Qué variedades de té helado conviene elegir para sumar hidratación sin exceso de cafeína

El té helado aporta líquidos y no suele causar deshidratación en consumos habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de que el té helado deshidrata proviene del efecto diurético de la cafeína. Algunas variedades, sobre todo el té verde y el negro, contienen pequeñas cantidades de cafeína y eso puede aumentar la producción de orina.

Aun así, VeryWell Health indicó que la cantidad de cafeína del té normalmente no basta para causar deshidratación. Según esa publicación, haría falta una ingesta excesiva en una sola toma, como varios vasos grandes con un total de 250 a 500 miligramos de cafeína, para afectar de forma apreciable la hidratación.

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El té helado hidrata o deshidrata según el tipo de té y su contenido de cafeína, pero en consumos habituales suele aportar líquidos y no deshidratar. Según VeryWell Health, su alto contenido de agua hace que, por lo general, contribuya a la hidratación.

El té helado puede contar como bebida hidratante, ya que está compuesto sobre todo por agua y la cafeína del té suele estar en niveles demasiado bajos como para alterar de forma importante la hidratación en la mayoría de los casos.

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Qué papel tiene la cafeína en la hidratación

VeryWell Health citó investigaciones según las cuales beber té verde o una cantidad equivalente de cafeína no afectó de forma negativa los niveles de hidratación dos horas después del consumo. Esa observación coincide con un estudio publicado en European Journal of Nutrition, centrado en personas con hipohidratación leve.

La cafeína del té verde y del té negro puede aumentar la diuresis, pero sus niveles comunes no alcanzan para afectar de forma apreciable la hidratación (SALUD RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE)

Según la European Journal of Nutrition, los participantes llegaron a ese estado tras hacer tres series de ejercicio en escalón de 20 minutos separadas por descansos de 10 minutos. Después repusieron líquidos con agua, té verde o agua con cafeína equivalente a 20 mg por 100 ml, en un volumen igual al líquido perdido.

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La revista detalló que el equilibrio de líquidos mejoró en los tres casos tras la reposición. También señaló que el té verde o una cantidad equivalente de cafeína no empeoraron la hidratación en ese plazo de dos horas.

Por qué el té helado sí puede ayudar a hidratar

El principal motivo por el que el té helado puede ayudar a hidratar es que está hecho casi por completo de agua. VeryWell Health señaló que el contenido de agua de una porción de té es comparable al del agua sola.

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La misma publicación mencionó un estudio sobre té negro que encontró una hidratación similar a la del agua. Según VeryWell Health, no hubo diferencias en los marcadores de hidratación entre quienes bebieron hasta seis tazas al día de té negro y quienes solo tomaron agua.

Los resultados de European Journal of Nutrition reforzaron esa idea dentro del marco evaluado. La retención de líquidos fue de 52,2% con agua, 51,0% con té verde y 47,9% con agua con cafeína, sin diferencias entre los ensayos.

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VeryWell Health señaló que el té helado hidrata porque está compuesto casi por completo por agua y su contenido acuoso es comparable al del agua sola (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma fuente añadió que tampoco hubo diferencias en el volumen de orina, la osmolalidad urinaria ni la excreción urinaria de sodio, potasio y cloruro. Ese alcance se limitó a personas con hipohidratación leve y a una observación de dos horas después de la ingesta.

Qué tipos de té conviene elegir

Aunque casi todos los tés pueden aportar líquidos por su contenido de agua, VeryWell Health destacó algunas opciones con poca o mínima cafeína. Entre ellas figuran té verde, hibisco, menta y manzanilla.

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La cantidad exacta de cafeína no siempre es fija. VeryWell Health advirtió que puede variar según la calidad de la hoja, la temperatura y el tiempo de preparación, además del lugar de cultivo.

También conviene revisar qué otros ingredientes contiene la bebida. VeryWell Health indicó que algunos tés embotellados pueden llevar cafeína añadida durante la fabricación y que ciertas mezclas con yerba mate o guayusa elevan de forma importante ese contenido.

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Cómo tomar té helado sin perjudicar la hidratación

Para usar el té helado como apoyo a la hidratación, VeryWell Health recomendó elegir versiones sin azúcar. También sugirió preparar el té caliente más concentrado de lo habitual antes de enfriarlo o servirlo con hielo para conservar mejor el sabor.

VeryWell Health recomendó elegir té helado sin azúcar y variedades con poca cafeína, además de revisar si los tés embotellados tienen cafeína añadida o mezclas con yerba mate o guayusa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hace falta endulzarlo, la misma fuente aconsejó usar cantidades mínimas de endulzantes naturales, como miel cruda o agave. Además, recomendó priorizar variedades verdes o de hierbas para mantener la ingesta total de cafeína por debajo de 400 mg al día en la mayoría de los adultos.

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En cuanto a la cantidad total de líquidos, VeryWell Health planteó como referencia entre 9 y 13 tazas al día, con una combinación de agua y té helado sin azúcar. Dentro de ese margen, un vaso ocasional de té helado puede sumar hidratación en lugar de restarla.

Los datos reunidos por European Journal of Nutrition apuntan a que el té verde, dentro del marco analizado, no empeora la hidratación a corto plazo tras la reposición de líquidos. En personas con hipohidratación leve, esa bebida también puede ayudar a reducir el balance negativo de líquidos después del esfuerzo físico.