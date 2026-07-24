Salud

Un estudio revela cómo reaccionamos ante las buenas y malas noticias ajenas

Un análisis de nueve experimentos con 8.229 participantes detecta que, cuando el interlocutor cuenta un mal resultado, aumenta la disposición a relatar una vivencia propia similar para acompañarlo y reducir su malestar

Guardar
Google icon
Cuatro personas sentadas en una sala. Un hombre con camisa a cuadros, un hombre con camisa de mezclilla, dos mujeres. Mesa con libro de psicología, taza y portapapeles.
El estudio muestra que la conversación tiende a igualar el tono emocional según la noticia que comparte el interlocutor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente informe internacional apunta a una tendencia poco intuitiva en la vida cotidiana: las personas comparten con mayor frecuencia sus fracasos que sus éxitos cuando dialogan con alguien que atraviesa una situación similar.

Esta conclusión surge de un análisis realizado por un equipo interdisciplinario de la Bayes Business School, Rice University, Carnegie Mellon University y Bocconi University, cuyos resultados fueron publicados en la revista Organizational Behavior and Human Decision.

PUBLICIDAD

El estudio, que abarcó a 8.229 participantes en nueve experimentos distintos, indagó en la forma en que las personas deciden qué experiencias compartir ante las noticias de otros.

Infografía: personas dialogando con burbujas de éxito y fracaso, texto explicativo con porcentajes de estudio sobre reacciones ante noticias ajenas. Logo Infobae.

La investigación muestra que la elección de relatar un fracaso propio ante la confesión de un fracaso ajeno responde a la intención de acompañar al interlocutor y aliviar su malestar, más que a la búsqueda de impresionar o proyectar una imagen positiva.

PUBLICIDAD

Los datos obtenidos indican que existe una clara preferencia por igualar el tono de la conversación. Cuando alguien narra una experiencia negativa, la tendencia general es responder con otra vivencia de signo negativo. Frente a una buena noticia, la respuesta suele ser un éxito, aunque ese impulso resulta menos marcado.

Cómo se realizó la investigación

Para elaborar este informe, los autores analizaron desde experimentos en los que los participantes debían escribir respuestas a situaciones hipotéticas, hasta conversaciones reales entre parejas de desconocidos. Entre los escenarios estudiados, se incluyó el área de la salud, el ámbito laboral, las inversiones y otros terrenos cotidianos.

En uno de los primeros experimentos, 900 participantes imaginaron recibir un resultado positivo o negativo en una prueba de “edad biológica” y luego debían conversar con un colega ficticio que compartía una noticia buena, mala o ninguna noticia.

El análisis integra nueve experimentos y reúne datos de 8.229 personas en escenarios hipotéticos y diálogos reales (Magnific)
El análisis integra nueve experimentos y reúne datos de 8.229 personas en escenarios hipotéticos y diálogos reales (Magnific)

Cuando ambas partes atravesaban una experiencia negativa, la disposición a compartirla se ubicó en 87,12 puntos sobre 100. Si ambos recibían una buena noticia, la cifra descendía a 70,17.

El comportamiento también varió en los casos cruzados. Quienes habían recibido una noticia positiva eran mucho menos proclives a contarla si el otro relataba un resultado negativo (16,33 puntos), mientras que la disposición a confesar un fracaso propio tras oír un éxito ajeno alcanzaba 53,72 puntos.

El impacto emocional guía la decisión

La decisión de compartir una experiencia depende menos del deseo de mostrar estatus y más de la preocupación por el impacto emocional que puede tener en el otro. Cuando los participantes intuían que su relato podía herir o incomodar al interlocutor, tendían a suavizar, retrasar o incluso callar esa información.

Los investigadores observaron estrategias recurrentes como ofrecer consuelo, disculparse por la propia buena fortuna, e incluso evitar deliberadamente ciertos temas. En algunos casos, las respuestas fueron poco sinceras para proteger al otro de un posible malestar.

Un hombre y una mujer sentados frente a frente en una mesa de madera de una cafetería, con tazas de café y otras personas al fondo.
La motivación principal para contar un traspié propio es acompañar y aliviar el malestar ajeno, no impresionar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grado de afinidad también influyó. Si existía simpatía entre los participantes, la disposición a contar un fracaso ante otro fracaso llegó a 77,72 puntos, frente a 63,16 para la combinación éxito-éxito. Si la relación era distante, el patrón se debilitaba y la reciprocidad emocional se reducía.

El contexto y el tipo de noticia importan

El dominio específico de la experiencia resultó determinante. Cuando las noticias ajenas y propias pertenecían al mismo ámbito —por ejemplo, salud con salud— se repetía el patrón de compartir más los fracasos equivalentes que los éxitos.

Si las áreas diferían, como responder a una mala noticia económica con una de salud, la lógica se invertía y era más común compartir un éxito.

Mujer de camisa blanca sonriendo y gesticulando, y hombre de camisa azul con barba escuchándola, sentados a una mesa de madera en una oficina.
La disposición a compartir una buena noticia baja cuando el otro relata un resultado negativo por temor a incomodar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conversaciones en vivo, el estudio incluyó a 946 participantes emparejados en 473 diálogos breves en línea después de completar tareas diseñadas para generar éxito o fracaso.

El 96,2% reveló su fracaso cuando el otro había fracasado, frente al 73,3% que compartió su éxito ante un éxito ajeno. Si las experiencias no coincidían, el 81% relató un fracaso después del éxito ajeno, pero solo el 39,8% reveló un éxito tras el fracaso del otro.

Las respuestas abiertas permitieron identificar que el 38,2% de quienes compartieron fracasos mencionaron el deseo de ayudar o hacer sentir mejor al interlocutor, mientras que el 58,7% de quienes optaron por callar un éxito propio tras el fracaso ajeno señalaron la intención de evitarle daño emocional.

Un hombre mira a otro que cubre su rostro, ambos sentados en una mesa con cuadernos y bolígrafos. Hay una planta verde y una ventana en el fondo.
El dominio de la experiencia influye en la respuesta, con patrones distintos entre salud, trabajo, inversiones y otros ámbitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del artículo, entre ellos Emily Prinsloo, Irene Scopelliti, George Loewenstein y Joachim Vosgerau, destacan que la reacción es “profundamente reactiva” y que escuchar la experiencia ajena modifica lo que una persona está dispuesta a revelar sobre sí misma.

Scopelliti explicó: “Es fácil creer que compartimos los éxitos para impresionar y ocultamos los fracasos por vergüenza, pero eso supone que revelar información es una calle de un solo sentido. Esta investigación muestra que, en realidad, es algo profundamente reactivo, y que escuchar el resultado de otra persona cambia lo que estamos dispuestos a revelar sobre nosotros mismos”.

La utilidad emocional de la experiencia compartida depende también de la cercanía y del contexto. Si el vínculo es estrecho, aumenta la tendencia a proteger el bienestar de la otra persona, mientras que en relaciones menos próximas ese cuidado disminuye.

Temas Relacionados

PsicologíaEmpatíaComunicaciónEmocionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venus no está muerto: simulaciones 3D revelan que sus grietas gigantes siguen activas

Investigadores de Suiza analizaron valles de su superficie y los compararon con datos de la misión Magallanes de la NASA. Los hallazgos podrían cambiar lo que se sabe sobre la actividad geológica de los planetas rocosos y orientar las próximas misiones espaciales

Venus no está muerto: simulaciones 3D revelan que sus grietas gigantes siguen activas

9 alimentos ricos en leucina: el aminoácido esencial para la masa muscular después de los 40

La lista reúne opciones de origen animal y vegetal con buena densidad proteica, pensadas para sumar este nutriente en las comidas principales y acompañar hábitos que protegen la fuerza y la movilidad con el paso del tiempo

9 alimentos ricos en leucina: el aminoácido esencial para la masa muscular después de los 40

Bicicleta fija o al aire libre: el factor clave que pocos consideran al elegir cómo pedalear

Especialistas en entrenamiento físico y salud mental explican cómo el entorno modifica la experiencia y el impacto del ciclismo, y ofrecen pautas para aprovechar cada modalidad según los objetivos personales

Bicicleta fija o al aire libre: el factor clave que pocos consideran al elegir cómo pedalear

Los 3 hábitos saludables para evitar el dolor de hombros

El sedentarismo, las malas posturas y la sobrecarga por trabajo o deporte explican por qué esta molestia crece en adultos. Las formas para proteger la articulación

Los 3 hábitos saludables para evitar el dolor de hombros

Cáncer de cabeza y cuello: cómo identificar las señales tempranas para consultar al médico

En Infobae en Vivo, el jefe de Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas de la UBA se refirió al aumento de caso vinculados al VPH y detalló los síntomas más frecuentes

Cáncer de cabeza y cuello: cómo identificar las señales tempranas para consultar al médico

DEPORTES

La profunda reflexión de Andrés Chapu Nocioni: “Me parece una barbaridad que digan que Argentina es una sociedad racista”

La profunda reflexión de Andrés Chapu Nocioni: “Me parece una barbaridad que digan que Argentina es una sociedad racista”

LeBron James dejó Los Angeles Lakers tras ocho temporadas y jugará en Philadelphia 76ers a los 41 años: “No voy por el dinero”

Franco Colapinto protagonizó un accidente en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

La bronca de Franco Colapinto por su accidente en las prácticas del Gran Premio de Hungría: “Perdí la parte trasera”

Tras cerrar a Ángel Correa, quién es el último objetivo de River plate en el mercado de pases

TELESHOW

El Polaco mostró su impactante cambio físico con una foto frente al espejo: la reacción de Barby Silenzi

El Polaco mostró su impactante cambio físico con una foto frente al espejo: la reacción de Barby Silenzi

Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

Oscar Martínez, su vida en España y la polémica con Rosalía: “Se equivocó y tiene que hacerse cargo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragua rechazó las críticas de Bolivia y defendió su soberanía tras los cuestionamientos por el futuro de las elecciones

Nicaragua rechazó las críticas de Bolivia y defendió su soberanía tras los cuestionamientos por el futuro de las elecciones

El subsecretario de Estado de EE.UU. sostuvo reunión con ministro de Seguridad de El Salvador para reforzar cooperación bilateral

“La Federación Rusa es un país amigo”, sostiene el gobierno nicaragüense en medio de advertencias internacionales

El Sistema Penitenciario de Guatemala traslada a 34 reos de alta peligrosidad tras una requisa focalizada en la cárcel de Puerto Barrios

Los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá tendrán nuevas concesiones de hasta 30 años