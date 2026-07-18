Entrenadores revelan los mejores ejercicios con peso corporal para corredores

Revelan una rutina sin gimnasio para ganar potencia, masa muscular y salud cardiovascular, con circuitos de 40 segundos y pausas cortas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar de entrenar por no contar con equipamiento dejó de ser una excusa válida para quienes practican running o buscan fortalecer su cuerpo. Entrenadores consultados por la revista especializada Runners World seleccionan los 10 mejores ejercicios con peso corporal para ganar fuerza, masa muscular y mejorar la salud cardiovascular, una rutina que puede realizarse en cualquier lugar y sin elementos adicionales.

Esta propuesta, respaldada por las entrenadoras certificadas Kim Perry y Claudette Sariya, facilita el avance físico tanto para corredores experimentados como para quienes recién inician.

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Según la publicación de Runners World, el entrenamiento con el propio peso corporal genera mejoras en el equilibrio, la movilidad y la flexibilidad. Los movimientos elegidos activan grandes grupos musculares, lo que optimiza el tiempo de ejercicio y acelera la progresión.

En paralelo, un estudio en la revista científica Sports Medicine y difundido por Runners World aporta evidencia sobre los beneficios de la fuerza en corredores. El trabajo identifica que la fuerza de alta carga mejora la economía de carrera, mientras que la pliometría resulta ideal para quienes priorizan la resistencia.

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Además, el estudio vincula la fuerza con mejoras en la eficiencia neuromuscular y la capacidad de almacenar y liberar energía durante esfuerzos prolongados.

Entrenamiento funcional: solución accesible y eficiente

Un análisis en Sports Medicine, citado por Runners World, vincula el trabajo de fuerza con mejor eficiencia neuromuscular y mayor ahorro energético al correr (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina recomendada por las expertas consiste en elegir entre cinco y seis ejercicios, adaptando la selección de acuerdo a la zona muscular prioritaria.

Para un entrenamiento completo, la sugerencia es incluir dos ejercicios para la parte superior del cuerpo, dos para la parte inferior y dos para el core, ejecutando cada movimiento durante 40 segundos y descansando 20 segundos entre ellos. Al finalizar el circuito, corresponde un descanso de 60 segundos antes de repetir la secuencia dos o tres veces más.

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“No subestimes la efectividad de los entrenamientos con peso corporal: te harán progresar mucho más rápido de lo que crees”, afirma Kim Perry, entrenadora personal certificada, en diálogo con Runners World. Según la especialista, los ejercicios multiarticulares permiten activar varios grupos musculares de manera simultánea, lo que incide directamente en el rendimiento y la prevención de lesiones.

Por su parte, Claudette Sariya, resalta la importancia de dominar primero la técnica con el propio peso corporal, lo que facilita el aprendizaje seguro y progresivo de los movimientos.

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Los 10 ejercicios clave para corredores

La selección destaca ejercicios isométricos para estabilizar la zona media y mejorar el control postural (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación se detallan los ejercicios seleccionados por los especialistas, junto a sus beneficios y recomendaciones técnicas:

1. Hollow Body Hold (posición de cuerpo hueco): activa intensamente el core y requiere mantener la zona lumbar apoyada en el suelo, con brazos y piernas elevados. Permite desarrollar fuerza abdominal y estabilidad corporal.

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2. Plancha: considerada una de las posiciones más completas, la plancha exige una contracción isométrica que involucra abdominales, glúteos y espalda. Se adapta a distintos niveles de experiencia.

3. Extensión de brazo y pierna opuestos en cuadrupedia: mejora la coordinación y la estabilidad del core. Alternar la extensión de brazo y pierna opuestos fortalece la musculatura de la zona media y optimiza el control postural.

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4. Crunch inverso: fortalece los abdominales inferiores y permite controlar la elevación de las caderas sin generar impulso. Resulta útil para mejorar la fuerza funcional de la zona media.

5. Giro ruso: trabaja especialmente los oblicuos y la fuerza rotacional. La recomendación técnica es mantener el pecho abierto y la espalda recta durante el giro.

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6. Caminata a plancha: ideal como parte del calentamiento, combina trabajo de core y parte superior del cuerpo, promoviendo la movilidad y la activación muscular general.

7. Superman: fortalece la cadena posterior, especialmente la espalda baja y los glúteos. Mantener la contracción en el punto más alto ayuda a mejorar la postura y la resistencia.

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8. Fondos de tríceps: aíslan de forma efectiva los tríceps. Realizar el movimiento con control y mantener los codos pegados al cuerpo potencia el trabajo en la parte posterior de los brazos.

9. Sentadilla libre: ejercicio fundamental para el tren inferior, activa cuádriceps y glúteos y resulta esencial tanto en rutinas de fuerza como de calentamiento dinámico.

10. Zancadas hacia adelante: permiten mejorar la estabilidad y el equilibrio, al tiempo que desarrollan la fuerza de cuádriceps y glúteos. Alternar las piernas favorece la simetría muscular.

Consejos para evitar lesiones y mejorar resultados

El listado prioriza movimientos básicos que activan cuádriceps y glúteos, claves para sostener la zancada y ganar estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados insisten en la importancia de la técnica para maximizar los beneficios y reducir el riesgo de lesiones. “Aprender a realizar un ejercicio correctamente usando solo tu propio peso corporal permite dominar los principios fundamentales del movimiento antes de añadir cargas externas”, indica Sariya en la revista. Variar la selección e incluir movimientos para todo el cuerpo ayuda a mantener la motivación y a lograr progresos equilibrados.

La publicación también destaca que estos ejercicios pueden adaptarse para quienes buscan mejorar su marca en maratones o fortalecer el cuerpo en general. Las recomendaciones principales se centran en la constancia y la adaptación gradual del esfuerzo según el nivel de experiencia y los objetivos personales.

La ausencia de equipo no representa una barrera para quienes desean entrenar de manera efectiva y segura. Las propuestas presentadas por especialistas permiten mejorar la fuerza, la resistencia y la salud cardiovascular usando únicamente el peso corporal, facilitando la práctica regular del ejercicio incluso en jornadas con poco tiempo o durante viajes.