Cómo la final del Mundial 2026 fusiona el fútbol con el espectáculo al estilo Super Bowl

La final del Mundial 2026 introduce cambios inéditos que fusionan el deporte con el espectáculo, transformando la experiencia tradicional del fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

La final del Mundial 2026 representará un hecho inédito en el fútbol con la incorporación de un show de medio tiempo, lo que llevará la pausa reglamentaria a 17 minutos.

Esta decisión de la FIFA responde a una estrategia que busca acercar el espectáculo futbolístico a las audiencias estadounidenses, donde el fútbol americano se caracteriza por pausas extendidas y presentaciones musicales de alto perfil.

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El partido, que incluirá presentaciones de artistas de talla internacional como Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, evidenciará cómo el evento deportivo más importante del planeta incorpora elementos de otras tradiciones para atraer a nuevos públicos, afirmó NBC News.

Cuatro íconos de la música global llevarán su energía al entretiempo, marcando el debut de un show musical en una final de la Copa del Mundo (REUTERS)

Un descanso más largo y con espectáculo: ruptura del esquema clásico

La modificación en el entretiempo, que supera el límite reglamentario de 15 minutos que impone la normativa internacional, permitirá montar un escenario sobre el campo para los artistas principales. Replicando el formato de los espectáculos musicales del Super Bowl, el evento deportivo más visto en Estados Unidos.

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De acuerdo con NBC News, la duración extra del descanso genera debate entre entrenadores y jugadores, quienes advierten sobre el impacto físico de una pausa extensa en el rendimiento de los futbolistas.

La influencia del espectáculo estadounidense se hace sentir: el antecedente más reciente fue la participación de Bad Bunny en el Super Bowl, evento que inspiró a la FIFA (Foto AP/Mark J. Terrill)

NBC News destaca que el debate no es nuevo. Durante la final de la Copa América 2024, la CONMEBOL ya había implementado un show de medio tiempo, lo que generó críticas de parte de quienes consideran que estos cambios afectan la esencia del fútbol.

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El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, cuestionó en voz alta la conveniencia de extender el entretiempo, advirtiendo que “esos minutos de recuperación en el vestuario pueden alterar la preparación física y mental de los jugadores”.

Para el técnico, modificar tiempos tradicionales por un espectáculo externo puede tener consecuencias deportivas difíciles de cuantificar.

El entrenador de Colombia advirtió sobre el posible impacto físico y mental que puede tener una pausa más larga de lo habitual en una final (REUTERS/Albert Gea)

Pausas de hidratación: el partido ahora se juega en cuatro tramos

Otra innovación que distingue a este Mundial es la incorporación obligatoria de pausas de hidratación en la mitad de cada tiempo, con una duración de tres minutos cada una.

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Esta medida, que según NBC News ya se había utilizado de manera excepcional en el Mundial de Brasil 2014 por condiciones climáticas extremas, ahora se transformó en una constante de todos los partidos.

Así, los encuentros dejan de dividirse en dos tiempos para estructurarse en cuatro tramos, lo que para varios entrenadores representa una alteración significativa del ritmo y la identidad del fútbol.

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El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, expresó que estas interrupciones “modifican la identidad de un partido mucho más de lo que imaginaba”.

Tuchel expresó su sorpresa por la magnitud del cambio que supone fragmentar el partido con pausas de hidratación obligatorias (REUTERS/Issei Kato)

Por su parte, Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, sostuvo que “jugar cuatro períodos en vez de dos altera la concepción culturalmente construida de cómo interpretar el fútbol”.

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Para Bielsa, la medida “no agrega nada y quita mucho”, ya que nadie consideró el impacto que podría tener sobre la naturaleza cautivante del juego.

El seleccionador cuestionó el valor de dividir el encuentro en cuatro períodos, argumentando que altera la esencia cultural del fútbol (REUTERS/Paul Childs)

No todas las voces coinciden. El técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, si bien no apoyó la idea en un principio, luego decidió aprovecharla para realizar ajustes tácticos durante los partidos.

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Así lo hizo en un amistoso disputado en Charlotte, Carolina del Norte, cuando mostró a sus jugadores cambios de estrategia en una computadora portátil durante una de estas pausas.

En cuanto a los futbolistas, el defensor estadounidense Sergiño Dest opinó que la pausa “también es una oportunidad para calmarse y conversar con los compañeros”, considerando que puede resultar positiva bajo ciertas circunstancias.

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El técnico argentino, al frente de Estados Unidos, optó por emplear las nuevas pausas para ajustar la estrategia de su equipo durante los partidos (REUTERS/Pedro Nunes)

Tradiciones estadounidenses se trasladan al fútbol global

NBC News asegura que el giro hacia los formatos estadounidenses no se limita al show de medio tiempo ni a las pausas de hidratación. Este año, la FIFA anunció que, por primera vez en la historia del torneo, los jugadores del equipo campeón recibirán anillos de campeón junto con el trofeo y las medallas de oro.

Se trata de una costumbre profundamente arraigada en el fútbol americano y otros deportes estadounidenses, donde los anillos simbolizan el logro máximo de una temporada.

En el comunicado oficial, la entidad organizadora explicó que busca “llevar una de las tradiciones más reconocibles del deporte estadounidense al juego global”.

Por primera vez, los futbolistas del equipo ganador recibirán anillos conmemorativos, un gesto tomado de las grandes ligas deportivas de Estados Unidos (FIFA)

Para NBC News, la final del Mundial refleja un proceso de adaptación en el que el fútbol internacional incorpora elementos de espectáculos y ceremonias propias de otras culturas deportivas.

Estas transformaciones abren nuevas discusiones sobre los límites entre el deporte y el entretenimiento, así como sobre el impacto de estos cambios en la experiencia de jugadores, técnicos y aficionados.

El Mundial de este año no solo coronará a un campeón, sino que también dejará huella como el torneo que dio un paso decisivo hacia el modelo de show global, fusionando el deporte tradicional con el espectáculo al estilo estadounidense.