Salud

Correr para sentirse mejor: qué dice la ciencia sobre el impacto del running en la salud mental

El neurólogo Jesús Romero Imbroda y un reciente estudio en la revista British Journal of Sports Medicine coinciden en que esta actividad reduce el estrés, mejora el ánimo y puede igualar los efectos de tratamientos farmacológicos para la ansiedad y la depresión leves

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Hombre corriendo de noche en una calle empedrada mojada, lleva chaqueta reflectante, pantalones cortos, linterna frontal y guantes; se ve su aliento.
Un neurólogo y un meta-análisis en British Journal of Sports Medicine señalan que correr de forma regular recorta síntomas de ansiedad y depresión leves al activar dopamina, endorfinas y serotonina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir a correr dejó de ser solo un pasatiempo o una forma de mantenerse en forma. La práctica del running ganó reconocimiento como recurso valioso para mejorar la salud mental, según lo afirman tanto especialistas médicos como publicaciones científicas internacionales. Correr de manera regular contribuye a la gestión del estrés, la ansiedad y la frustración, y su impacto va mucho más allá del ámbito físico.

El Dr. Jesús Romero Imbroda, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Málaga, España, sostuvo que esta disciplina constituye una intervención completa para el cerebro. Según el especialista, el ejercicio “modifica la química cerebral, fortalece la conectividad neuronal y estimula mecanismos de plasticidad”.

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Explicó que, durante la carrera, el organismo libera neurotransmisores como dopamina, endorfinas, serotonina y noradrenalina, vinculados al bienestar y la motivación. También se incrementa la presencia de endocannabinoides, compuestos naturales que, en palabras del neurólogo, “generan ese subidón que perciben muchas personas después de entrenar”.

El respaldo de la evidencia científica

La comunidad científica internacional coincide con la perspectiva del especialista español. Un metaanálisis publicado en la revista British Journal of Sports Medicine, dirigido por el investigador Neil Richard Munro, analizó datos de decenas de miles de personas de diferentes edades y contextos.

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Un hombre blanco con chaqueta beige, pantalón negro y guantes negros corre en una calle urbana. Lleva un dorsal con el número 18210. Se ven árboles y edificios.
Un estudio que reunió datos de decenas de miles de personas halló que el ejercicio aeróbico disminuye la angustia y el desánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluyó que el ejercicio físico, especialmente las actividades aeróbicas como el running, disminuye los síntomas de depresión y ansiedad con una eficacia que iguala o incluso supera a la de algunos tratamientos farmacológicos y psicológicos.

Los autores subrayaron que estos efectos positivos se presentan en todos los grupos poblacionales, sin distinción de género o condición física, y que las actividades grupales o supervisadas potencian especialmente la mejoría en casos de depresión.

Beneficios neurobiológicos y emocionales

Desde la perspectiva clínica, el running activa procesos cerebrales esenciales para la regulación emocional. El experto Imbroda remarcó que el ejercicio regular no solo libera sustancias asociadas al placer, sino que también favorece la plasticidad cerebral y la adaptación ante situaciones de estrés.

“El running permite una mejor gestión de la frustración y una mayor claridad mental gracias a la activación de circuitos neuronales específicos”, precisó el neurólogo.

Un hombre de mediana edad y un niño sonrientes, de fenotipo mexicano, corren tomados de la mano por una calle, con espectadores borrosos al fondo.
El neurólogo Jesús Romero Imbroda explica que la carrera cambia la química cerebral, refuerza la conectividad neuronal y potencia la plasticidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el estudio británico reforzó esta idea y señaló que, para la ansiedad, los programas de ejercicio de baja intensidad y corta duración también ofrecen mejoras notables. Incluso las actividades grupales potencian el efecto positivo al sumar el componente social, lo que incrementa la motivación y la adherencia.

Precauciones y límites del ejercicio como terapia

Tanto el doctor Romero Imbroda como los investigadores de la British Journal of Sports Medicine advirtieron que, aunque los resultados son prometedores, el running no sustituye la intervención profesional cuando existe un trastorno mental diagnosticado. El neurólogo recomendó que la actividad física se utilice como complemento y que, ante síntomas persistentes o graves, se consulte a un especialista en salud mental.

El artículo científico coincide en la importancia de adaptar la intensidad y la frecuencia del ejercicio según las características individuales y recuerda que el acompañamiento profesional optimiza los resultados y minimiza riesgos.

De esta manera, correr se consolida como una herramienta accesible y eficaz para cuidar la salud mental, validada por la experiencia clínica y por datos científicos de alcance global. La integración del running en la vida cotidiana puede marcar la diferencia en el bienestar emocional y la capacidad para afrontar los desafíos diarios.

La evidencia sugiere que mantener una rutina constante de ejercicio aeróbico ayuda a fortalecer la resiliencia, favorece un mejor equilibrio psicológico y contribuye a mejorar la calidad de vida. Además, profesionales como neurólogos y psicólogos coinciden en el valor de esta actividad como complemento preventivo y terapéutico para una amplia variedad de personas.

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