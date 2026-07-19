Salud

Qué provoca los microsueños y cuáles son las señales para identificarlos a tiempo

Especialistas de Cleveland Clinic explicaron los factores que favorecen estos episodios involuntarios y detallaron las manifestaciones que pueden aparecer antes de su aparición

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El microsueño es un episodio involuntario de sueño breve que aparece cuando el organismo necesita descansar con urgencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un breve intervalo del que no queda registro durante un viaje en automóvil, una pérdida momentánea de la percepción mientras se sostiene a un bebé o una desconexión repentina en plena actividad cotidiana pueden interpretarse como simples episodios de distracción.

Sin embargo, estas situaciones también pueden corresponder a un microsueño, un episodio involuntario que aparece cuando el organismo presenta una necesidad imperiosa de descanso.

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Aunque su duración suele limitarse a unos pocos segundos, este fenómeno puede representar un riesgo significativo cuando ocurre en contextos que exigen un estado permanente de alerta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El microsueño puede ocurrir al conducir, operar maquinaria o realizar tareas que exigen atención constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de Cleveland Clinic advirtieron que los microsueños pueden manifestarse durante la conducción de vehículos, la operación de maquinaria o cualquier otra actividad que requiera atención sostenida, lo que aumenta la probabilidad de accidentes.

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Qué son los microsueños y por qué ocurren

El microsueño consiste en un episodio involuntario de sueño muy breve que aparece cuando existe un nivel importante de cansancio. Según explicó el especialista en medicina del sueño Samuel Gurevich, de Cleveland Clinic, estos episodios generalmente duran menos de 30 segundos y, en muchos casos, la persona ni siquiera advierte que se quedó dormida.

Durante ese corto lapso, es posible que los ojos permanezcan abiertos, aunque el cerebro deja de procesar la información de manera normal. Esto provoca una interrupción momentánea de la atención y de la capacidad de reaccionar frente a lo que ocurre alrededor.

Mujer sentada en un escritorio de oficina con la cabeza apoyada en su mano, mostrando signos de cansancio. Sobre la mesa hay una laptop, documentos y una taza de café.
Samuel Gurevich explicó que los microsueños suelen durar menos de 30 segundos y muchas personas no advierten que se quedaron dormidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuanto más tiempo lleves despierto, más fuerte será el impulso de tu cerebro por dormir”, explicó Gurevich. El especialista agregó que “con el tiempo, puede que intente hacerte dormir, incluso si te esfuerzas por mantenerte despierto”.

La principal causa de este fenómeno es la privación de sueño. Dormir pocas horas o mantener durante varios días un descanso insuficiente aumenta la probabilidad de que el cerebro intente compensar esa falta de sueño mediante estos episodios involuntarios.

Las causas más frecuentes

Además de la falta de descanso, los especialistas consultados por la institución médica identificaron otros factores que favorecen la aparición de microsueños.

Uno de ellos es el trabajo nocturno o por turnos rotativos, ya que altera el ritmo natural de sueño y vigilia del organismo. También influyen distintos trastornos del sueño, entre ellos la apnea del sueño y el insomnio, que impiden alcanzar un descanso realmente reparador.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El trabajo nocturno, los turnos rotativos, la apnea del sueño, el insomnio, el alcohol y algunos medicamentos sedantes favorecen los microsueños (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol también incrementa la somnolencia y puede favorecer estos episodios inesperados. A esto se suma el uso de algunos medicamentos con efecto sedante, como determinados antihistamínicos o fármacos para dormir.

Cuando estas condiciones se mantienen en el tiempo, el organismo pierde capacidad para sostener un estado adecuado de alerta durante las actividades diarias.

Por qué representan un peligro

Según Gurevich, el problema no radica únicamente en el episodio de microsueño, sino en el contexto en el que aparece. “Cuando el cerebro intenta inducir el sueño de forma proactiva, esto puede ocurrir en situaciones peligrosas”, señaló. También destacó que “la somnolencia provoca un número significativo de accidentes de tráfico e industriales”.

En una autopista, unos pocos segundos bastan para recorrer una distancia considerable. Si una persona experimenta un microsueño mientras conduce, puede dejar de percibir señales de tránsito, no reaccionar ante cambios repentinos en la circulación o incluso invadir otro carril sin advertirlo.

Hombre barbudo con chaqueta azul y camisa blanca bosteza y se frota un ojo mientras conduce un coche en una calle urbana.
El microsueño eleva el riesgo de accidentes de tránsito e industriales, porque unos segundos sin respuesta pueden ser críticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo también aumenta durante tareas como operar maquinaria pesada, trabajar en alturas, utilizar herramientas eléctricas o desempeñar funciones que exigen vigilancia continua.

Señales que pueden anticipar un episodio

Los microsueños aparecen de forma muy rápida, por lo que muchas personas no llegan a identificar el momento exacto en que suceden. Sin embargo, el organismo suele manifestar algunos síntomas previos.

Entre los principales signos de advertencia se encuentran el parpadeo lento o repetitivo, los bostezos frecuentes, la dificultad para mantener la concentración y los problemas para comprender información que normalmente resultaría sencilla.

Una mujer de mediana edad, con blusa de color crema, se sienta en su escritorio frente a un portátil, con las manos en las sienes y el ceño fruncido, en una oficina con fondo desenfocado.
Durante un microsueño, el cerebro deja de procesar la información con normalidad y se interrumpen la atención y la capacidad de reacción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer estas señales permite interrumpir una actividad potencialmente riesgosa antes de que aparezca un episodio de sueño involuntario.

Cómo se diagnostican y qué medidas ayudan a prevenirlos

El abordaje comienza con la identificación del origen del problema. De acuerdo con Cleveland Clinic, un profesional puede revisar la medicación del paciente para determinar si alguno de los fármacos favorece la somnolencia, evaluar la presencia de trastornos del sueño como la apnea y descartar enfermedades que también producen cansancio excesivo.

Una vez tratada la causa subyacente, los episodios suelen disminuir. Como medida preventiva, Cleveland Clinic recomendó adoptar una serie de hábitos destinados a favorecer un descanso adecuado y reducir el riesgo de microsueños:

  • Dormir entre siete y nueve horas de sueño reparador cada noche.
  • No intentar resistir una somnolencia intensa.
  • Tomar una siesta breve cuando aparezca un cansancio excesivo.
  • Evitar el consumo de alcohol antes de realizar actividades que requieran mantenerse alerta.
  • Prestar atención a los medicamentos con efectos sedantes, ya que pueden favorecer la somnolencia.
  • No utilizar la cafeína como sustituto del descanso cuando existe una privación importante de sueño.

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