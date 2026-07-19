Guerra Civil Española: el miliciano sin nombre de Hans Gutmann vuelve a mirar al Ebro

Una escultura de bronce reproduce la figura de un miliciano fotografiado junto al río Ebro en 1938, en el mismo enclave donde el fotoperiodista Hans Gutmann capturó la imagen durante la Batalla del Ebro.(EFE)

Una escultura de bronce del miliciano fotografiado por Hans Gutmann en 1938 fue instalada en Móra d’Ebre, Cataluña, a unos 20 metros del punto donde se tomó la imagen junto al río Ebro. La obra, de tamaño real, se inaugurará el 25 de julio.

La pieza reproduce a un combatiente de espaldas, con fusil al hombro, en el mismo enclave donde Gutmann captó la escena durante la Batalla del Ebro. El protagonista de la fotografía nunca fue identificado.

PUBLICIDAD

Hans Gutmann, fotoperiodista de origen alemán conocido también como Juan Guzmán, llegó a España tras el estallido de la Guerra Civil y cubrió los principales frentes del conflicto en Cataluña, Aragón y Madrid como miliciano y reportero gráfico. En 1938 se incorporó a la Comandancia General de Ingenieros del Ejército del Ebro, desde donde tomó la fotografía en Móra d’Ebre.

Cómo se hizo la escultura

La elaboración requirió más de un año, según Fornós. El modelado fue realizado mediante tecnología 3D por el Ayuntamiento de Móra d’Ebre y la fundición artística Fundesti de Valls, con la imagen original como referencia y un varón de contextura equivalente a la del miliciano como modelo.

PUBLICIDAD

La escultura que replica la foto del miliciano.

Para vestirlo, utilizaron prendas idénticas y armamento original del período, cedidos por varios centros de interpretación regionales.

Resuelto el molde en la misma postura del fotografiado, el bronce fue el paso siguiente. Desde el Ayuntamiento señalaron: “Ha estado minuciosamente trabajada por escultores para mantener la máxima fidelidad con la imagen de Guzmán”.

PUBLICIDAD

La escultura se instaló en el paseo del Ebro, a unos 20 metros de la localización original. El Ayuntamiento también añadió una placa evocativa con referencias a la libertad, la paz y la convivencia.

La foto y el cruce sobre el Ebro

La imagen fue tomada junto a un hospital de campaña, a orillas del río. Desde allí, Guzmán encuadró al miliciano mientras observaba desde lo alto un puente flotante tendido por los pontoneros sobre el Ebro.

PUBLICIDAD

La Guerra Civil Española empezó hace 90 años.

La destrucción de casi todos los puentes de piedra por la aviación franquista aumentó el peso logístico de esos cruces y dificultó la operatividad militar republicana. Ese lugar de paso en Móra d’Ebre quedó ahora conmemorado de forma permanente.

La trayectoria de Juan Guzmán

Nacido en 1911 en Colonia, Alemania, y fallecido en Ciudad de México en 1982, Guzmán fue cronista fotográfico de la Guerra Civil española. Antes de sumarse al bando republicano en España, había escapado del avance nazi y pasó por Francia, Italia y Grecia antes de llegar a territorio español.

PUBLICIDAD

Al llegar a México en 1939, retrató a figuras como Frida Kahlo y Diego Rivera. Entre sus tomas más conocidas en España figura la de la miliciana Marina Ginestà en la terraza del Hotel Colón de Barcelona.

(Fuente: Agencia EFE)