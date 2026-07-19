Impulsan cursos gratuitos para 293 veteranos y excombatientes en El Salvador

Los cursos vocacionales buscan facilitar la inserción laboral y el emprendimiento de los beneficiarios. /(Secretaría de Prensa)

El Gobierno de El Salvador, a través del Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos y Excombatientes (INABVESV), impulsa una serie de cursos vocacionales dirigidos a veteranos, excombatientes, personas con discapacidad a causa del conflicto armado y a los hijos de este sector de la población, según datos compartidos por la Secretaría de Prensa.

Estas iniciativas, promovidas por la administración del presidente Nayib Bukele, buscan dotar a los beneficiarios de habilidades y competencias técnicas que les permitan integrarse al mercado laboral y acceder a oportunidades de emprendimiento, contribuyendo a su desarrollo socioeconómico.

Las actividades formativas se desarrollan en la Fundación Padre Arrupe, ubicada en el distrito de Soyapango, San Salvador Este. Los cursos, completamente gratuitos, son impartidos los sábados por personal técnico especializado de la fundación. Según Wilbert Bautista, jefe de Programas Educativos del INABVESV, “no solo se vuelve un curso vocacional, sino que es una oportunidad de emprendimiento para que cada veterano e hijo pueda ejercer esta función y pueda generar algún ingreso económico”.

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Actualmente, el programa cuenta con cinco cursos principales: mecánica automotriz, mantenimiento de aires acondicionados, carpintería, cosmetología y marketing digital con uso de inteligencia artificial. La convocatoria más reciente alcanzó 445 inscripciones, de las cuales más de 400 personas asisten regularmente a las clases. Cada especialidad ha sido diseñada para responder a las necesidades del mercado y a las capacidades e intereses de los participantes.

El curso de mecánica automotriz cuenta con 100 inscritos y ofrece prácticas en vehículos con herramientas especializadas y equipos de diagnóstico. /(Secretaría de Prensa)

En el caso del curso de carpintería, hay 93 inscritos que aprenden a utilizar herramientas eléctricas portátiles, técnicas de ensamblaje y métodos de construcción de estructuras resistentes. El proyecto final de este curso consiste en la elaboración de un mueble, aplicando acabados como barniz, pintura o tintes. Las imágenes compartidas por la Secretaría de Prensa muestran a los participantes, la mayoría con delantales y mascarillas, manipulando madera y consultando instrucciones técnicas bajo la orientación de sus instructores.

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El curso de mecánica automotriz, con 100 inscritos, ofrece prácticas directas en vehículos y enseña el uso de herramientas especializadas, así como equipos de diagnóstico.

Otro de los cursos con alta demanda es el de mantenimiento de aires acondicionados, también con 100 participantes. Esta formación, según la Secretaría de Prensa, incluye contenidos teóricos y prácticos sobre el funcionamiento, diagnóstico y reparación de sistemas de climatización, así como nociones básicas de electricidad. Los estudiantes, equipados con cascos y guantes, manipulan componentes eléctricos y trabajan en la instalación y revisión de unidades de aire acondicionado, siempre bajo la supervisión de los instructores.

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La oferta se complementa con programas de marketing digital y cosmetología, orientados a ampliar las posibilidades de inserción laboral en sectores con crecimiento y demanda. El aprendizaje en marketing digital incluye el uso de herramientas de inteligencia artificial, mientras que la cosmetología capacita en técnicas y servicios requeridos por el sector.

Los participantes del INABVESV destacan que los cursos vocacionales combinan teoría y práctica, fortalecen la convivencia y abren oportunidades para emprender y mejorar la calidad de vida./ (Secretaría de Prensa)

Los testimonios de los participantes reflejan el impacto positivo de estos cursos. Kathya Claros, hija de beneficiario del INABVESV y estudiante del curso de mecánica automotriz, destaca la motivación y el apoyo recibido. “Es bueno que siempre nos estén motivando, ayudando, se siente bonita la convivencia también, los maestros son muy buenos con nosotros. Es una buena oportunidad y yo trato de aprovecharla al máximo”, dijo.

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Mientras que, Carlos Hernández, otro de los participantes, menciona que estos cursos representan nuevas oportunidades. “Se está cambiando la mentalidad del veterano, del excombatiente, pero a la vez dándole también herramientas. Este es mi segundo curso. El estar jubilado me da la oportunidad de emprender”, señaló.

La metodología de enseñanza se basa en la combinación de teoría y práctica, permitiendo a los estudiantes aplicar de inmediato los conocimientos adquiridos. Los espacios de aprendizaje fomentan la convivencia, el trabajo colaborativo y el desarrollo de redes de apoyo entre los participantes.

Con la ejecución de estos cursos vocacionales, el Gobierno de El Salvador busca que veteranos, excombatientes y sus familias cuenten con herramientas útiles para mejorar su calidad de vida, fortalecer su autonomía y acceder a empleos dignos, impulsando así la integración social y productiva de sectores históricamente marginados.

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