13 afecciones que producen ronchas en la piel y cómo distinguir cada una

Prevention identificó 13 afecciones distintas que pueden presentar lesiones circulares en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rascarse sin cesar y ver una roncha redonda en la piel es un motivo de duda, pero también de preocupación. Entre las razones más frecuentes se encuentra la tiña, una infección fúngica que se caracteriza por la aparición de estas manifestaciones cutáneas, que suelen presentar bordes elevados y un centro más claro. Pero también están los mosquitos. Es por este motivo que, para diferenciar cada caso, expertos consultados por Prevention detallaron 13 afecciones distintas que pueden presentar este tipo de lesiones circulares.

Identificar el origen de las ronchas redondas resulta fundamental, ya que el tratamiento varía según la causa. Se recomienda consultar a un médico si la roncha no desaparece en una o dos semanas, o si se acompaña de fiebre, dolor o antecedentes de picadura de garrapata.

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La dermatóloga Lauren Cutler, del Santa Monica Dermatology Group, señaló que las ronchas redondas son muy frecuentes. Cindy Wassef, profesora asociada del Rutgers Center for Dermatology, aconsejó acudir al médico si la lesión persiste después de una o dos semanas. En ausencia de otros síntomas, puede probarse primero la hidratación de la zona y la observación.

1. Dermatitis atópica

La dermatitis atópica también se conoce como eccema y puede adoptar un patrón circular. Es una afección crónica que por lo general comienza en la infancia y puede durar toda la vida o desaparecer con el tiempo.

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Cutler dijo en Prevention que este cuadro “puede presentarse con un patrón circular”. Entre sus manifestaciones figuran picor intenso, zonas secas, lesiones que pueden soltar líquido claro o sangrar al rascarse, y endurecimiento de la piel.

2. Pitiriasis rosada

La pitiriasis rosada suele empezar con una placa grande inicial y después dar paso a una erupción más extendida

La pitiriasis rosada suele empezar con una placa grande inicial y después dar paso a una erupción más extendida. Aunque se considera inofensiva, puede durar de seis a ocho semanas antes de desaparecer. Wassef explicó en Prevention que esta erupción suele ser “más ovalada que redonda”.

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En la mayoría de los casos aparece una sola vez y su causa no suele estar clara. Además del picor, puede acompañarse de dolor de garganta, ganglios inflamados o fatiga.

3. Granuloma anular

El granuloma anular forma un círculo definido con pequeñas protuberancias firmes y rojizas. Puede causar picor leve y suele aparecer en el dorso de los antebrazos, las manos o los pies. Según el medio, se trata de una enfermedad cutánea crónica y las protuberancias suelen reaparecer en el mismo sitio.

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4. Dermatitis seborreica

La dermatitis seborreica afecta sobre todo zonas grasas del cuerpo, como el cuero cabelludo y la cara. No siempre adopta forma circular, pero puede hacerlo.

El cuero cabelludo es una de las áreas que la dermatitis seborreica compromete con mayor frecuencia

En piel oscura puede verse rosada, ligeramente violácea o más clara que la piel de alrededor. En piel clara, suele ser roja y elevada. La erupción puede ser seca o grasosa y también causar picor. La fuente precisa que no es contagiosa.

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La dermatitis de contacto aparece cuando la piel se pone roja, duele o se inflama tras tocar una sustancia. Puede deberse a alérgenos como fragancias, níquel, hiedra venenosa o caucho, o a irritantes como tintes capilares, algunos champús o pesticidas.

No siempre se presenta como un anillo, pero puede hacerlo. Junto a la erupción pueden aparecer picor, hinchazón, protuberancias o ampollas, además de piel caliente o sensible al tacto.

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6. Urticaria

La urticaria consiste en ronchas elevadas y pruriginosas, rojas o del color de la piel. Al presionarlas, el centro puede volverse blanco. Según la fuente, cerca del 20% de las personas la padecerá en algún momento. Puede desaparecer rápido o volverse crónica.

Además del picor, puede producir ardor o escozor. Sus desencadenantes incluyen alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, polen y caspa de mascotas.

7. Psoriasis

La psoriasis es una enfermedad autoinmune en la que las células de la piel se multiplican con demasiada rapidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psoriasis es una enfermedad autoinmune en la que las células de la piel se multiplican con demasiada rapidez. Eso provoca placas inflamadas y escamosas, frecuentes en el cuero cabelludo, los codos o las rodillas.

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Hasta el 90% de quienes la tienen presenta psoriasis en placas. Esa forma causa áreas gruesas y elevadas con una cubierta escamosa blanco plateada. Wassef indicó en Prevention que esas placas pueden ser circulares, aunque no siempre lo son. También tienden a causar picor, y rascarse puede engrosar la piel.

8. Tiña versicolor

La tiña versicolor es una infección causada por un tipo de hongo llamado Malassezia. Altera la pigmentación normal de la piel y produce manchas pequeñas y redondeadas.

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Esas manchas pueden ser más claras o más oscuras que la piel que las rodea. Suelen aparecer en el tronco y los hombros. También pueden picar y verse escamosas. La fuente la relaciona con el calor, la humedad, la piel grasa, los cambios hormonales y un sistema inmunitario debilitado.

9. Lupus

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica. Puede dañar varias partes del cuerpo, entre ellas la piel, los riñones, el corazón y las articulaciones, y causar una erupción roja.

Además del conocido sarpullido en mariposa sobre la nariz y las mejillas, también puede causar erupciones escamosas en otras zonas del cuerpo. Cutler señaló en Prevention que esa erupción puede presentarse de forma circular.

Entre otros síntomas figuran fatiga, caída del cabello, ganglios inflamados, hinchazón de piernas y dolor al respirar.

10. Enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por la picadura de una garrapata de patas negras infectada. Puede provocar erupción, fiebre, dolor de cabeza y fatiga.

Más del 70% de los pacientes desarrolla eritema migratorio. Esa lesión puede verse como una diana, una placa ovalada roja, una erupción expansiva con costra central o una lesión de tono azulado.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por la picadura de una garrapata de patas negras infectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wassef explicó en Prevention que este sarpullido circular es más común cuando hace calor y la gente pasa más tiempo en zonas boscosas. El dermatólogo Kunal Malik añadió al medio que cualquier erupción circular tras una picadura de garrapata debe revisarse de inmediato.

11. Eritema multiforme

El eritema multiforme es una reacción de hipersensibilidad que a menudo desencadenan el virus del herpes simple o ciertos medicamentos. Produce lesiones en forma de diana con anillos concéntricos de color.

Malik, dermatólogo certificado de Spring St. Dermatology, dijo en Prevention que suele aparecer en manos, pies y extremidades. Entre los fármacos relacionados figuran antiinflamatorios no esteroideos, alopurinol, ciertos antibióticos y medicamentos anticonvulsivos.

La erupción también puede acompañarse de ojos secos, con picor o enrojecidos, llagas en la boca y problemas de visión. Esos signos ayudan a distinguirla de otros cuadros circulares.

El eccema numular causa placas en forma de moneda e inflamadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Eccema numular

El eccema numular causa placas en forma de moneda, inflamadas y a veces con exudado. Malik explicó en Prevention que el centro no se aclara. La causa no se conoce, aunque quienes lo desarrollan suelen tener antecedentes personales o familiares de asma, alergias o dermatitis atópica.

La fuente añade que puede empeorar por irritantes ambientales, cambios de temperatura, estrés o piel seca.

13. Erupción fija por medicamentos

La erupción fija por medicamentos es una reacción a un fármaco que produce una placa redonda u ovalada bien delimitada. Una de sus claves es que reaparece siempre en el mismo lugar cuando la persona vuelve a tomar el medicamento causante.

Según Malik en Prevention, puede verse rojiza oscura, apagada o hiperpigmentada y también formar ampollas. Ese patrón repetitivo la distingue de otras erupciones circulares.

El tratamiento de una erupción redonda en la piel cambia según la causa que confirme el médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar por una erupción circular

Si aparece una erupción circular sin otros síntomas, la fuente recomienda hidratar la zona y observar su evolución. También puede ayudar la ropa holgada, la hidrocortisona de venta libre para el picor y las compresas frías.

Si el médico confirma una causa concreta, el tratamiento cambia según el origen, como antibióticos para la enfermedad de Lyme o antifúngicos para la tiña versicolor. Gary Goldenberg, profesor clínico adjunto de dermatología en Icahn School of Medicine at Mount Sinai Hospital, advirtió a Prevention que, si la erupción no mejora con cremas y tratamientos de venta libre, hay que acudir al dermatólogo.

Si además hay fiebre, dolores o una picadura de garrapata previa, la valoración médica debe adelantarse. Una lesión redonda en la piel puede corresponder a causas distintas y no se resuelve con el mismo abordaje en todos los casos.