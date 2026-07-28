Cuánto sodio necesita el cuerpo por día y cuál es el límite recomendado

El sodio regula el equilibrio de líquidos, la transmisión nerviosa y la contracción muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sodio es un mineral presente en casi todos los alimentos que forman parte de la dieta cotidiana. Su función en el organismo es indispensable: regula el equilibrio de líquidos, sostiene la transmisión nerviosa y permite la contracción muscular. Sin embargo, la distancia entre la cantidad que el cuerpo necesita para funcionar y la que la mayoría de las personas consume cada día es considerablemente amplia. Esa brecha, lejos de ser un dato menor, se vincula con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, renales y cerebrovasculares.

Los organismos de salud son claros: el consumo excesivo eleva la presión arterial y, con ello, incrementa el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el promedio global de ingesta en adultos alcanzó los 4.278 mg por día en 2021, más del límite recomendado.

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Cuánto sodio necesita cada persona

Los expertos y las entidades médicas sostienen que no existe un único valor comprobado, sino que dependerá de cada persona, su estilo de vida, rango etario, entre otros factores.

La OMS estimó que la ingesta global de sodio en adultos llegó a 4.278 mg por día en 2021, por encima del límite recomendado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un adulto sano, la Asociación Americana del Corazón (AAC) recomienda no superar los 2.300 mg de sodio al día y establece como objetivo óptimo no más de 1.500 mg diarios para la mayoría de los adultos. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos también señala ese umbral de 1.500 mg como una meta deseable. En el extremo opuesto, la AAC advierte que el cuerpo humano solo precisa menos de 500 mg al día para funcionar con normalidad, una cantidad equivalente a menos de un cuarto de cucharadita de sal.

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Los niños y adolescentes presentan necesidades distintas. El tope de 2.300 mg diarios aplica a partir de los 14 años; en franjas etarias menores, los límites recomendados son más bajos y varían según la edad. Aunque los expertos no desglosan específicamente, la pauta general indica que a menor peso corporal y menor masa muscular activa, menor es la cantidad requerida.

En el otro extremo, atletas de competición y trabajadores expuestos a altas temperaturas, pueden necesitar una ingesta superior a la estándar, ya que pierden cantidades significativas de sales a través del sudor. Para este grupo, la recomendación de 1.500 mg diarios podría no ser aplicable, según detalla la AAC.

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Sodio e hipertensión: una relación directa

La Asociación Americana del Corazón recomienda no superar los 2.300 mg de sodio al día y fija una meta óptima de 1.500 mg para la mayoría de los adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes padecen hipertensión arterial enfrentan una ecuación diferente. El sodio favorece la retención de líquidos en el organismo, lo que incrementa el volumen de sangre en circulación y obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo para bombear esa sangre. Con el tiempo, esa presión sostenida daña las paredes arteriales y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares graves.

Para este grupo, reducir el consumo no es una sugerencia opcional, sino una intervención terapéutica de primera línea, según señala Johns Hopkins Medicine. La institución indica que el límite mínimo recomendado para alguien con presión arterial alta es de aproximadamente 500 mg de sodio al día, y que el tope superior no debería superar los 2.300 mg, equivalentes a una cucharadita de sal. Muchos especialistas apuntan incluso a cifras menores.

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La evidencia científica respalda esa dirección con datos precisos. Una revisión publicada en 2024 en la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, que analizó sistemáticamente múltiples metaanálisis sobre el impacto en distintas poblaciones, encontró que una menor ingesta bajó la presión arterial máxima entre 2 y casi 9 puntos en la escala estándar de medición en personas con distintos niveles de riesgo cardiovascular. La misma revisión señaló que el uso de sustitutos de sal generó una reducción modesta pero relevante en la mortalidad total y cardiovascular.

Más del 70% del sodio consumido proviene de alimentos procesados, preparados y de restaurantes, incluidos pan, carnes procesadas, queso, sopas, snacks y salsas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno conocido como “sensibilidad a la sal” agrega otra capa de complejidad. Se estima que aproximadamente el 50% de las personas con hipertensión y el 25% de quienes tienen presión arterial normal presentan esta condición, en la que el organismo responde con aumentos más pronunciados de presión arterial ante incrementos en el consumo de sodio.

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De dónde viene el sodio que se consume

Un error frecuente es asociar el consumo exclusivamente con el uso de la sal. La realidad es que más del 70% proviene de alimentos procesados, preparados y de restaurantes, según indica la AAC. El pan, las carnes procesadas, el queso, las sopas, los snacks envasados y los platos preelaborados concentran la mayor parte en la dieta moderna. Solo una cucharada de salsa de soja, por ejemplo, aporta aproximadamente 1.000 mg de sodio, casi la mitad del límite diario recomendado para un adulto sano.

La Clínica Mayo detalla que también aparece en formas que no siempre se identifican al leer etiquetas: el nitrato y citrato de sodio, el glutamato monosódico y el benzoato de sodio son aditivos habituales en productos procesados que elevan el total consumido sin que el sabor salado sea necesariamente perceptible.

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Para quienes buscan reducir su ingesta, Johns Hopkins Medicine recomienda priorizar alimentos frescos o congelados sin aditivos, revisar que las porciones de snacks y salsas no superen los 200 mg y que las comidas preparadas no excedan los 600 mg. Leer con atención la etiqueta nutricional permite identificar cuánto incorpora la porción. La OMS estima que el exceso estuvo asociado a 1,7 millones de muertes en 2023.