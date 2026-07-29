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Migraña o cefalea sinusal: cómo identificar cada una según los síntomas

El dolor facial, la presión en la cabeza y la congestión nasal aparecen en ambos cuadros, y pueden llevar a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados

Rostro humano dividido por la mitad. Lado izquierdo con tonos morados, destellos y gotas. Lado derecho con tonos verdes, naranjas y gotas azules. Fondo oscuro.
La migraña y la cefalea sinusal comparten dolor facial, presión en la cabeza y congestión nasal, lo que dificulta distinguirlas sin evaluación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La migraña es una afección neurológica caracterizada por episodios recurrentes de dolor de cabeza de intensidad, habitualmente acompañados de síntomas como náuseas, sensibilidad a la luz y al sonido, y en ocasiones alteraciones visuales. Este trastorno tiene un origen multifactorial: factores genéticos, hormonales, inflamatorios y ambientales pueden contribuir a su aparición. Afecta principalmente a adultos jóvenes y de mediana edad, con mayor prevalencia en mujeres, y repercute en la vida personal, laboral y social de quienes la padecen.

Por otro lado, la cefalea sinusal, también conocida como dolor de cabeza sinusal, se relaciona con procesos inflamatorios o infecciosos de los senos paranasales. Según la American Migraine Foundation, este tipo de dolor suele deberse a infecciones virales o bacterianas, alergias o condiciones crónicas que afectan las vías respiratorias. Impacta tanto a adultos como a niños, especialmente en personas con antecedentes de rinitis, sinusitis o alergias respiratorias.

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A pesar de que ambas afecciones tienen causas diferentes, presentan síntomas similares. El dolor facial, la presión en la cabeza y la congestión nasal pueden confundirse con facilidad, lo que lleva a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados. De acuerdo con Harvard Health y Orlando Health, cerca del 90% de los casos autodiagnosticados como dolor de cabeza sinusal corresponden en realidad a episodios de migraña, lo que evidencia la dificultad para distinguir entre ambas condiciones sin una evaluación médica adecuada.

Cómo distinguir la migraña de la cefalea sinusal

Hombre con expresión de molestia tocándose la cabeza. Sobre su cabeza se superpone una imagen médica del cerebro con destellos y vasos sanguíneos.
La migraña afecta sobre todo a adultos jóvenes y de mediana edad, tiene mayor prevalencia en mujeres y puede alterar la vida personal, laboral y social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferenciar entre migraña y cefalea sinusal requiere prestar atención a ciertos detalles clínicos y a la evolución de los síntomas. Aunque ambas pueden manifestarse con dolor en la zona facial, existen características que ayudan a identificar cada una para abordar un tratamiento más completo y eficaz.

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En la migraña, el dolor suele ser pulsátil, de intensidad moderada a severa, y tiende a localizarse en un solo lado de la cabeza, aunque puede cambiar de ubicación en distintos episodios. El malestar se agrava con la actividad física o el movimiento y frecuentemente se asocia a náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz, al ruido y a los olores. Según la American Migraine Foundation, otros síntomas como congestión nasal, lagrimeo o secreción nasal pueden acompañar los episodios, lo que aumenta el riesgo de confusión.

La cefalea sinusal, en cambio, suele provocar dolor y presión en la frente, el puente de la nariz, los pómulos y alrededor de los ojos. El malestar suele ser constante, no pulsátil, y se intensifica al inclinarse hacia adelante o al presionar las áreas de los senos paranasales. De acuerdo con Harvard Health, la presencia de fiebre, mucosidad espesa y descolorida y una disminución del sentido del olfato son indicios clave de una cefalea sinusal auténtica. Además, suele coincidir con síntomas de infección respiratoria, como dolor de garganta o malestar general.

Un elemento diferenciador importante es la respuesta al tratamiento. Las migrañas a menudo no responden a analgésicos de venta libre comunes, mientras que la cefalea sinusal puede mejorar una vez que se trata la infección subyacente o se controlan las alergias. En casos de duda, especialistas como los de Orlando Health recomiendan consultar a un médico, ya que la evaluación clínica, junto con estudios de imagen o pruebas específicas, puede ser necesaria para identificar la causa del dolor de cabeza y orientar el tratamiento adecuado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cefalea sinusal puede afectar a adultos y niños, en especial a personas con antecedentes de rinitis, sinusitis o alergias respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tratamientos aconsejan para la migraña y cefalea sinusal

El abordaje terapéutico de ambas condiciones varía según la causa y la intensidad de los síntomas. Para la migraña, los especialistas recomiendan una combinación de medicamentos abortivos y preventivos. Según la American Migraine Foundation, el ajuste del tratamiento debe ser individualizado, y en algunos casos se recomienda el control de factores desencadenantes, como el estrés, la falta de sueño o ciertos alimentos.

En cuanto a la cefalea sinusal, el tratamiento depende de la causa subyacente. Si se relaciona con una infección sinusal aguda, los médicos suelen indicar antibióticos para infecciones bacterianas y analgésicos de venta libre como paracetamol o ibuprofeno para aliviar el dolor.

En el caso de sinusitis crónica o cuadros alérgicos, se pueden emplear corticosteroides nasales, antihistamínicos, descongestionantes y, en situaciones refractarias, inmunoterapia o cirugía de senos paranasales. De acuerdo con Orlando Health, mantener una adecuada hidratación, utilizar irrigadores nasales, humidificadores y descansar en ambientes tranquilos pueden ser útiles como medidas complementarias.

Tanto para la migraña como para la cefalea sinusal, la consulta médica es fundamental para definir el diagnóstico y seleccionar la estrategia terapéutica más adecuada, evitando la automedicación y el uso innecesario de tratamientos que no aborden la causa real del dolor.

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