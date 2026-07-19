Más de 900 estudiantes dominicanos estrenan la Escuela Básica Minerva Mirabal en Los Cerros de Sabana Perdida

La Escuela Básica Minerva Mirabal abrió en Los Cerros de Sabana Perdida y amplió el acceso a educación de calidad para más de 900 estudiantes. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Más de 900 estudiantes de Los Cerros de Sabana Perdida tienen acceso a una educación de calidad en instalaciones modernas y seguras tras la apertura de la Escuela Básica Minerva Mirabal. El nuevo plantel transforma la experiencia educativa para niños y adolescentes de la zona, quienes ahora cuentan con aulas y espacios diseñados para favorecer su aprendizaje.

La inauguración estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, quien presentó la obra como parte de las iniciativas del Gobierno de República Dominicana para robustecer la educación pública. Durante el acto de inauguración este fin de semana, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, subrayó: “Cada escuela que entrega el Gobierno representa una inversión en el futuro del país y reafirma el compromiso de garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede fuera de las aulas”.

PUBLICIDAD

El inicio del año escolar 2026-2027, programado para el 24 de agosto, marca el contexto en el que la Escuela Básica Minerva Mirabal abre sus puertas. De Camps García sostuvo que la prioridad institucional es asegurar que cada estudiante disponga de un centro educativo abierto, organizado y en condiciones óptimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias a la coordinación entre las distintas áreas del Ministerio. Añadió que “una educación de calidad requiere el compromiso conjunto de estudiantes, docentes, familias y comunidades”, e insistió en que las escuelas deben ser espacios seguros donde se desarrollan las capacidades y los proyectos de vida de los menores que asisten.

Luis Abinader encabezó la inauguración de la Escuela Básica Minerva Mirabal como parte de las iniciativas del Gobierno de República Dominicana para fortalecer la educación pública. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La nueva infraestructura consta de 27 aulas de las cuales 24 para nivel primario y tres para nivel inicial, áreas administrativas, comedor, cocina, biblioteca, salón de orientación, enfermería, cancha deportiva, plaza cívica, zonas recreativas y diversos espacios de apoyo, lo que posibilita un entorno adecuado para el aprendizaje integral.

PUBLICIDAD

En representación del estudiantado, Helen Nicol Alcántara resaltó el significado de la obra: “La nueva escuela simboliza mucho más que una infraestructura física, ya que será el lugar donde cientos de niños y jóvenes podrán descubrir sus talentos, fortalecer sus valores para construir un mejor futuro”. Alcántara expresó su agradecimiento al mandatario dominicano, Luis Abinader, al Ministerio de Educación y a quienes hicieron posible la escuela, y destacó que “invertir en educación significa invertir en el desarrollo de la República Dominicana y en las oportunidades de las nuevas generaciones”.

En lo que va del año el mandatario ha entregado un paquete de seis nuevas obras de infraestructura escolar sumando un total de 1,000 aulas nuevas.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Educación vinculó la apertura de la Escuela Básica Minerva Mirabal con el inicio del año escolar 2026-2027 previsto para el 24 de agosto. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El plantel fue construido por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), bajo la dirección de Roberto Herrera, en el marco de un programa de fortalecimiento de la infraestructura educativa que busca garantizar espacios seguros y modernos para los estudiantes. El acto de apertura contó con la presencia de los viceministros de Educación Alexis Jiménez y Kenia Xiomara Guante, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, el director de la DIE, representantes de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias y líderes comunitarios de Los Cerros de Sabana Perdida.