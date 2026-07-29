Los 7 alimentos que la ciencia recomienda para combatir el hígado graso

Cerca de 400 millones de personas padecen hígado graso no alcohólico y la mayoría lo desconoce hasta que el daño hepático está avanzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cerca de 400 millones de personas en el mundo padecen hígado graso no alcohólico (NAFLD) —conocido por sus siglas en inglés como Non-Alcoholic Fatty Liver Disease— y la mayoría lo desconoce hasta que el daño ya está avanzado.

Múltiples ensayos clínicos y metaanálisis publicados en plataformas de los National Institutes of Health (NIH), la agencia de investigación médica de Estados Unidos, identifican con precisión qué alimentos pueden frenar —e incluso revertir— la acumulación de grasa hepática y cuáles la aceleran.

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La enfermedad del hígado graso se caracteriza por el depósito excesivo de lípidos en las células hepáticas sin que el alcohol sea la causa principal. Su vínculo con la obesidad, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico la convierte en una patología extendida en el mundo. La alimentación, antes considerada un factor secundario, hoy es el eje terapéutico central.

Los siete alimentos con respaldo científico

1. Pescado azul rico en omega-3

El pescado azul aporta ácidos grasos omega-3 que se asocian con beneficios en la enfermedad por hígado graso no alcohólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón, las sardinas, el atún y la trucha encabezan las recomendaciones clínicas por su concentración de ácidos grasos omega-3 —DHA y EPA—. Un metaanálisis que analizó nueve ensayos comprobó que la suplementación con omega-3 reduce la grasa hepática en adultos y niños con NAFLD confirmado.

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Según el análisis disponible en PubMed, este efecto se produce sin necesidad de pérdida de peso simultánea. Los especialistas recomiendan consumir pescado azul al menos dos o tres veces por semana.

2. Aceite de oliva virgen extra

El aceite de oliva virgen extra contiene ácido oleico y compuestos fenólicos que inhiben el estrés oxidativo en las células hepáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) contiene ácido oleico y compuestos fenólicos que inhiben el estrés oxidativo en las células hepáticas. Un estudio prospectivo italiano de seis meses citado en PubMed demostró que una dieta mediterránea hipocalórica con alto consumo de AOVE redujo la acumulación de grasa en el hígado y mejoró la rigidez hepática.

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La European Association for the Study of the Liver (EASL) lo recomienda como la principal grasa añadida en la dieta del paciente con NAFLD.

3. Nueces

Las nueces aportan omega-3 vegetal, vitamina E y polifenoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces aportan omega-3 vegetal, vitamina E y polifenoles. En el ensayo aleatorizado Green-MED, con 294 participantes durante 18 meses, el grupo que consumió 28 gramos diarios de nueces redujo la prevalencia de NAFLD del 54,8% al 47,9%.

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Al combinar esa ingesta con té verde y proteína vegetal, la prevalencia cayó hasta el 31,5%, prácticamente la mitad del grupo control, según PubMed.

4. Café filtrado sin azúcar

La evidencia sobre el café filtrado sin azúcar muestra una asociación con menor riesgo de NAFLD (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia sobre el café es de las más robustas. Una revisión sistemática recogida en PubMed concluye que el consumo regular protege frente al desarrollo de NAFLD y reduce la gravedad de la esteatohepatitis.

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Consumir más de tres tazas diarias se asocia con menor riesgo comparado con menos de dos. Los mecanismos incluyen reducción de enzimas hepáticas alteradas, menor fibrosis y efectos antioxidantes. Solo aplica al café filtrado sin azúcar añadida.

5. Verduras de hoja verde

Las verduras de hoja verde aportan componentes que influyen en la salud hepática y en el riesgo de hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las espinacas contienen nitratos y polifenoles que reducen la lipogénesis hepática. Un estudio observacional de 2021 recogido en PubMed verificó que su consumo regular disminuye el riesgo de NAFLD.

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El mecanismo se atribuye a compuestos bioactivos que modulan la expresión génica vinculada al metabolismo lipídico del hígado.

6. Granos enteros y avena

La avena y los granos enteros pueden favorecer la microbiota intestinal en personas con NAFLD (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cereales integrales aportan fibra insoluble que mejora la sensibilidad a la insulina y modifica favorablemente la microbiota intestinal, cuya alteración empeora la enfermedad hepática.

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Una revisión de 13 ensayos controlados citada en PubMed documenta una asociación negativa entre el consumo de granos enteros y la presencia de NAFLD.

7. Legumbres y té verde

Las legumbres aportan proteína vegetal, fibra y compuestos antiinflamatorios vinculados a menor riesgo de NAFLD (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres —lentejas, garbanzos, porotos— aportan proteína vegetal, fibra y compuestos antiinflamatorios vinculados a menor riesgo de NAFLD según estudios epidemiológicos recogidos en PubMed.

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El té verde, rico en epigalocatequina galato (EGCG), protege contra la progresión de la NAFLD al mitigar el estrés oxidativo y la fibrosis. El ensayo Green-MED, con tres o cuatro tazas diarias durante 18 meses, documentó la mayor reducción de grasa intrahepática entre todos los grupos evaluados.

Qué evitar: los alimentos que agravan el daño hepático

El alcohol encabeza la lista de sustancias contraindicadas: no existe un umbral seguro para personas con NAFLD, según la Mayo Clinic, centro médico académico de Estados Unidos, y la EASL; incluso el consumo social puede ser excesivo para un hígado comprometido.

El alcohol encabeza la lista de alimentos y sustancias que agravan el daño hepático en personas con NAFLD (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fructosa añadida —en bebidas azucaradas, jugos industriales y ultraprocesados con jarabe de maíz— promueve la lipogénesis de novo, proceso por el cual el azúcar se convierte directamente en grasa hepática. Según un estudio de Harvard Health Publishing, las bebidas azucaradas elevan los depósitos de grasa en el hígado de forma independiente al total calórico consumido.

Las grasas saturadas presentes en carnes rojas, manteca y embutidos inducen estrés celular en los hepatocitos. Un estudio publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology vinculó el consumo frecuente de comida rápida —cuando representa el 20% o más de las calorías diarias— con el desarrollo de hígado graso, especialmente en personas con diabetes tipo 2 u obesidad.

Los carbohidratos refinados —pan blanco, harinas procesadas, bollería— elevan la glucemia de forma abrupta y favorecen la acumulación de grasa hepática. Las guías recomiendan reemplazarlos por opciones integrales como parte del manejo de la NAFLD.

La dieta mediterránea es el único modelo recomendado de forma explícita por la EASL, la European Association for the Study of Diabetes (EASD) y la European Association for the Study of Obesity (EASO) para el manejo del NAFLD. La pérdida del 10% del peso corporal sigue siendo una intervención con respaldo clínico.