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Cena solidaria: impulsan becas para capacitar en emergencias médicas

La gala benéfica de la Fundación Trauma se celebrará este lunes 10 de agosto. La recaudación permitirá ampliar el acceso a entrenamientos estratégicos para equipos de salud en todo el país

Las lesiones por trauma constituyen la primera causa de mortalidad y discapacidad en personas de 1 a 45 años a nivel mundial (Fabian Strauch/dpa)
Las lesiones por trauma constituyen la primera causa de mortalidad y discapacidad en personas de 1 a 45 años a nivel mundial (Fabian Strauch/dpa)
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La Fundación Trauma realizará una nueva edición de su cena anual solidaria este lunes 10 de agosto a las 20 horas en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de recaudar fondos para otorgar becas del programa PARES Trauma, una capacitación orientada a mejorar la respuesta de los equipos de salud ante emergencias médicas en toda la Argentina.

La recaudación se destinará a ampliar el acceso a esta formación, que es 100% virtual y está enfocada en la atención inicial del trauma, con la meta de disminuir la mortalidad temprana y promover un estándar de atención a nivel nacional.

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Laura Bosque, directora ejecutiva de Fundación Trauma, explicó: “Hacemos hincapié en la importancia de reconocer el trauma como una enfermedad prevenible y para eso, es importante la capacitación. De allí que lo recaudado en esta cena anual será destinado a brindar becas del programa de capacitación PARES Trauma, porque sabemos que cada beca es una oportunidad concreta de salvar vidas”.

La gala solidaria se celebrará este lunes en Rut Haus, en Avenida Int. Cantilo 1429, CABA.

Cómo es la capacitación PARES Trauma

Mano de niño sobre una camilla blanca, cubierto con una manta azul, con equipo médico naranja borroso en el interior de una ambulancia.
La capacitación PARES Trauma es 100% online y está dirigida a profesionales de la atención prehospitalaria y hospitalaria en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa Preparación para el Aumento de Respuesta de los Equipos de Salud (PARES Trauma) es una capacitación a cargo de especialistas que pone el foco en la atención inicial del trauma. Su propósito es fortalecer a los equipos de salud y a las autoridades sanitarias a escala nacional.

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La propuesta está diseñada para preparar a profesionales de la atención prehospitalaria y hospitalaria. Además, busca mejorar la respuesta en momentos de emergencia y dejar capacidad instalada en las instituciones.

La cursada es 100% online, una modalidad que facilita el acceso desde distintos puntos del país. Hasta ahora, más de 1.700 profesionales de la salud de más de 173 instituciones accedieron a esta formación.

El impacto que busca la capacitación en emergencias

Cuando hablamos de trauma, nos referimos a cualquier tipo de lesión física causada por un agente externo sobre el cuerpo humano. Lesiones producidas por choques, caídas, intoxicaciones, lectrocuciones y quemaduras son trauma, así como también las provocadas por hipotermias o asfixias.

El trauma —del griego “herida”— es el daño, intencional o no, que sufre el cuerpo cuando se expone a una cantidad de energía superior a la que puede tolerar. También puede producirse por la falta de factores indispensables para la vida, como el calor o el oxígeno. Esa energía puede ser mecánica o cinética, química, térmica, eléctrica o radiante.

Ilustración acuarela: personal médico traslada un paciente en camilla por un pasillo de hospital con sala de espera. Cartel rojo: 'Emergencia'.
Las lesiones por trauma son la primera causa de mortalidad y discapacidad entre personas de 1 a 45 años a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones por trauma son más cotidianas de lo que suponemos: constituyen la primera causa de mortalidad y discapacidad en personas de 1 a 45 años a nivel mundial.

La Fundación Trauma, trabaja desde hace más de una década en todo el país para que ninguna persona pierda la vida por falta de organización sanitaria, formación o datos. El eje del programa es reducir la mortalidad temprana y promover un modelo estándar de atención en la Argentina.

Se estima que 4,4 millones de personas mueren cada año en el mundo por lesiones por trauma. Según el diagnóstico de la entidad, el 87% de esas muertes ocurre antes de que el paciente llegue al hospital o dentro de las primeras 24 horas de su ingreso.

Las investigaciones internacionales señalan que los sistemas organizados de trauma reducen entre 20% y 25% las muertes prevenibles. Como antecedente institucional, Fundación Trauma entrenó a más de 20.000 profesionales del equipo de salud, que recibieron más de 24.000 becas para capacitaciones con respaldo científico.

Para obtener más información o conocer formas de colaborar, la fundación informó que se puede escribir a info@fundaciontrauma.org.ar.

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