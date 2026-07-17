Qué es la cyclosporiasis, la infección intestinal producida por un parásito que preocupa a los expertos en Estados Unidos

La cyclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis que se transmite por alimentos o agua contaminados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cyclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que suele transmitirse al consumir alimentos o agua contaminados. Un estudio reciente publicado en la revista Journal of Food Protection confirma que los métodos habituales de lavado corriente, aunque pueden reducir la presencia del parásito, no logran eliminarlo completamente de los productos frescos.

Según un informe de Scientific American, la gastroenteróloga Rabia de Latour, de la NYU Grossman School of Medicine, advierte que quienes contraen esta enfermedad suelen experimentar diarrea intensa, a veces de tipo “explosiva”, junto a malestar general y pérdida de peso.

PUBLICIDAD

Estos síntomas pueden ser tan incómodos que obligan a las personas a permanecer cerca de un baño y pueden llevar a cuadros de deshidratación, especialmente en quienes ya presentan enfermedades previas.

El periodo de incubación de la cyclospora puede llegar hasta dos semanas y dificulta identificar el alimento responsable del contagio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El parásito se encuentra con frecuencia en vegetales frescos que han estado en contacto con agua o suelos contaminados. El periodo de incubación puede llegar hasta dos semanas, lo que dificulta identificar el alimento responsable del contagio.

PUBLICIDAD

Aunque la cyclosporiasis rara vez causa la muerte, la especialista recomienda consultar al médico ante síntomas graves para evitar complicaciones derivadas de la deshidratación. El diagnóstico temprano y la vigilancia de los síntomas son fundamentales para reducir los riesgos asociados a la infección.

Dificultad para rastrear el brote y el papel de la lechuga

Rastrear el origen de los brotes de cyclospora resulta complejo debido a la extensa red de distribución de alimentos y al largo periodo de incubación, lo que dificulta a las autoridades sanitarias señalar un alimento específico con rapidez. Los sistemas de producción y transporte pueden mezclar productos de diferentes zonas, complicando aún más la localización del foco de contaminación.

PUBLICIDAD

Los brotes de cyclospora son difíciles de rastrear por la red de distribución de alimentos y la mezcla de productos de distintas zonas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen indicios de que la lechuga podría actuar como vehículo principal de transmisión, por su consumo frecuente en fresco y la posibilidad de contaminación durante el cultivo o la manipulación. Esta incertidumbre ha motivado la recomendación de evitar temporalmente la lechuga hasta que se determine la fuente precisa del brote.

El tiempo entre la exposición al parásito y la aparición de los primeros síntomas puede ser de hasta dos semanas, dificultando asociar la enfermedad a un alimento consumido días atrás. La distribución masiva de vegetales como la lechuga permite que un lote contaminado alcance múltiples regiones, incrementando el alcance del brote.

PUBLICIDAD

De Latour sugiere extremar las precauciones con estos productos, especialmente cuando no se dispone de información clara sobre el origen del brote. La vigilancia epidemiológica es crucial para frenar la propagación de la infección.

La lechuga aparece como posible vehículo principal de transmisión de cyclospora y su consumo se desaconseja hasta precisar el origen del brote (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las limitaciones del lavado de vegetales

Ante el riesgo de contagio, la evidencia científica y la opinión médica coinciden: lavar los vegetales es una medida útil, pero insuficiente para eliminar el parásito por completo.

PUBLICIDAD

El lavado con agua y el uso de cepillos para vegetales pueden reducir la suciedad y parte de los microorganismos, pero no aseguran la eliminación de Cyclospora. La única manera garantizada de destruir el parásito es cocinar los alimentos a 70 °C, una opción poco viable para productos que se consumen crudos, como la lechuga. Por eso, la prevención basada solo en el lavado doméstico no es completamente eficaz.

De Latour recomienda comprar lechugas enteras y desechar las dos o tres capas exteriores antes de lavar el resto cuidadosamente. Advierte sobre el riesgo aumentado al consumir lechugas prelavadas y envasadas, ya que el proceso de lavado industrial tampoco elimina totalmente el parásito.

PUBLICIDAD

Lavar vegetales reduce la suciedad, pero no elimina por completo el parásito Cyclospora cayetanensis en alimentos crudos (Freepik)

El consumo de vegetales crudos, especialmente en contextos de brotes, debe hacerse con precaución y, de ser posible, tras consultar fuentes oficiales de salud. La especialista insiste en que ninguna medida doméstica es infalible, por lo que es necesario mantenerse informado y actuar con prudencia.

El tratamiento y los grupos más vulnerables

No se han registrado muertes asociadas a la cyclosporiasis, pero la deshidratación derivada de la diarrea puede ser peligrosa, especialmente para quienes presentan enfermedades cardíacas o renales.

PUBLICIDAD

La enfermedad es tratable con trimetoprima-sulfametoxazol (TMP-SMX), un medicamento que impide que el parásito sintetice el ácido fólico necesario para su supervivencia y reproducción. De Latour resalta que el acceso rápido a tratamiento puede acortar la duración de los síntomas y reducir las complicaciones asociadas a la infección.

Cocinar los alimentos a 70°C es la única forma garantizada de destruir la cyclospora, aunque esa medida no siempre sirve para la lechuga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la mayoría de los casos tienden a resolverse sin complicaciones graves, las personas con comorbilidades deben buscar atención médica ante síntomas persistentes o intensos. La vigilancia de los signos de deshidratación y la reposición adecuada de líquidos son parte del manejo clínico.

PUBLICIDAD

El seguimiento médico es especialmente importante en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. La especialista recomienda acudir a un profesional de la salud ante cualquier duda relacionada con síntomas gastrointestinales severos.