Años después de dejar de fumar, una prueba de cáncer de pulmón le salvó la vida

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en EE. UU. Pero solo alrededor de una cuarta parte de los pacientes que podrían hacerse pruebas de detección están al día con ellas.

Dennis Schmidt empezó a fumar cuando era adolescente, en una época en la que era tan habitual que su secundaria católica habilitó "zonas de fumadores" al aire libre para los alumnos de último curso, donde podían tomarse un descanso para fumar. Fumó un paquete de mentolados al día durante casi 40 años.

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Como enfermero titulado en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati y antiguo médico de la Fuerza Aérea, sabía que eso no era nada bueno. "Intenté dejarlo un par de veces y fracasé estrepitosamente", dijo Schmidt, que ahora tiene 74 años.

No fue hasta 2007 cuando consiguió dejarlo, gracias a un medicamento con receta recién aprobado que reducía las ganas de fumar. "Los dejé y nunca volví a ellos", dijo.

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A pesar de sus años como profesional de la salud, Schmidt no sabía que ya existían pruebas de detección de cáncer de pulmón para fumadores actuales y antiguos. El influyente Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, un panel independiente de expertos, lo recomendó en 2013.

Además, dijo: "Pensaba que ya estaba a salvo después de tantos años sin fumar".

Pero en 2021, su médico de cabecera, mientras repasaba una lista de preguntas en su visita anual de bienestar de Medicare, le preguntó si estaría dispuesto a hacerse una tomografía computarizada para detectar cáncer de pulmón, y él aceptó. Unos días más tarde, los resultados aparecieron en su portal de pacientes: adenocarcinoma.

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"Fue impactante leer esas palabras", recordó Schmidt. "Sabía lo que era eso: cáncer".

A pesar del fuerte descenso en el tabaquismo, el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, con unas 125.000 muertes estimadas para este año, lo que supera con creces los casos mortales de cáncer de colon, de mama o de próstata.

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Sin embargo, en 2024, de los pacientes que cumplían los requisitos para someterse a pruebas de detección de cáncer de pulmón, solo alrededor de una cuarta parte --o incluso menos, dependiendo de los datos que analizaran los investigadores-- estaban al día con las pruebas anuales recomendadas.

"Una cifra terriblemente baja, sobre todo teniendo en cuenta lo mortal que es el cáncer de pulmón", dijo Chi-Fu Jeffrey Yang, cirujano torácico del Mass General Brigham y autor principal de un reciente editorial de JAMA sobre las tasas de detección.

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Los pacientes mayores de 65 años tenían más probabilidades que los más jóvenes de estar al día. Aun así, solo alrededor de un tercio se sometía a pruebas de detección con regularidad, una proporción mucho menor que la de quienes se sometían a otras pruebas de detección de cáncer. Schmidt, por ejemplo, se había sometido concienzudamente a colonoscopias y pruebas de detección de cáncer de próstata durante años.

Los datos de los registros nacionales muestran que las personas mayores se enfrentan a un riesgo de cáncer de pulmón mucho mayor. "La edad es un factor de riesgo para el cáncer en general", dijo Priti Bandi, epidemióloga de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Pero las personas mayores también pueden acumular más años como fumadores. Aproximadamente una quinta parte de los casos de cáncer de pulmón se dan en personas que nunca han fumado, pero el tabaquismo sigue siendo la causa más común, "incluso si la exposición ocurrió mucho antes en tu vida", dijo Bandi.

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La eficacia de las pruebas de detección para salvar vidas está bien establecida. En 2011, un ensayo clínico histórico demostró que los exámenes anuales con tomografías computarizadas de baja dosis reducían las muertes por cáncer de pulmón en un 20 por ciento en comparación con las radiografías de tórax que se usaban antes. Eso motivó la recomendación inicial del grupo de trabajo.

En ensayos europeos más recientes se han observado reducciones mucho mayores. En 2019, unos investigadores italianos informaron de que, al cabo de 10 años, los pacientes que se habían sometido a pruebas de detección durante seis años presentaban una disminución del 39 por ciento en las muertes por cáncer de pulmón en comparación con los que no se habían sometido a dichas pruebas.

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¿Por qué, entonces, sigue sin usarse lo suficiente las pruebas de detección? "El chequeo del cáncer de pulmón es muy sencillo, una tomografía de dos minutos", dijo Yang. "Ni siquiera tienes que ponerte una bata".

Una explicación: determinar quién cumple los requisitos se complica. El grupo de trabajo, en una revisión de 2021, recomendó la prueba de detección para aquellas personas que a) tengan entre 50 y 80 años, b) tengan un historial de tabaquismo de "20 paquetes-año" y c) fumen actualmente o hayan dejado de fumar en los últimos 15 años.

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Tanto a los pacientes como a los médicos les cuesta entender estos criterios. ¿Paquetes-año? Se refiere a la intensidad con la que alguien ha fumado a lo largo del tiempo. Fumar un paquete al día durante 20 años supone un historial de 20 paquetes-año; lo mismo ocurre si fumas medio paquete al día durante 40 años.

Calcular esa cifra lleva tiempo y es "complicado", dijo Teva Brender, médica de hospital en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de San Francisco y coautora de un artículo en JAMA Internal Medicine sobre la prueba de detección del cáncer de pulmón. "Puede que fumes un paquete al día, luego lo reduzcas a medio paquete durante dos años y después lo dejes. Y luego vuelvas a empezar".

El estigma asociado al tabaquismo probablemente también influye, lo que a veces hace que los pacientes se muestren reacios a revelar su consumo de tabaco. "Hay quien culpa a los pacientes con cáncer de pulmón: 'Lo has buscado tú mismo porque fumabas'", dijo Yang. Las tasas de detección también varían según el estado y la situación en cuanto al seguro médico.

Sin embargo, los avances en el tratamiento del cáncer de pulmón, como las intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas y robóticas y las terapias farmacológicas cada vez más eficaces, hacen que un diagnóstico "ya no sea una sentencia de muerte", dijo Bandi. "La tasa de supervivencia ha mejorado muchísimo".

Alrededor del 80 por ciento de los pacientes diagnosticados en las primeras fases de la enfermedad sobreviven cinco años o más, aunque la supervivencia desciende drásticamente en los cánceres más avanzados. Y las pruebas de detección aumentan las posibilidades de detectar el cáncer a tiempo.

Frustrados porque una herramienta con el potencial de salvar vidas sigue utilizándose tan poco, algunos médicos y organizaciones están pidiendo cambios en las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos, que determinan la cobertura de Medicare (la cobertura de Medicaid varía según el estado) y de muchas aseguradoras privadas. "Los criterios de la prueba de detección son demasiado restrictivos", dijo Yang.

Tanto la Sociedad Americana contra el Cáncer como la Red Nacional Integral contra el Cáncer han eliminado el requisito de los 15 años de sus criterios, lo que permitiría a los pacientes someterse a las pruebas de detección independientemente del tiempo que haya pasado desde que dejaron de fumar.

"Estábamos excluyendo a personas de las pruebas de detección en un momento en el que su riesgo aún seguía aumentando", dijo Robert Smith, experto en detección de la sociedad. Él y sus colegas han instado al grupo de trabajo a que también elimine la estipulación de los 15 años, presentando datos que respalden su afirmación.

La Red Nacional contra el Cáncer fue más allá, y eliminó tanto el requisito de los 15 años como el de los paquetes-año, y abogó por que se someta a pruebas de detección a cualquier persona que haya fumado durante 20 años.

El grupo de trabajo, en el punto de mira del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., no ha respondido al análisis de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Tampoco respondió a los correos electrónicos de un periodista en los que se le preguntaba si tenía previsto revisar sus recomendaciones sobre la prueba de detección del cáncer de pulmón.

Ampliar los criterios de elegibilidad para que más personas puedan someterse a las pruebas de detección también podría tener sus inconvenientes. Algunas pruebas revelarán anomalías que no resultan ser cáncer de pulmón, pero que requieren pruebas adicionales (o, en raras ocasiones, biopsias) y causan una ansiedad considerable. Incluso con las pruebas de baja dosis, las pruebas de detección repetidas también implican cierta exposición a la radiación.

Además, un estudio reciente mostró que, entre los adultos mayores diagnosticados con cáncer de pulmón metastásico, menos de la mitad recibe tratamiento. "Si el objetivo de salud pública es reducir las muertes por cáncer de pulmón mediante la prueba de detección, solo funciona si se trata a las personas que se detectan", dijo Steven Woloshin, investigador del Instituto Dartmouth de Política Sanitaria y Práctica Clínica.

Para Schmidt, sin embargo, la prueba de detección y el tratamiento funcionaron como se esperaba. La masa detectada en su chequeo de 2021, diagnosticada como cáncer de pulmón en estadio 1, llevó a una cirugía robótica en el Centro Oncológico de la Universidad de Cincinnati para extirpar el lóbulo superior de su pulmón derecho.

Luego, se realizaron exploraciones de seguimiento cada seis meses y, después, una vez al año, hasta que una exploración de 2025 reveló un pequeño nódulo en su lóbulo inferior, otro cáncer en estadio 1. Ese nódulo también se extirpó mediante cirugía. Ahora, Schmidt toma a diario un medicamento anticancerígeno dirigido, en un tratamiento de tres años, mientras sigue sometiéndose a exploraciones periódicas.

"Hizo lo que tenía que hacer", dijo Schmidt sobre su prueba de detección. "Me siento afortunado". Cuida de sus extensos jardines en Bright, Indiana, y vuela cometas y se va de acampada con sus nietos. Sigue trabajando varios turnos al mes como paramédico en el cuerpo de bomberos.

Sin embargo, los expertos advierten de que las pruebas de detección y el tratamiento del cáncer de pulmón no pueden sustituir a los beneficios de dejar de fumar --o de no haber empezado nunca--. "Cuanto más tiempo estés sin fumar, menor es el riesgo", dijo Woloshin. "Pero no llega a cero".

La nueva vejez se produce en colaboración con KFF Health News.