El uso de un tipo de vitamina B3 reduce el riesgo de cáncer de piel

El consumo de la vitamina B3 puede reducir un 14% el riesgo de cáncer de piel no melanoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un suplemento tan común como la vitamina B3 podría cambiar la prevención del cáncer de piel.

Investigadores de los Estados Unidos identificaron que la niacinamida o nicotinamida, que es un derivado de la vitamina B3, se asocia con una reducción del 14% en la incidencia de cáncer de piel no melanoma.

El estudio se realizó con datos de la red de hospitales de veteranos y se publicó en la revista JAMA Dermatology. Permitió validar estudios previos, pero con una muestra mayor y datos del mundo real.

El efecto protector resulta aún más marcado en quienes inician el suplemento tras su primer diagnóstico: en este grupo, el riesgo de desarrollar un nuevo cáncer de piel cae hasta un 54%.

La investigación, que incluyó a más de 33.000 veteranos estadounidenses, aporta evidencia sólida sobre el potencial de la nicotinamida como herramienta de prevención.

El riesgo de tener cáncer de piel no melanoma es mayor en personas con piel clara, cabello rubio o pelirrojo, ojos claros y pecas, que se queman fácilmente con el sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, Gabriela Cinat, médica oncóloga de la Universidad de Buenos Aires e investigadora clínica en el Sanatorio Finochietto opinó sobre el estudio: “Se trata de un estudio retrospectivo pero en un número muy interesante de pacientes. Refuerza la hipótesis generada en un pequeño estudio prospectivo publicado ya hace un tiempo”.

La experta comentó “que aún no se puede aseverar en forma definitiva que recibir el suplemento disminuye el cáncer de piel. Además, no debemos perder el foco de que la aparición de estos tumores dependen fundamentalmente de la exposición solar”.

Existe el riesgo -sostuvo Cinat- de que “se piense que con solo tomar un suplemento, se evitará el cáncer de piel, y eso puede confundirnos y hacernos adoptar hábitos que no son saludables”.

Qué es el cáncer de piel no melanoma

El cáncer de piel no melanoma (CPNM) es el tipo de cáncer de piel más común, causado principalmente por la exposición excesiva a los rayos UV (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de piel no melanoma, que engloba al carcinoma basocelular y al carcinoma escamoso cutáneo, es uno de los tipos más frecuentes a nivel mundial.

La posibilidad de reducir su aparición con un suplemento accesible y de venta libre genera gran interés, especialmente en poblaciones con alta exposición solar.

En la búsqueda de mejores estrategias de tratamiento para los tumores de piel, los investigadores estadounidenses intentaron evaluar la eficacia de la nicotinamida, que es un suplemento de venta libre.

El equipo fue liderado por Lee Wheless, profesor e investigador en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, con la colaboración de colegas de instituciones como el Centro Médico Durham y la Universidad de Michigan.

El objetivo principal fue determinar si la suplementación con nicotinamida podía disminuir la aparición de cáncer de piel en la población general y en pacientes trasplantados de órganos sólidos, quienes presentan un riesgo elevado.

Hay diferentes síntomas del cáncer de piel no melanoma. Puede ser una nueva masa en la piel o cambios en una mancha existente (Imagen ilustrativa Infobae)

La elección de la red de hospitales de veteranos permitió acceder a una base de datos amplia y detallada, que es ideal para analizar la relación entre el uso del suplemento y la incidencia de cáncer cutáneo.

Antes, se habían realizado ensayos clínicos con nicotinamida, con una menor escala de participantes, pero ya había sugerido un efecto protector. Faltaban datos de gran magnitud y en condiciones reales de práctica clínica y eso limitaba la recomendación generalizada del suplemento.

Cómo se hizo el estudio y qué se descubrió

El efecto protector de la nicotinamida es más fuerte tras el primer diagnóstico de cáncer de piel, con una reducción del 54% en nuevos casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigadores diseñó un estudio de cohorte retrospectivo, al usar registros electrónicos de salud de 33.822 pacientes atendidos en hospitales de veteranos entre 1999 y 2024.

Se incluyeron personas con al menos un diagnóstico previo de cáncer de piel, y se comparó a quienes recibieron nicotinamida (500 mg dos veces al día durante más de 30 días) con un grupo control emparejado por edad, sexo, raza, número y año de cánceres previos, exposición a otros tratamientos y antecedentes médicos relevantes.

El análisis principal evaluó el tiempo hasta la aparición de un nuevo cáncer de piel tras el inicio del suplemento.

Los resultados mostraron que el grupo que tomó nicotinamida experimentó una reducción significativa del 14% en el riesgo de desarrollar nuevos cánceres de piel, en comparación con quienes no la recibieron.

El estudio, publicado en JAMA Dermatology, analizó datos de más de 33.000 pacientes y valida investigaciones previas con una muestra mayor

Este efecto se observó tanto en el carcinoma basocelular como en el carcinoma escamoso cutáneo, aunque fue más pronunciado en este último, con una reducción del 22%.

El beneficio resultó especialmente marcado en quienes comenzaron el suplemento tras su primer diagnóstico de cáncer de piel: en este subgrupo, el riesgo de un nuevo cáncer cayó un 54%.

Sin embargo, el efecto protector disminuyó progresivamente en personas que iniciaron la nicotinamida después de varios diagnósticos previos.

La mayoría de los participantes eran hombres blancos de edad avanzada, lo que limita la generalización de los resultados a otras poblaciones

En el caso de los pacientes trasplantados de órganos sólidos, el beneficio global no fue significativo. Solo aquellos que empezaron la nicotinamida tras uno o dos cánceres previos mostraron una reducción relevante en la incidencia de carcinoma escamoso cutáneo.

El estudio también analizó la duración del tratamiento. Se observó que incluso exposiciones cortas (30 a 90 días) se asociaron con una reducción del riesgo, aunque la mayoría de los pacientes con tratamientos más prolongados habían iniciado el suplemento tras múltiples diagnósticos, lo que podría influir en la magnitud del efecto observado.

Qué hay tener en cuenta antes de suplementar

Los científicos recomiendan la nicotinamida como complemento, no sustituto, de la protección solar y los controles dermatológicos periódicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores destacaron que la mayoría de los participantes eran hombres blancos de edad avanzada, un grupo con alto riesgo de cáncer de piel. Esta característica, aunque limita la generalización de los resultados, refuerza la relevancia del hallazgo en poblaciones vulnerables.

Resaltaron que la nicotinamida debería considerarse como un complemento y no un sustituto, de las medidas clásicas de prevención del cáncer de piel.

El uso diario de protector solar de amplio espectro, ropa adecuada y la realización de autoexámenes y controles dermatológicos periódicos siguen siendo las estrategias más efectivas.

Pasar mucho tiempo al sol o en camas de bronceado aumenta el riesgo de cáncer de piel no melanoma. Por eso se recomienda reducir las horas y usar protector (Imagen Ilustra tiva Infobae)

Entre las limitaciones del estudio, los autores señalaron su diseño retrospectivo y la imposibilidad de controlar todos los factores de confusión, como los hábitos de exposición solar o la adherencia al suplemento.

Además, la población estudiada no refleja la diversidad general, ya que predominan los hombres blancos mayores. A pesar de estas limitaciones, el estudio aporta evidencia robusta sobre el potencial de la vitamina B3 como herramienta preventiva, especialmente en personas con antecedentes de cáncer de piel.

Consultado por Infobae, el médico dermatólogo Andrés Politi, quien es coordinador de la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel, de la Sociedad Argentina de Dermatología, dijo que “hoy ya se indica el suplemento con vitamina B3 especialmente en pacientes que han tenido múltiples carcinomas, como personas trasplantadas, con la piel clara o que han sido expuestas al arsénico”.

La decisión de iniciar el suplemento debe individualizarse y siempre bajo supervisión médica, al considerar los riesgos y beneficios en cada caso.