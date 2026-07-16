La combinación de THC/CBD podría aliviar la agitación en demencia avanzada

MIÉRCOLES, 15 de julio de 2026 (HealthDay News) -- La agitación es un síntoma común y difícil de controlar de la demencia en fase avanzada. Pero un nuevo ensayo sugiere que la combinación de dos ingredientes activos en la marihuana podría ayudar a aliviar la agitación de los pacientes.

El medicamento especialmente formulado contiene tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD) purificados, administrados por vía oral en un aceite que se digiere rápidamente.

La mayoría de los pacientes (90%) respondieron favorablemente al medicamento, logrando reducciones significativas en sus niveles de agitación según escalas estandarizadas, según los investigadores.

"Estos resultados del ensayo fueron extremadamente impresionantes y mostraron un nivel de respuesta no visto antes en ensayos clínicos relacionados con la demencia", dijo el co-líder del estudio , el Dr. Jacobo Mintzer, profesor de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston. "Rara vez vemos que cerca del 90% de los pacientes en un ensayo respondan positivamente a un nuevo medicamento."

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Los investigadores presentaron los hallazgos el martes en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Londres.

"La agitación afecta a muchas personas con demencia en fase avanzada, causando síntomas como inquietud, agresividad y malestar emocional que pueden afectar profundamente a los pacientes y a sus cuidadores", dijo la codirectora del estudio, Brigid Reynolds. "Las opciones de tratamiento actuales son limitadas y a menudo conllevan efectos secundarios significativos, lo que subraya la necesidad de terapias más seguras y efectivas."

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Reynolds es enfermera especialista en cuidados de adultos en el Programa de Trastornos de la Memoria de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.

Su equipo señaló que medicamentos como Valium y Haldol pueden ser algo efectivos, pero tienen sus propios efectos secundarios.

¿Podría funcionar mejor una combinación de THC y CBD?

Para averiguarlo, el nuevo ensayo incluyó a 120 personas en las fases avanzadas del Alzheimer u otras formas de demencia. Los pacientes tenían una edad media de 80 años y recibieron la terapia combinada THC/CBD o un placebo durante un periodo de 12 semanas.

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Como se cree que el fármaco actúa relativamente rápido, los cambios en la agitación se probaron por primera vez a las dos semanas. Los investigadores utilizaron una "encuesta estándar de evaluación de agitación de 29 factores" que evaluaba los niveles de agitación del paciente en una escala de 7 puntos que iba desde "nunca" hasta "varias veces por hora".

Al final de la segunda semana, las personas que tomaban el medicamento combinado THC/CBD experimentaron una reducción media de 6,27 puntos en sus puntuaciones en comparación con los pacientes que tomaban placebo, según informaron los investigadores. El beneficio pareció mantenerse durante las 12 semanas completas del estudio.

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Otro análisis, utilizando una medición diferente de los niveles de agitación, mostró resultados similares.

El equipo señaló que el fármaco parecía seguro, sin diferencias en cuanto a trastornos gastrointestinales o infecciones.

Es importante destacar que el estudio fue doble ciego: ni los médicos que administraban el fármaco, ni los pacientes ni sus cuidadores sabían si un paciente recibía el fármaco o el placebo.

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El ensayo se amplió posteriormente a las 24 semanas completas, con resultados similares en términos de seguridad y beneficio clínico.

Hablando en un comunicado de prensa en Georgetown, Laura, hija de una mujer inscrita en el ensayo, dijo que, aunque no sabía si su madre había recibido el tratamiento o placebo, "parecía más feliz. Experimentamos alegría. Todavía hubo momentos de conexión."

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Sin embargo, Reynolds tenía una advertencia importante para los cuidadores.

En el comunicado de prensa, subrayó que la formulación utilizada en el ensayo difiere del THC o CBD disponibles comercialmente.

"La gente no debería asumir que los productos disponibles en dispensarios o en línea son equivalentes a lo que se estudió en este ensayo", dijo Reynolds. "La medicación utilizada en esta investigación fue cuidadosamente formulada, fabricada y administrada bajo estrecha supervisión médica. Los productos de THC y CBD de venta libre o comerciales pueden variar mucho en composición, calidad y dosificación, lo que los hace potencialmente ineficaces o incluso perjudiciales."

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El ensayo fue financiado por una subvención de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. y por la Asociación de Alzheimer.

Como los hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Para más información sobre la agitación vinculada a la demencia, visita el Instituto Nacional de Envejecimiento de EE. UU.

FUENTE: Georgetown University Medical Center, comunicado de prensa, 14 de julio de 2026