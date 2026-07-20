“Me siento mejor que en muchísimo tiempo”: Halle Berry habló de la menopausia y de llegar a los 60 sin miedo

Halle Berry habló sobre sexo y menopausia a punto de cumplir 60 años y rechazó que la madurez vuelva invisibles a las mujeres (REUTERS/Mario Anzuoni)

A punto de cumplir 60 años, menopausia y sexo son dos de los temas que Halle Berry, actriz y empresaria, planteó en una entrevista con TODAY, donde dijo que se siente mejor que en mucho tiempo y rechazó la idea de que la madurez empuje a las mujeres a volverse invisibles.

Berry dijo a TODAY que llegar a esta etapa no le parece una pérdida, sino un momento de más libertad. También contó que a los 54 años entendió que estaba en plena menopausia, habló de dolor y sequedad en su vida sexual y defendió que las mujeres hablen de ello con la misma franqueza con la que los hombres hablan de disfunción eréctil.

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“Cuando era niña, pensar en los 60 me parecía algo muy mayor”, contó Berry. “Y ahora que estoy por cumplirlos, no se siente viejo en absoluto. Me siento muy bien, de hecho, si soy sincera. Creo que me siento mejor que en muchísimo tiempo. Me siento completa”, agregó.

Berry añadió que con la edad dejó de vivir pendiente de los demás: “Dejas de gestionar las expectativas de todo el mundo. Empiezas a darte cuenta de que, por lo general, eres la persona de más edad en la sala, y eso tiene peso. Puedes hacer lo que quieres hacer. Puedes ser quien quieres ser y decir lo que quieres decir”.

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La actriz dijo que llegar a los 60 le dio más libertad y que se siente mejor que en mucho tiempo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Berry, la presión social también adopta otra forma. “Además de volverte invisible, la gente siente que ya deberías dejar de trabajar”, dijo la actriz, quien añadió: “Se espera que simplemente renunciemos. Se espera que nos vayamos de vacaciones permanentes, como si la vida ya se hubiera acabado o ya no tuviéramos valor”.

Menopausia, desinformación médica y activismo

En la conversación con TODAY, Berry explicó que durante años no entendió lo que estaba ocurriendo con su cuerpo: “Pensé que yo sería de las que se saltarían toda esta etapa de la vida. Así de ignorante era sobre la menopausia y lo que significaba para nosotras como mujeres”.

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“Un día me desperté a los 54 años y me di cuenta de que no solo no me la iba a saltar, sino que estaba de lleno en medio de ella. Y probablemente llevaba unos 10 años en perimenopausia, y nadie habló de esto conmigo. Nadie, ningún médico”, afirmó.

Halle Berry contó que a los 54 años entendió que estaba en plena menopausia tras años de perimenopausia sin información médica (foto: Instagram/Halle Berry)

Berry también vinculó ese impulso con su hija. “Podía cambiar el futuro para mi hija, que entonces tenía 16 años”, señaló. “Sé que ahora mismo le da miedo envejecer. Eso es lo que no quiero que sienta. Quiero cambiar eso para ella y hasta para su generación”, agregó.

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Además, Berry relató un episodio médico que, según dijo a TODAY, expuso la falta de información sobre salud femenina en esta etapa: “Un médico me dijo que tenía síndrome de Sjögren porque tenía la boca seca. La sequedad es uno de los mayores síntomas de la menopausia: boca seca, ojos secos, vagina seca”.

“Me dijo que probablemente tendría que tomar esteroides el resto de mi vida. Y me negué a aceptar eso. No acepté que tuviera Sjögren, porque no lo tengo. Tengo la boca seca por la perimenopausia”, recordó.

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Sexo en la madurez sin silencios ni vergüenza

Al hablar de intimidad, Berry evitó rodeos y habló sobre su experiencia personal. “Todo se reseca, como dije. Entonces la intimidad y el sexo pueden volverse dolorosos”, afirmó.

Berry denunció la desinformación sobre la salud femenina y relató que un médico confundió síntomas de la perimenopausia con síndrome de Sjögren (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Muchas mujeres dejan de poder tener relaciones sexuales y dejan de querer tenerlas porque duele mucho”, sostuvo.

“Yo estoy jugosa como un durazno. Mi vida sexual volvió a batear al 100%. Fue mi mayor problema. Fue lo que me lanzó de lleno a la perimenopausia cuando de repente ya no podía tener sexo”, dijo.

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Berry defendió que estas conversaciones dejen de tratarse como un tema prohibido. “Tenemos que hablar de esto. Está bien hablar de esto”, afirmó. Y fue más allá: “Los hombres hablaron del Viagra y de su disfunción del pene. Pueden hablar de eso abiertamente en el mundo. ¿Por qué no podemos hablar de lo que nos pasa a nosotras?“.

Cumplir 60 sin retirarse ni volverse invisible

Berry conectó esa franqueza con una reivindicación sobre el valor de las mujeres al envejecer. “A medida que envejecemos, no perdemos valor. Una vez que entendamos eso y reclamemos ese relato, las cosas empezarán a cambiar”, manifestó.

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Berry sostuvo que envejecer no quita valor a las mujeres y recordó que ganar el Óscar no transformó su carrera como esperaba (REUTERS/Benoit Tessier)

También rechazó que premios, edad o prejuicios definan una trayectoria. Al recordar en TODAY que fue la primera mujer negra en ganar el Óscar a mejor actriz hace 24 años, dijo que aquel reconocimiento cambió su vida en algunos sentidos, pero no transformó su carrera como había imaginado.

“Eso no hizo que llegaran a mi casa todos los guiones como yo pensaba. Mi vida cambió porque la gente supo quién era, pero mi vida profesional no cambió demasiado”, expresó.

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Esa misma idea, explicó, es la que intenta transmitir en casa. “No es tanto lo que les dices a los hijos, sino lo que haces”, señaló sobre su hija y su hijo. “Le muestro que todavía puedo ser fuerte en mis 60 años. Le muestro cómo puede ser la vida a esta edad”, concluyó.