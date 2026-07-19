Reino Unido pone hasta 6.725 millones de dólares sobre la mesa para el Metro Riel de Guatemala

El Reino Unido simboliza una inversión de hasta 6.725 millones de dólares para el proyecto Metro Riel de transporte urbano en Guatemala, con una ciudad que presenta su bandera y un volcán activo al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala, Reino Unido, Metro Riel y UKEF firmaron el 9 de julio de 2026 una alianza estratégica para estructurar el sistema de transporte masivo del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, con un techo potencial de financiamiento de 5.000 millones de libras esterlinas, una cifra que marca el alcance máximo de apoyo crediticio posible, pero no el inicio de la construcción.

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y, según el texto oficial compartido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, no crea derechos ni obligaciones legales para ninguna de las partes ni para terceros bajo el derecho interno o internacional. También establece que cualquier diferencia sobre su interpretación deberá resolverse de forma amistosa, sin arbitraje ni mecanismos externos de solución de controversias.

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El documento fue suscrito en el Palacio Nacional de la Cultura por el canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado y la embajadora británica Juliana Whitfield, con la presencia del presidente Bernardo Arévalo. Su nombre formal es “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Relativo a una Asociación para Entregar Proyectos de Infraestructura”.

Según el texto del memorándum, el marco de cooperación está orientado al Metro Riel, aunque deja abierta la incorporación de otros proyectos de infraestructura. El respaldo financiero se canalizaría a través de UK Export Finance, la agencia británica de crédito a la exportación.

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Fotografía de archivo, tomada el pasado 9 de julio, en la que se captó al canciller de Guatemala, Carlos Martínez ((c-i), y a la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa Whitfield (c-d), durante la firma una carta de entendimiento entre los gobiernos de Guatemala y Reino Unido para iniciar una cooperación técnica orientada al desarrollo del MetroRiel, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Mariano Macz

El monto acordado es un techo crediticio y no un desembolso asegurado

El límite de £5.000 millones equivale a unos USD 6.725 millones al tipo de cambio vigente al 18 de julio de 2026. Ese monto no representa fondos ya asignados, sino la exposición crediticia máxima que UKEF podría asumir en proyectos desarrollados en territorio guatemalteco.

El propio acuerdo aclara que cualquier apoyo financiero dependerá del cumplimiento de requisitos legales, de política, financieros y de debida diligencia exigidos por la agencia. También quedará sujeto a sus procesos internos de aprobación, por lo que la firma del instrumento no garantiza por sí sola la activación de recursos.

Las autoridades guatemaltecas precisaron que el memorando no implica el arranque de las obras del Metro Riel. Lo que comienza es una etapa de cooperación técnica destinada a estructurar el proyecto con estándares internacionales.

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Ese punto responde al núcleo de la negociación: el acuerdo no pone en marcha la construcción, pero sí abre un canal formal para diseñar, evaluar y eventualmente financiar la iniciativa. En términos prácticos, fija un marco para preparar el proyecto antes de cualquier ejecución física.

El Metro Riel integra la cartera prioritaria de la administración Arévalo

El Metro Riel forma parte de los 13 proyectos estratégicos de infraestructura y movilidad priorizados por el gobierno de Arévalo y presentados recientemente en un evento de la Cámara de Comercio de Guatemala.

La región metropolitana contemplada abarca la capital guatemalteca y varios municipios aledaños. El objetivo del sistema es atender la demanda de movilidad en una de las zonas urbanas más densas y transitadas del país.

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En el plano técnico, el acuerdo contempla intercambio de conocimientos y de mejores prácticas en el sector ferroviario. También prevé actividades de vinculación entre empresas de ambos países y las cadenas globales de suministro, además de explorar programas de asistencia técnica del gobierno británico.

Para ordenar ese trabajo, los participantes crearán un grupo de trabajo conjunto con reuniones semestrales. Ese espacio estará integrado por funcionarios de ambos gobiernos responsables de ejecutar los proyectos identificados dentro de la cooperación.

El acuerdo además prevé colaboración con el consorcio Infrastructure Exports: UK, que reúne a exportadores británicos de infraestructura. Su función será servir de enlace entre el sector privado del Reino Unido y las necesidades de Guatemala.

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Según el documento, el gobierno británico compartirá experiencia acumulada en grandes proyectos ferroviarios y de transporte público ejecutados tanto en el Reino Unido como en otros países. Ese componente técnico aparece como uno de los ejes centrales de una asociación que, por ahora, se concentra en la estructuración del Metro Riel y en la posible movilización futura de apoyo financiero.