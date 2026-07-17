Cuántos dólares gastarán los argentinos que van a ver la final del Mundial

Las entradas oficiales con precios dinámicos parten de alrededor de USD 8.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, que disputará con España, no solo moviliza a miles de hinchas, sino que también tendrá un impacto económico sobre la salida de divisas. Un informe privado proyectó distintos escenarios para calcular cuál será el gasto total asociado a los viajes a Nueva York.

Según un informe realizado por Qualy Consultora, el cálculo surge de combinar la capacidad del estadio, la disponibilidad de entradas, los precios vigentes y distintos escenarios sobre la participación de hinchas argentinos en las tribunas.

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El encuentro se disputará en el MetLife Stadium, cuya capacidad para la final ronda los 82.500 espectadores. El informe señala que las entradas originales ya están prácticamente agotadas y que la oferta disponible proviene principalmente del sistema oficial de reventa de la FIFA y del mercado secundario.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium, cuya capacidad para la final ronda los 82.500 espectadores (AP Foto/Rebecca Blackwell)

En ese contexto, los precios se mantienen en niveles elevados. Las entradas oficiales con precios dinámicos parten de alrededor de USD 8.000, mientras que en el mercado de reventa los valores oscilan entre USD 7.000 y más de USD 10.000 incluso para las ubicaciones más económicas. De acuerdo con el análisis, la escasez de localidades convirtió al precio en el principal mecanismo para racionar la demanda.

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La consultora planteó tres escenarios de cantidad de viajeros adicionales que podrían viajar a último momento al partido definitorio y generar salida de divisas. La estimación conservadora asciende a 3.000 hinchas, la intermedia, a 4.500; y la alta, a 5.900.

En cuanto al gasto, Qualy estima un desembolso promedio de USD 13.000 por persona. La cifra contempla una entrada de USD 8.000, pasajes aéreos por USD 1.700, alojamiento por USD 2.000 y otros consumos por USD 1.300.

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Bajo esos supuestos, los 4.500 viajeros incrementales generarían un gasto total cercano a USD 58 millones, monto que el estudio considera como demanda adicional de divisas vinculada exclusivamente a la final de la Copa del Mundo.

En total, la salida de dólares asociada al Mundial estará entre 200 y 450 millones de dólares, una cifra relevante pero limitada en comparación con otros egresos de divisas del país.

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Qualy estima un desembolso promedio de USD 13.000 por persona

La fiebre mundialista se vio reflejada en la búsqueda de vuelos hacia Nueva York: según datos de Despegar, crecieron 6.000% en las horas posteriores al triunfo contra Inglaterra. “El Campeonato del Mundo tiene una capacidad única para unir a los argentinos y convertir un evento deportivo en una experiencia que no se olvida”, indicó la empresa.

“La final representa el punto más alto de ese sentimiento y, una vez más, vemos cómo esa pasión se transforma en una fuerte intención de viaje”, agregó.

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Incluso, el miércoles por la noche Aerolíneas Argentinas lanzó dos vuelos especiales para llevar a los hinchas a la final y los 540 pasajes disponibles se agotaron en solo 12 horas. Tal es así, que la línea aérea decidió lanzar un tercero, con salida desde Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22 horas. El nuevo vuelo contará con una tarifa para el tramo de ida desde USD 2.200 más impuestos. Además, informaron que los dos vuelos diarios a Miami durante los días previos a la final también se encuentran completos.

En la línea aérea recomiendan chequear su web oficial ya que podrían liberarse asientos pendientes de emisión o que hayan sido comprados por agencias de viajes.

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La expectativa por la definición entre Argentina y España no solo se refleja en la demanda de pasajes y entradas, sino también en el movimiento de agencias de turismo y servicios vinculados. Aunque en un principio no parecía haber mucho interés por viajar a la Copa del Mundo, principalmente por el elevado gasto que conllevaba, el entusiasmo fue creciendo a medida que la Selección clasificaba a la siguiente ronda.