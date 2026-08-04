Las 8 formas de caminar que convierten los paseos en entrenamiento real

Caminar supera la lógica del conteo y se convierte en una rutina de acondicionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Caminar más de 7.000 pasos al día —el nuevo estándar recomendado por investigadores de todo el mundo— puede transformarse en una rutina de entrenamiento completa. Solo hay que elegir el estilo correcto.

La caminata sigue ganando terreno en la ciencia del ejercicio. Lejos de ser una actividad menor, distintas variantes permiten trabajar el sistema cardiovascular, fuerza muscular, salud ósea y hasta la cognición. Entrenadores y estudios especializados identificaron 8 modalidades con beneficios específicos y comprobados.

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1. Caminata a paso rápido (brisk walking)

El ritmo sostenido eleva la frecuencia cardíaca sin necesidad de trotar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de todo. Caminar a un ritmo que eleve la frecuencia cardíaca sin llegar a trotar es la modalidad más estudiada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomienda como actividad aeróbica moderada en sus guías de actividad física para adultos.

2. Caminata a paso potenciado (Power walking)

Un escalón por encima de la caminata rápida: implica mantener una velocidad de entre 6,4 y 8,8 kilómetros por hora (4 y 5,5 millas por hora), con un pie siempre en contacto con el suelo y un movimiento enérgico de brazos.

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La marcha vigorosa incorpora el balanceo de brazos para aumentar la intensidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se enfoca en mantener un ritmo vigoroso para potenciar sus beneficios en la salud”, explicó Andrew Isaac, entrenador de bienestar, en declaraciones recogidas por Women’s Health. Esta modalidad mejora el colesterol HDL, reduce el LDL y, al ser una actividad de carga, protege la densidad ósea, algo especialmente relevante durante y después de la menopausia.

3. Caminata nórdica (Nordic walking)

Desarrollada en Finlandia a mediados de los años 90 como método de entrenamiento estival para esquiadores de fondo, esta técnica utiliza dos bastones para involucrar la parte superior del cuerpo.

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Según Isaac, el uso de bastones permite quemar aproximadamente un 20% más de calorías que caminar sin ellos. Un estudio publicado en 2013 documentó mejoras en la fuerza del tren superior, resistencia cardiovascular y flexibilidad respecto a la caminata convencional.

4. Caminata con peso (weighted walking y rucking)

La carga adicional exige postura y progresión para reducir riesgos de lesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar peso —a través de chalecos con peso, pesas en muñecas o tobillos— eleva la exigencia muscular y la resistencia. Eloise Skinner, instructora de fitness y yoga, advirtió que esta variante requiere dominar primero la postura y la alineación articular, ya que “la intensidad adicional depende de una correcta colocación de las articulaciones para evitar lesiones”. Se recomienda aumentar la carga de forma progresiva.

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5. Caminata hacia atrás (retro-walking)

Conocida en el ámbito académico como retro-walking, esta modalidad mejora la flexibilidad de los isquiotibiales, fortalece la musculatura lumbar y reduce la presión sobre las rodillas.

La caminata hacia atrás fortalece la zona lumbar y disminuye la presión en las rodillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado en los Países Bajos encontró que los participantes que caminaban hacia atrás registraron los tiempos de reacción más rápidos en comparación con quienes lo hacían hacia adelante o de costado, lo que sugiere un beneficio cognitivo añadido. Skinner recomienda practicarla en espacios seguros, alejados del tráfico.

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6. Caminata-yoga

Esta variante fusiona el movimiento consciente con la respiración y la atención plena. “Puede incorporar una caminata intencional donde el individuo se enfoca en el momento presente y en la integración de mente, cuerpo y respiración”, describió Skinner.

También admite pausas para practicar estiramientos suaves o ejercicios de respiración. La recomendación es evitar auriculares para favorecer la concentración.

7. Senderismo (hiking y urban hiking)

El senderismo mejora el equilibrio por la irregularidad del terreno y refuerza la coordinación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senderismo es una actividad de bajo impacto con beneficios documentados sobre la salud cardiovascular y la densidad ósea. Carla Khouri, líder de senderismo de un club, señaló que “caminar sobre terreno irregular agudiza el equilibrio y coordinación, lo que mejora la longevidad y reduce el riesgo de caídas con la edad”.

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La versión urbana —recorrer parques, corredores verdes y barrios históricos— elimina la necesidad de equipamiento especializado y permite sumar conexiones sociales a través de clubes locales.

8. Técnica de caminata por intervalos japonesa

Desarrollada por investigadores de Japón, esta metodología alterna tres minutos de caminata intensa con tres minutos de marcha suave.

Un estudio publicado en 2007 comparó esta técnica con la caminata continua de intensidad moderada y con la inactividad: el grupo de intervalos obtuvo mejoras significativamente mayores en capacidad aeróbica, fuerza muscular y reducción de la presión arterial sistólica en reposo. Se trata de una modalidad de bajo impacto y alta eficacia, una demostración de que los intervalos no son exclusivos del running.

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