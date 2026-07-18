Salud

Por qué la variabilidad de la frecuencia cardíaca permite entender el estado real interno del cuerpo

En el pódcast de Mark Hyman, Salim Najjar, especialista en fisiología, explicó que esta medición refleja la flexibilidad del sistema nervioso autónomo y ayuda a identificar si el organismo acumula una carga de estrés superior a la habitual en los últimos 30 días

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Hombre de tez clara, con moño y barba, camisa azul estampada, sentado frente a un micrófono negro en un fondo claro con una estantería borrosa
La variabilidad de la frecuencia cardíaca mide la diferencia entre un latido y otro y refleja el estado del sistema nervioso autónomo (YouTube:@drmarkhyman)

En un episodio del pódcast de The Dr. Hyman Show, la conversación entre Mark Hyman y Salim Najjar, especialista en fisiología y experto en regulación del sistema nervioso, giró en torno a la variabilidad de la frecuencia cardíaca y su vínculo con el estrés y el sistema nervioso. El diálogo abordó cómo esta medición puede ayudar a interpretar las señales internas del cuerpo.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca —también conocida como VFC o HRV, por sus siglas en inglés— representa la diferencia entre un latido y otro. Najjar explicó que una variación más alta suele asociarse a un sistema nervioso más flexible y resistente, mientras que una variación baja señalaría mayor rigidez y una menor capacidad para pasar del estrés al reposo.

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Najjar comparó la medición con una imagen concreta: la variabilidad de la frecuencia cardíaca mide el espacio o la variación entre cada latido. Sostuvo que cuanto mayor es la variación entre latidos, más maleable y resiliente se presenta el sistema nervioso.

Primer plano de un brazo con un reloj inteligente negro mostrando 90 ppm y un gráfico de frecuencia cardíaca en una pantalla azul, con un partido de fútbol borroso de fondo.
Salim Najjar vinculó la HRV con el estrés crónico y la presentó como un biomarcador del estado interno y de la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, Hyman remarcó que esta lectura se ha vuelto más accesible gracias a relojes y dispositivos personales. Najjar definió la VFC como un reflejo directo del sistema nervioso autónomo y explicó: “Lo que ese espacio muestra es cómo el sistema nervioso y el corazón perciben el entorno cambiante”.

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Por qué importa la variabilidad de la frecuencia cardíaca

Najjar señaló que la creciente atención sobre esta medición está ligada al estrés prolongado. Para quienes buscan la longevidad, cobra relevancia la conciencia sobre el propio estado interno y sobre si existe un estado de estrés mantenido. La HRV aparece entonces como un biomarcador que refleja la salud interna.

Dos hombres sentados en sillas frente a una mesa redonda de madera con dos micrófonos, dos vasos de agua y una tableta. Fondo con paneles de madera y estantes
El sistema nervioso autónomo regula funciones como la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y la reproducción, según la explicación de Najjar (YouTube:@drmarkhyman)

Durante la entrevista, Najjar diferenció entre estrés agudo y estrés crónico. Subrayó que no todo estrés es perjudicial, sino que el problema surge cuando se mantiene como estrés crónico, provocando inflamación y otros efectos adversos.

En la misma conversación, Najjar describió al sistema nervioso autónomo como el circuito que regula el 90% de las funciones voluntarias e involuntarias, incluyendo la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y la reproducción. Cuando la mente detecta una amenaza, el cuerpo activa la respuesta simpática y destina recursos para afrontar el peligro.

A continuación, Najjar contrastó ese estado con el estado parasimpático, encargado del descanso y la digestión. Según su planteo, la agilidad para alternar entre ambos estados resulta esencial para la adaptación del organismo.

Primer plano de una persona tomando su pulso carotídeo en el lado del cuello con dos dedos. Se observa piel clara, cabello oscuro y un pendiente dorado.
Najjar sostuvo que la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca debe leerse según la línea de base individual de los últimos 30 días (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medición como guía personal

Najjar desestimó la existencia de un número ideal válido para todos. Aseguró que la puntuación de HRV es personal e intransferible, ya que no existen dos huellas ni dos latidos iguales.

Desde esa perspectiva, propuso centrarse en la línea de base individual en lugar de comparar resultados con otras personas. Definió esa línea como la puntuación media de HRV de los últimos 30 días, según explicó en el desgravado del pódcast de Mark Hyman.

Al interpretar una lectura diaria inferior a esa referencia, Najjar aclaró que no implica algo negativo. Lo describió como el lenguaje del cuerpo, que indica que la carga del día anterior superó la habitual de ese periodo.

Frecuencia cardíaca Freepik
Una lectura diaria de HRV por debajo de la línea de base indica que la carga del día anterior superó lo habitual para el sistema nervioso (Crédito: Freepik)

Para Najjar, perseguir una cifra alta no es el objetivo principal. A su juicio, lo esencial es la conciencia del estado interno y la capacidad de actuar sobre él, lo que define como soberanía personal.

Las prácticas que propuso para ganar resiliencia

El enfoque de Najjar se basa en el marco ART —acrónimo en inglés de conciencia, regulación y transformación— y se articula en cinco caminos: el sueño, el estrés hormético, la reformulación mental, la intención y la comunidad.

Sobre el sueño, insistió en que constituye el cimiento de cualquier trabajo con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Contó que, al priorizar un descanso profundo, su línea de base —que partía de 30— comenzó a aumentar de modo sostenido.

Vista trasera de un hombre corriendo, mirando el reloj inteligente en su muñeca que muestra un gráfico de frecuencia cardíaca. El fondo difuminado revela un sendero en un parque.
El marco ART propuso trabajar la resiliencia con sueño, estrés hormético, respiración, reformulación mental, intención y comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al estrés hormético, mencionó ejemplos como la terapia de contraste, el calor y el frío. Añadió que la respiración resulta la herramienta más accesible para modificar el estado interno, aludiendo a la utilidad de pausas breves y respiraciones lentas para favorecer el estado parasimpático.

En la charla, Najjar compartió un episodio personal para ilustrar la reformulación mental. Tras una lesión en el hombro, su línea de base era 170 y su HRV cayó a 30; sin embargo, al modificar su relación con la situación, esa cifra se elevó a 97 en solo un día.

También vinculó la intención con la coherencia entre acciones, propósito y respuesta corporal. Describió la comunidad como un factor que potencia el proceso y resumió la idea con una sugerencia práctica: escribir qué se busca en una comunidad y cultivar primero ese estado en uno mismo.

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