

Razones por las que sientes los pies más calientes por la noche

1. Neuropatía periférica

Entre las explicaciones más habituales, Prevention ubicó a la neuropatía periférica como la principal. Cutler afirmó que el ardor en los pies suele relacionarse con daño en los nervios, aunque también puede manifestarse como sensación de frío, entumecimiento, cosquilleo o la clásica percepción de “alfileres y agujas”.

Ajao agregó que existen múltiples causas posibles para esa alteración neurológica y que, en ciertos casos, los médicos no logran identificar un origen preciso. Cuando eso ocurre, el cuadro recibe el nombre de neuropatía idiopática, una categoría diagnóstica que alude a una causa desconocida, no a la inexistencia del síntoma.

PUBLICIDAD

2. Diabetes

La diabetes, la prediabetes y el síndrome metabólico pueden provocar pies calientes por la noche al lesionar los nervios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló Prevention, la diabetes aparece entre los motivos más importantes detrás del daño nervioso. Ajao explicó que los niveles elevados de azúcar en sangre pueden lesionar los nervios con el paso del tiempo.

También indicó que la prediabetes y el síndrome metabólico pueden desencadenar pies ardientes en algunas personas.

3. Deficiencias vitamínicas

Otra posibilidad son las carencias nutricionales. La especialista mencionó que la deficiencia de vitamina B12 es una de las más asociadas a este síntoma, aunque la falta de folato o de vitamina B6 también puede afectar el sistema nervioso.

PUBLICIDAD

Ese punto vuelve relevante la evaluación clínica, ya que una sensación que parece aislada puede formar parte de un cuadro más amplio. El origen del malestar define el tratamiento y evita que el problema avance sin diagnóstico.

4. Cambios hormonales

Los cambios hormonales de la menopausia pueden relacionarse con calor o ardor en los pies junto con sofocos y sudoración nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cutler indicó a Prevention que no todas las causas del calor nocturno en los pies se vinculan con lesión nerviosa. Entre ellas mencionó los cambios hormonales de la menopausia, etapa en la que la disminución de estrógenos puede relacionarse con sofocos, sudoración nocturna y también sensación de calor o ardor en los pies.

PUBLICIDAD

5. Eritromelalgia

Ajao incluyó además a la eritromelalgia, un trastorno poco frecuente que provoca episodios de dolor urente, enrojecimiento y aumento de temperatura en los pies.

La médica explicó que los síntomas suelen empeorar con el calor y mejorar de forma rápida al enfriar la zona. También señaló que puede presentarse en familias o asociarse con ciertos trastornos de la sangre.

PUBLICIDAD

6. Síndrome de piernas inquietas

La nota de Prevention sumó otro cuadro posible: el síndrome de piernas inquietas. Quienes lo padecen pueden sentir ardor, incomodidad o una sensación de movimiento interno en las piernas o los pies, sobre todo por la noche o durante el reposo. En esos casos, mover las piernas suele dar alivio.

7. Mala circulación

La mala circulación, como en la enfermedad arterial periférica, puede causar dolor y calor nocturno en los pies por disminución del flujo sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación también forma parte de las hipótesis médicas. Ajao explicó que la disminución del flujo sanguíneo hacia los pies, como sucede en la enfermedad arterial periférica, puede provocar dolor y calor nocturno.

PUBLICIDAD

Añadió que, a diferencia del dolor de origen nervioso, la molestia puede mejorar cuando la persona deja caer las piernas al costado de la cama para favorecer la llegada de sangre.

8. Otras enfermedades e infecciones

A la vez, existen otras enfermedades capaces de incluir este síntoma dentro de un cuadro más amplio. Entre ellas figuran trastornos de tiroides, riñón e hígado, además de síndrome de Sjögren, sarcoidosis, amiloidosis, vasculitis e infecciones como el VIH.

9. Ambiente cálido

Un ambiente cálido, el uso de medias gruesas o demasiadas mantas también pueden generar pies calientes por la noche, y el alivio depende de la causa médica o del hábito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los médicos consultados por Prevention remarcaron que no siempre existe una causa patológica. Dormir con demasiadas mantas, usar medias gruesas o mantener el dormitorio a una temperatura elevada puede bastar para generar incomodidad térmica en los pies.

Ese escenario explica por qué el contexto también importa. La sensación puede responder a un hábito cotidiano y no a una enfermedad, aunque la persistencia, la intensidad y la presencia de otros síntomas cambian la lectura del problema.

Qué se puede hacer para aliviar la molestia

Si un profesional identifica una causa médica, el tratamiento del problema de base suele ser la vía más efectiva para reducir la sensación de calor y mejorar el sueño. Aun así, Cutler y Ajao señalaron en Prevention que hay medidas simples que pueden ayudar cuando los estudios no muestran una causa tratable inmediata.

Entre las recomendaciones figuran:

Mantener fresco el dormitorio

Usar medias livianas o dispositivos que impidan el contacto directo de las sábanas con los pies

Hidratar la piel para evitar grietas o lesiones

Sumergir los pies en agua fresca, aunque no helada, antes de acostarse

Evitar baños muy calientes antes de dormir

Consultar con un médico por cremas analgésicas, parches o terapia TENS si existe dolor neuropático