Desde el hábito hasta la adicción: el impacto de las redes sociales en la salud mental

Una persona joven sentada en una silla mira su celular, del que emergen burbujas con iconos que la envuelven en un círculo, un ciclo de notificaciones y reacciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de las redes sociales ha introducido un fenómeno de uso compulsivo que afecta la salud mental y el bienestar de millones de personas en el mundo. Aunque el término “adicción a las redes sociales” se popularizó y se emplea con frecuencia en los medios, la comunidad médica y científica advierte sobre la necesidad de diferenciar entre un uso problemático, un hábito arraigado y una verdadera adicción conductual.

Según la Cleveland Clinic, se describe como un impulso incontrolable de interactuar con plataformas digitales, pese a que ello provoque consecuencias negativas en la vida cotidiana. Este comportamiento puede interferir con las relaciones personales, el trabajo y la salud física, debido a que el sistema de recompensa cerebral, activado por la dopamina, resulta estimulado de manera similar a otras conductas adictivas. “La adicción a las redes sociales entra en la misma categoría que cualquier otra adicción”, sostiene el psicólogo clínico Adam Borland, citado por la clínica estadounidense. El especialista explica que el atractivo de estas plataformas radica en la activación del centro del placer cerebral, ya sea por la obtención de “me gusta”, la interacción social o el acceso a contenidos placenteros.

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No obstante, la American Psychiatric Association reconoce únicamente el trastorno por juego como adicción conductual en su manual DSM-5, por lo que la clasificación en cuanto a las aplicaciones de celular permanece en debate. El uso excesivo, subraya la entidad clínica de Estados Unidos, puede generar problemas reales, aunque no siempre se trata de un trastorno diagnosticable.

La adicción a redes sociales se vincula con un uso compulsivo que puede afectar la salud mental, el bienestar y la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevalencia de conductas problemáticas asociadas a las redes sociales varía según los estudios. Un análisis publicado en Cureus estima que entre el 5% y el 20% de adolescentes experimenta algún grado de uso adictivo, dependiendo de los criterios utilizados y las características demográficas. Entre los factores que contribuyen al desarrollo de estas conductas se encuentran la baja autoestima, el deseo de validación, la presión social y la exposición constante a contenidos idealizados.

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Las plataformas digitales utilizan mecanismos tecnológicos como el desplazamiento infinito, las notificaciones personalizadas y algoritmos de contenido para estimular la participación continua. El libro “Dopamine Nation” de Anna Lembke, psiquiatra de Stanford Medicine, describe cómo el neurotransmisor del cerebro se libera ante estímulos digitales, promoviendo un ciclo de búsqueda y recompensa que puede desembocar en un estado de déficit de placer natural. Lembke compara el teléfono inteligente con “la aguja hipodérmica moderna”, capaz de administrar de forma instantánea y repetida dosis de gratificación digital.

Los efectos negativos asociados con el uso compulsivo se extienden más allá del ámbito psicológico. Desde la Cleveland Clinic advierten que el uso problemático puede afectar la autoestima, favorecer la comparación social y disminuir la calidad del sueño, especialmente en adolescentes. También se identifican dificultades para concentrarse, alteraciones en las relaciones interpersonales y una reducción de la empatía. La exposición reiterada a entornos digitales puede afectar la función cognitiva al reducir la capacidad de atención y fomentar la distracción, identifican los autores de la revisión de Cureus.

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Las redes sociales utilizan desplazamiento infinito, notificaciones personalizadas y algoritmos de contenido que refuerzan el circuito de recompensa cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, un metaanálisis publicado en Nature en 2025 invita a matizar el alcance del concepto de “adicción” en este contexto. Dirigido por Ian Anderson y Wendy Wood, encontró que solo el 2% de los usuarios adultos de Instagram presenta síntomas compatibles con una adicción clínica, mientras que el 18% se autodefine como adicto.

La percepción suele surgir por la influencia constante de los medios y la cultura popular, que tienden a patologizar el uso frecuente sin distinguir entre hábito y dependencia real. Según los investigadores, etiquetar erróneamente el uso habitual como adicción puede disminuir la autoeficacia y aumentar la autoculpabilización, desviando la atención de estrategias más efectivas para modificar hábitos.

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El consenso entre los expertos apunta a que el uso excesivo de redes sociales, en la mayoría de los casos, responde más a patrones de hábito que a trastornos adictivos. Cambiar estos hábitos requiere identificar los desencadenantes, modificar el entorno digital y practicar actividades alternativas. Para la pequeña minoría que desarrolla verdaderos síntomas de adicción, las intervenciones conductuales como la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento en atención plena muestran resultados alentadores.

Cómo enfrentar y mitigar los efectos adictivos de las redes sociales

Abordar el uso problemático de las redes sociales requiere estrategias concretas que permitan recuperar el control sobre el tiempo y la atención. La Cleveland Clinic recomienda comenzar con el reconocimiento del problema: identificar momentos del día en que el impulso de revisar aplicaciones resulta irresistible o cuando se pierde la noción del tiempo navegando en plataformas digitales. El establecimiento de límites de uso, mediante temporizadores o funciones incluidas en los propios dispositivos, ayuda a reducir la exposición y fomenta rutinas más equilibradas.

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Expertos y estudios de Nature señalan que cambiar hábitos, ajustar notificaciones y aplicar terapia cognitivo-conductual o atención plena puede ayudar a recuperar el control (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de pausas digitales, conocidas como “desintoxicaciones”, puede ser efectiva. Según Stanford Medicine, alejarse de las redes sociales durante lapsos específicos, como un día o incluso un mes, contribuye a restablecer los circuitos cerebrales de recompensa y disminuye síntomas de ansiedad y malestar asociados a la abstinencia digital. Incorporar actividades alternativas, como la lectura, el ejercicio o encuentros presenciales, fortalece el bienestar y facilita la construcción de nuevos hábitos.

Los investigadores de Cureus subrayan la eficacia de intervenciones como la terapia cognitivo-conductual (TCC) y el entrenamiento en atención plena. La TCC permite identificar y modificar los pensamientos automáticos y las conductas inadecuadas vinculadas al uso digital, mientras que la atención plena incrementa la consciencia sobre las propias acciones, favoreciendo decisiones más deliberadas respecto al consumo de tecnología. El apoyo familiar y social refuerza estos procesos, sobre todo cuando se establece un diálogo abierto sobre las dificultades y se fomenta la autorregulación.

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Las recomendaciones de los autores de Nature insisten en evitar la autoculpabilización excesiva. El uso frecuente no siempre implica una adicción clínica. Enfocarse en el cambio de hábitos resulta más efectivo que adoptar etiquetas estigmatizantes. Ajustar notificaciones, modificar la disposición del teléfono y reemplazar la navegación automática por actividades con propósito son pasos clave para recuperar el control y mitigar los efectos negativos de las redes sociales.