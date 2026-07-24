5 beneficios de la manteca de maní para la salud y qué tener en cuenta al incorporarla a la dieta

La manteca de maní se consolidó como un alimento habitual en desayunos, meriendas y recetas por su aporte de proteínas y grasas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manteca de maní ha logrado consolidarse como uno de los alimentos más populares en desayunos, meriendas y recetas de todo el mundo. Su textura cremosa y su sabor intenso la han convertido en un clásico de la alimentación cotidiana, tanto en versiones industriales como en preparaciones caseras. Este producto destaca por su alta densidad nutricional y se considera una fuente importante de proteínas y grasas saludables.

Se elabora a partir de maní tostado, que se muele hasta obtener una pasta espesa. Las versiones naturales suelen contener únicamente maní y, en ocasiones, una pizca de sal. Las variantes industriales pueden agregar azúcares, aceites vegetales y otros aditivos, lo que modifica su perfil nutricional, indica Cleveland Clinic. De acuerdo con Healthline, una porción de dos cucharadas (32 gramos) aporta aproximadamente 190 calorías, 8 gramos de proteína, 16 gramos de grasa, 3 gramos de fibra y una variedad relevante de vitaminas y minerales como vitamina E, magnesio, niacina y cobre.

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Beneficios de la manteca de maní

Son varios los beneficios atribuidos al consumo de manteca de maní. Según lo documentado por la Cleveland Clinic y WebMD, los principales son:

La manteca de maní natural se elabora con maní tostado molido y las versiones industriales pueden sumar azúcares, aceites vegetales y aditivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aporte de proteínas vegetales: por cada 100 gramos, la manteca de maní contiene alrededor de 22 gramos de proteína, lo que la convierte en una opción relevante para quienes siguen dietas vegetarianas o buscan alternativas a las de origen animal. Grasas saludables para el corazón: el ácido oleico, una grasa monoinsaturada predominante en el maní, está asociado con una mejor salud cardiovascular. WebMD señala que su consumo puede ayudar a mantener niveles adecuados de colesterol y presión arterial. Rica en vitaminas y minerales: Aporta cantidades significativas de vitamina E, magnesio, manganeso, niacina y cobre. Estos nutrientes cumplen funciones clave en el metabolismo, la función inmunológica y la protección celular. Presencia de antioxidantes: la manteca de maní contiene compuestos como el resveratrol y la coenzima Q10, capaces de neutralizar radicales libres. Según la Cleveland Clinic, estos antioxidantes ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Control de glucemia y ayuda en la prevención de diabetes tipo 2: su bajo contenido de carbohidratos y alto nivel de fibra contribuyen a una absorción lenta de la glucosa. Un Nutrients concluyó que el consumo regular de manteca de maní se asocia a una menor incidencia de diabetes tipo 2 en adultos sanos. : su bajo contenido de carbohidratos y alto nivel de fibra contribuyen a una absorción lenta de la glucosa. Un metaanálisis publicado en 2025 en la revistaconcluyó que el consumo regular de manteca de maní se asocia a una

Riesgos y advertencias

Aunque los beneficios son numerosos, existen advertencias a considerar. Healthline y la Cleveland Clinic resaltan que las alergias al maní pueden desencadenar reacciones graves, incluida la anafilaxia, por lo que quienes presentan esta condición deben evitar cualquier producto derivado del maní.

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El elevado contenido calórico puede dificultar el control de peso si se consume en exceso. Una porción estándar aporta cerca de 190 calorías, por lo que se recomienda moderación, especialmente en personas que siguen dietas hipocalóricas.

La manteca de maní ofrece proteínas vegetales y aporta alrededor de 22 gramos por cada 100 gramos, según fuentes citadas en la nota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las versiones industriales suelen incorporar azúcares, aceites hidrogenados y sal, ingredientes que pueden disminuir la calidad nutricional del producto. Por otra parte, las aflatoxinas, toxinas producidas por hongos, representan un riesgo potencial en el maní. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos aconseja que conviene desechar cualquier versión que presente mal olor o cambios de color.

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El consumo de manteca de maní aporta ácido fítico, un compuesto que puede dificultar la absorción de minerales como hierro y zinc, especialmente en quienes siguen dietas vegetarianas o veganas. De acuerdo con una revisión publicada en 2025 en Frontiers in Nutrition, ninguna combinación de alimentos vegetales con alto contenido de fitato alcanza el nivel óptimo para la absorción de hierro. En este contexto, los expertos aconsejan que quienes basan su alimentación en productos de origen vegetal presten atención a la variedad y combinación de alimentos, priorizando fuentes de vitamina C en las comidas.

Por otro lado, un análisis de alcance sobre el uso de fitasa, publicado en PMC en 2025, mostró que la aplicación de esta enzima o la desfitinización de alimentos aumenta de manera significativa la absorción de hierro y zinc en dietas basadas en plantas. Sin embargo, estos procesos no forman parte de la preparación habitual de la manteca de maní consumida en el hogar o en productos industriales.

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