¿Dolor de rodilla? Las investigaciones sugieren que la cirugía no es la mejor solución

MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Miles de estadounidenses que se someten a una cirugía común de rodilla podrían estar empeorando sus problemas en lugar de mejorar.

Los investigadores que siguieron a los pacientes durante 10 años después de que se realizaran el procedimiento real, una cirugía artroscópica de rodilla para recortar desgarros degenerativos del cartílago, o simplemente una "cirugía simulada" -- una incisión cutánea -- para el dolor de rodilla, encontraron que la cirugía aportaba poco o ningún beneficio y, de hecho, se asociaba a una osteoartritis acelerada y mayores tasas de reoperación. Eso generalmente significaba un reemplazo total de rodilla.

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"No sé cómo defendería este procedimiento en absoluto", dijo uno de los autores del estudio, el Dr. Teppo Järvinen, ortopedista y director del Centro Finlandés de Ortopedia Basada en la Evidencia. "Lo que se ha demostrado de forma dramática es que los pacientes que se someten a este procedimiento sufren más dolor -- les va peor. Todas las puntuaciones apuntaban en la misma dirección."

Järvinen dijo que el estudio --publicado en abril en The New England Journal of Medicine -- fue el primero en mostrar que la cirugía dejó a muchos pacientes en peor situación. Aunque el estudio era pequeño, los resultados fueron convincentes, dijo, porque su equipo eligió a los pacientes "más propensos a beneficiarse".

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El estudio no se aplica a los desgarros de cartílago causados por una lesión aguda que causa dolor. Incluyó sujetos de mediana edad o mayores que experimentaban dolor de rodilla y cuyas resonancias mostraron desgarros de cartílago.

La evidencia se ha ido acumulando de forma constante durante más de una década de que la cirugía artroscópica de rodilla para afeitar cartílagos degenerativos y desgarrados no ayuda más que la fisioterapia. Las tasas de artroscopia en Finlandia han caído un 90%, según Järvinen. También han estado cayendo en EE. UU., pero a un ritmo mucho más lento.

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Un estudio sobre reclamaciones comerciales en EE. UU., que contabilizó más de 2 millones de cirugías de menisco entre 2010 y 2020, encontró que la cifra disminuyó aproximadamente un 4% cada año. La mayoría de los procedimientos se realizaban en mujeres y pacientes de más de 50 años.

En el programa tradicional de pago por servicio de Medicare, el número de procedimientos ha disminuido de forma constante en los últimos años, pasando de unos 169.000 en 2014 a 91.000 en 2024, según datos federales. Estas cifras no incluyen a los beneficiarios de Medicare Advantage, planes de seguro privados que cubren a más de la mitad de los inscritos en Medicare.

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Estudios previos de escáneres han encontrado que estos desgarros son comunes en personas mayores de 50 años, resultado del desgaste y a menudo no dolorosos.

"Nada apoya la idea de que el dolor de un paciente proviene del menisco", dijo Järvinen.

El Dr. Robert Brophy, director del Centro de Investigación Clínica Ortopédica de la Universidad de Washington en St. Louis, afirmó que "están creciendo pruebas para un uso juicioso de esta cirugía en esta población." Pero, señaló, "muchos pacientes sí se benefician."

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Aun así, reconoció que la práctica actual entre sus compañeros es "muy variada". Por ejemplo, los datos muestran que la cirugía por desgarros de menisco en la población de Medicare es mucho más común en el sur que en el noreste.

Un enorme comité de estudio de sociedades ortopédicas en Europa y EE. UU. emitió el pasado junio una declaración de consenso señalando que "las lesiones degenerativas del menisco pueden tratarse con resultados comparables tanto con enfoque no quirúrgico (incluida la fisioterapia) como con enfoque quirúrgico." Recomendó un ensayo de fisioterapia antes de la cirugía, pero aun así respaldó la operación.

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Una campaña conjunta de sociedades especializadas en ortopedia llamada Save the Meniscus Society lleva años en marcha. El grupo aboga por proteger y mantener la salud a largo plazo de la rodilla mediante tratamientos no quirúrgicos, reparaciones quirúrgicas y otras terapias.

Un problema inherente en todas las especialidades médicas es que el tratamiento adecuado suele estar en el ojo del médico, lo que significa que los especialistas crean las pautas para cuándo un tratamiento es adecuado. Y las consideraciones financieras pueden influir en esa decisión, dijo Järvinen.

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En Estados Unidos, los pagos a los médicos son decididos por el Comité de Actualización de la Escala de Valor Relativo, o RUC, un comité de la Asociación Médica Americana (AMA) compuesto en gran parte por especialistas.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr. , y sus asesores han investigado supuestamente la posibilidad de arrebatar el control de ese comité a la asociación, aunque no está claro cómo podría lograrse, ya que la AMA posee los códigos de facturación usados para calcular los cargos de los pacientes.

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La cirugía artroscópica de rodilla dura entre 30 y 60 minutos en el quirófano, y los pacientes pasan unas horas recuperándose en un centro quirúrgico o en un departamento ambulatorio hospitalario.

Medicare asigna de media entre 2.159 y 3.875 dólares para el procedimiento, dependiendo de dónde se realice; los pacientes pagan el 20% de la tarifa como coaseguro.

Puede haber costes adicionales, por ejemplo, si más de un médico participa en el procedimiento. Las aseguradoras comerciales tienen una media de más del doble, dijo Marcus Dorstel, vicepresidente senior de la empresa de análisis de datos Turquoise Health, y añadió que la cantidad que cobran los proveedores por el procedimiento varía enormemente. Esos cargos no incluyen los honorarios de los cirujanos y del anestesiólogo.

El tratamiento del dolor crónico de rodilla tiene una historia variada.

Hace cincuenta años, el tratamiento para las roturas del cartílago, ya fuera por lesiones agudas o por desgaste, consistía en extraer toda la pieza de cartílago. En aquel momento, los médicos no lo consideraban un amortiguador, sino un fragmento inútil y vestigial de tejido como el apéndice.

Hoy en día, la terapia de primera línea para una rodilla dolorosa con desgarros degenerativos es la fisioterapia y, para algunas personas, la pérdida de peso. Luego está la cirugía artroscópica, dependiendo de la opinión del cirujano sobre su utilidad.

También hay un menú de inyecciones: los esteroides han demostrado ser científicamente valiosos a corto plazo. Y las inyecciones de células madre y proteínas ricas en plasma se ofrecen ampliamente, pero son controvertidas --y no están cubiertas por la mayoría de los seguros-- porque los estudios han sido, en el mejor de los casos, inconclusos sobre su beneficio.

Y mientras los ortopedistas se alejan de afeitarse las roturas del menisco, están destacando un procedimiento más reciente: coser el cartílago desgarrado en un conjunto completo. Pero eso suele ser una opción para pacientes menores de 50 años con lesiones agudas y desgarros limpios, y no está claro exactamente qué pacientes podrían beneficiarse.

Cuando todo falla, hay otra cirugía que también es una gran fuente de ingresos para hospitales y médicos: la prótesis de rodilla.

Más información

La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos tiene más información sobre la cirugía de rodilla.

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