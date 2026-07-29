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Por qué pican los oídos y cómo aliviarlo, según los médicos

Una molestia que afecta a muchas personas sin que sepan bien su origen tiene explicaciones concretas y, en su mayoría, soluciones al alcance de la mano

Mujer de cabello rizado con suéter gris se toca el oído derecho, sentada en un sofá de cuero. Su rostro muestra expresión de molestia con ojos cerrados.
La picazón en los oídos suele originarse en la piel del canal auditivo externo y rara vez indica una condición grave (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La picazón en los oídos es una de las molestias más frustrantes del cuerpo humano: el área afectada está fuera del alcance de la mano, y el impulso de meter un dedo o un hisopo suele empeorar el problema. Aunque la sensación puede volverse desesperante, los médicos coinciden en que rara vez es señal de una condición grave. Detrás de ese cosquilleo persistente hay causas concretas y, en su mayoría, tratables en casa.

Lo que se percibe como una picazón “en el oído interno” es en realidad una irritación en la piel del canal auditivo externo, la porción del oído que conecta la abertura con el tímpano, según explicó Hae-Ok Ana Kim, jefa de la división de otología, neurotología y cirugía de la base del cráneo del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia. Esa zona, aunque corta, está tapizada de piel sensible con sus propias glándulas y mecanismos de protección.

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De acuerdo con Prevention, especialistas en salud auditiva identificaron las causas más frecuentes detrás de la picazón, los remedios caseros disponibles y las señales que indican que es momento de consultar a un profesional.

Las causas más comunes

Mujer de cabello canoso con anteojos y auriculares con micrófono, sentada en un escritorio frente a una laptop. Hay una planta, una taza y un cuaderno.
Los médicos explican que los auriculares y audífonos pueden causar picazón en los oídos al atrapar humedad, rozar la piel e introducir bacterias o alérgenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las fuentes de irritación más subestimadas son los accesorios de uso cotidiano. El uso prolongado de auriculares o audífonos puede atrapar humedad, rozar la piel del canal y, en algunos casos, introducir bacterias o alérgenos. Así lo señaló Geoffrey B. Trenkle, cirujano certificado en otolaringología y fundador del Centro de Oído, Nariz, Garganta y Alergia de Los Ángeles. La solución, indicó, pasa por limpiarlos con regularidad y reducir el tiempo de uso.

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Los hisopos de algodón representan otro factor de riesgo habitual. Muchas personas los utilizan a diario creyendo que mantienen sus oídos limpios, cuando en realidad pueden eliminar los aceites protectores naturales, provocar microtraumatismos y empujar los residuos hacia adentro, agravando así la irritación. “Puedes lastimarte fácilmente o resecar el oído, lo que exacerba la picazón”, advirtió Trenkle en declaraciones recogidas por Prevention.

Las afecciones dermatológicas también pueden extenderse hasta el canal auditivo. El eccema, la dermatitis seborreica y diversas alergias cutáneas desencadenan inflamación en esa zona, del mismo modo que lo hacen en cualquier otra parte del cuerpo. La falta de cera auditiva natural —un mecanismo de defensa que muchos eliminan sin saberlo— agrava la sequedad y la picazón.

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Los hisopos de algodón empeoran la picazón en los oídos porque eliminan aceites protectores, provocan microtraumatismos y empujan residuos hacia adentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alergias, infecciones y exceso de cera

Las alergias alimentarias o al polen pueden manifestarse en los oídos, especialmente en personas con fiebre del heno. Según Cleveland Clinic, la exposición a ciertos alimentos o partículas puede generar picazón en el canal auditivo. Si la reacción se acompaña de urticaria o irritación en otras zonas del rostro, el origen alérgico es probable. Las alergias a metales como el níquel o el cobre, presentes en algunos aretes, son otra causa frecuente.

Las infecciones bacterianas y fúngicas también generan picazón, sobre todo cuando el canal permanece húmedo y cálido durante períodos prolongados, como ocurre tras nadar o bañarse sin secar bien la zona.

En esos casos, el ambiente favorece el crecimiento de microorganismos. Por su parte, la acumulación excesiva de cera auditiva puede irritar las paredes del canal, sobre todo si se impacta o compacta. Ante esa situación, los médicos recomiendan irrigación con un kit de extracción de venta libre o, en casos severos, atención profesional.

Alivio en casa: qué funciona y qué no

Una mujer con toalla en la cabeza y bata de baño beige se seca el oído derecho con una toalla pequeña blanca frente a un espejo en un baño.
El uso de tapones para nadar y el secado suave después del baño reducen el riesgo de infecciones por humedad en el oído (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para prevenir y aliviar la picazón auditiva, según los especialistas consultados por Prevention, es mantener el canal hidratado y libre de residuos. Kim recomienda aplicar unas gotas de aceite mineral o de bebé en la parte anterior del canal una vez por semana, tras la ducha o antes de dormir, usando un gotero de farmacia. Las gotas óticas de venta libre pueden ofrecer un efecto similar, ya que muchas contienen ingredientes antiinflamatorios e hidratantes como la glicerina.

Mantener los oídos secos es una medida de prevención básica: el uso de tapones para nadar y el secado suave tras el baño reducen el riesgo de infecciones por humedad. Una compresa tibia aplicada cerca del oído —sin introducirla— puede aliviar la irritación leve causada por sequedad o inflamación menor. Y aunque parezca obvio, los médicos insisten en evitar introducir objetos en el canal: dedos, hisopos o cualquier otro elemento solo perpetúa el ciclo de irritación.

Cuándo consultar a un médico

La mayoría de los casos de picazón auditiva se resuelven con medidas simples. Pero ciertos síntomas exigen atención profesional. Si la molestia se acompaña de secreción, dolor, cambios en la audición, tinnitus (zumbido en los oídos), mareos o inflamación visible, es necesario consultar a un médico, señaló Trenkle.

Esas señales pueden indicar una infección que requiere tratamiento con antibióticos orales o tópicos. Ante la sospecha de alergia, el médico de cabecera puede examinar la zona y establecer un plan de tratamiento adecuado.

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