Migraña o cefalea sinusal: cómo identificar cada una según los síntomas

La migraña es una afección neurológica caracterizada por episodios recurrentes de dolor de cabeza de intensidad, habitualmente acompañados de síntomas como náuseas, sensibilidad a la luz y al sonido, y en ocasiones alteraciones visuales. Este trastorno tiene un origen multifactorial: factores genéticos, hormonales, inflamatorios y ambientales pueden contribuir a su aparición. Afecta principalmente a adultos jóvenes y de mediana edad, con mayor prevalencia en mujeres, y repercute en la vida personal, laboral y social de quienes la padecen.
Por otro lado, la cefalea sinusal, también conocida como dolor de cabeza sinusal, se relaciona con procesos inflamatorios o infecciosos de los senos paranasales. Según la American Migraine Foundation, este tipo de dolor suele deberse a infecciones virales o bacterianas, alergias o condiciones crónicas que afectan las vías respiratorias. Impacta tanto a adultos como a niños, especialmente en personas con antecedentes de rinitis, sinusitis o alergias respiratorias.
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A pesar de que ambas afecciones tienen causas diferentes, presentan síntomas similares. El dolor facial, la presión en la cabeza y la congestión nasal pueden confundirse con facilidad, lo que lleva a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados. De acuerdo con Harvard Health y Orlando Health, cerca del 90% de los casos autodiagnosticados como dolor de cabeza sinusal corresponden en realidad a episodios de migraña, lo que evidencia la dificultad para distinguir entre ambas condiciones sin una evaluación médica adecuada.
Cómo distinguir la migraña de la cefalea sinusal
Diferenciar entre migraña y cefalea sinusal requiere prestar atención a ciertos detalles clínicos y a la evolución de los síntomas. Aunque ambas pueden manifestarse con dolor en la zona facial, existen características que ayudan a identificar cada una para abordar un tratamiento más completo y eficaz.
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En la migraña, el dolor suele ser pulsátil, de intensidad moderada a severa, y tiende a localizarse en un solo lado de la cabeza, aunque puede cambiar de ubicación en distintos episodios. El malestar se agrava con la actividad física o el movimiento y frecuentemente se asocia a náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz, al ruido y a los olores. Según la American Migraine Foundation, otros síntomas como congestión nasal, lagrimeo o secreción nasal pueden acompañar los episodios, lo que aumenta el riesgo de confusión.
La cefalea sinusal, en cambio, suele provocar dolor y presión en la frente, el puente de la nariz, los pómulos y alrededor de los ojos. El malestar suele ser constante, no pulsátil, y se intensifica al inclinarse hacia adelante o al presionar las áreas de los senos paranasales. De acuerdo con Harvard Health, la presencia de fiebre, mucosidad espesa y descolorida y una disminución del sentido del olfato son indicios clave de una cefalea sinusal auténtica. Además, suele coincidir con síntomas de infección respiratoria, como dolor de garganta o malestar general.
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Un elemento diferenciador importante es la respuesta al tratamiento. Las migrañas a menudo no responden a analgésicos de venta libre comunes, mientras que la cefalea sinusal puede mejorar una vez que se trata la infección subyacente o se controlan las alergias. En casos de duda, especialistas como los de Orlando Health recomiendan consultar a un médico, ya que la evaluación clínica, junto con estudios de imagen o pruebas específicas, puede ser necesaria para identificar la causa del dolor de cabeza y orientar el tratamiento adecuado.
Qué tratamientos aconsejan para la migraña y cefalea sinusal
El abordaje terapéutico de ambas condiciones varía según la causa y la intensidad de los síntomas. Para la migraña, los especialistas recomiendan una combinación de medicamentos abortivos y preventivos. Según la American Migraine Foundation, el ajuste del tratamiento debe ser individualizado, y en algunos casos se recomienda el control de factores desencadenantes, como el estrés, la falta de sueño o ciertos alimentos.
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En cuanto a la cefalea sinusal, el tratamiento depende de la causa subyacente. Si se relaciona con una infección sinusal aguda, los médicos suelen indicar antibióticos para infecciones bacterianas y analgésicos de venta libre como paracetamol o ibuprofeno para aliviar el dolor.
En el caso de sinusitis crónica o cuadros alérgicos, se pueden emplear corticosteroides nasales, antihistamínicos, descongestionantes y, en situaciones refractarias, inmunoterapia o cirugía de senos paranasales. De acuerdo con Orlando Health, mantener una adecuada hidratación, utilizar irrigadores nasales, humidificadores y descansar en ambientes tranquilos pueden ser útiles como medidas complementarias.
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Tanto para la migraña como para la cefalea sinusal, la consulta médica es fundamental para definir el diagnóstico y seleccionar la estrategia terapéutica más adecuada, evitando la automedicación y el uso innecesario de tratamientos que no aborden la causa real del dolor.
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