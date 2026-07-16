Nomofobia: cómo la ausencia del teléfono móvil puede afectar la salud mental

La nomofobia refleja la integración del celular en la vida cotidiana y se manifiesta en todas las franjas etarias y contextos sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia del teléfono móvil puede desencadenar ansiedad inmediata en muchas personas, un fenómeno que se conoce como nomofobia y que refleja la profunda integración de estos dispositivos en la vida cotidiana. Según describe el medio alemán Deutsche Welle, este tipo de dependencia no solo se ha vuelto común, sino que se manifiesta en todas las franjas etarias y contextos sociales, convirtiéndose en una experiencia generalizada de la era digital.

En la actualidad, el teléfono móvil actúa como una extensión del propio cuerpo y de la identidad personal. La mayoría de los usuarios lo utiliza para gestionar tareas diarias, mantener el contacto social, acceder a información, registrar recuerdos y organizar actividades laborales o académicas. Esta centralidad tecnológica ha llevado a que, para muchas personas, el simple hecho de no tener el dispositivo a la vista o fuera de alcance provoque una inquietud inmediata que puede evolucionar hacia síntomas físicos y emocionales.

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Estudios de la American Psychological Association (APA) destacan que la ansiedad ante la ausencia del celular puede manifestarse en palpitaciones, sudoración, sensación de desorientación, irritabilidad y una preocupación constante por recuperar el acceso al dispositivo. En casos más severos, la persona puede experimentar taquicardia, dificultad para respirar o incluso ataques de pánico breves.

Esta dependencia emocional y conductual está reforzada por el mecanismo de recompensa cerebral, donde cada interacción digital libera pequeñas dosis de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer. La ausencia del estímulo desencadena sensaciones de vacío, estrés y ansiedad, según la American Psychological Association.

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Un estudio del Journal of Psychology vinculó los rasgos narcisistas con una mayor dependencia del celular, la nomofobia y niveles altos de estrés - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes señalan que la nomofobia se relaciona con la personalidad y el contexto social de cada individuo. Un estudio publicado en el Journal of Psychology encontró que quienes presentan rasgos de inseguridad o narcisismo suelen desarrollar una mayor dependencia del móvil y niveles más elevados de ansiedad cuando no lo tienen cerca.

El fenómeno de la nomofobia y sus raíces emocionales

El término nomofobia describe el miedo irracional a estar sin un teléfono móvil. Acuñado en 2008, el concepto ha cobrado relevancia a medida que los celulares se han transformado en una extensión del propio cuerpo. Deutsche Welle explica que, aunque todos experimentan cierto grado de apego al teléfono, para algunas personas la falta de acceso genera un nivel de ansiedad que impacta en su bienestar.

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Diversos estudios científicos han explorado los factores detrás de esta reacción. Un reciente trabajo publicado en el Journal of Psychology por investigadoras de la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Iași (Rumania) señala que los individuos con rasgos narcisistas tienden a desarrollar una mayor dependencia del celular y experimentan más ansiedad cuando no lo tienen cerca. El estudio vincula directamente la adicción al teléfono y la nomofobia con altos niveles de estrés, destacando el papel mediador de la adicción a las redes sociales.

La American Psychological Association coincide en que la nomofobia comparte síntomas con otros trastornos de ansiedad, como temblores, desorientación, taquicardia o cambios en la respiración. Además, la organización advierte que la necesidad constante de tener el celular visible o disponible puede convertirse en un patrón compulsivo, especialmente si afecta la vida diaria.

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El papel de la tecnología en la ansiedad digital

La American Psychological Association señala que la ansiedad ante la ausencia del celular se asemeja a otros trastornos de dependencia y ansiedad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos citados por el medio canadiense CTV News explican que la ansiedad por la ausencia del celular está vinculada al funcionamiento de la química cerebral. Cada notificación o mensaje activa la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la recompensa. Esta respuesta refuerza el hábito de consultar el teléfono de forma repetida, lo que, según describen, genera un circuito de dependencia emocional.

El fenómeno se intensifica en contextos de estrés, soledad o aburrimiento, donde el celular se convierte en un refugio emocional inmediato. Especialistas consultados por CTV News destacan que el uso compulsivo del teléfono puede provocar alteraciones en las ondas cerebrales y aumentar el riesgo de depresión y ansiedad a largo plazo.

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Estudios recientes muestran que los niveles de ansiedad y estrés disminuyen cuando los participantes reducen el uso del smartphone, pero vuelven a aumentar apenas retoman el acceso habitual al dispositivo.

La ansiedad por la ausencia del celular, según los expertos, responde tanto a mecanismos biológicos como a estrategias de diseño digital que apuntan a la retención y la estimulación constante. La suma de estos factores explica por qué la desconexión puede resultar emocionalmente desafiante para millones de personas en todo el mundo.

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