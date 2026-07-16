Cuánto cuesta viajar a EEUU para alentar a la Argentina en la final del Mundial 2026

La expectativa por el bicampeonato impulsa a miles de argentinos a planificar su viaje hacia Estados Unidos.

La Selección argentina jugará la final del Mundial 2026 contra España, y miles de hinchas de todo el país planean viajar a Estados Unidos para presenciar el partido en persona. Entre la logística de vuelos, alojamiento y entradas, son varias las alternativas que empezaron a circular entre quienes evalúan sumarse al viaje, con opciones que van desde la organización particular hasta los paquetes cerrados que ofrecen las agencias especializadas.

Para quienes deciden armar el viaje por cuenta propia, el primer gasto a resolver es el aéreo. Con salida el 17 de julio y regreso el 20 de julio, una de las opciones relevadas es el tramo Buenos Aires-Nueva York-Buenos Aires operado por empresas como Air Canada y Copa Airlines, con un valor mínimo de USD 6.262 por persona, unos $9.631.690 al tipo de cambio del Banco Nación ($1.495). En Latam, el mismo recorrido tiene un costo de $10.839.058.

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A esto se le suma el hospedaje. Entre las opciones relevadas aparece el Grande Maldivas Inn, con una tarifa de $119.312 por dos noches por persona (es la alternativa más barata del mercado). El otro gran componente del presupuesto son las entradas, cuyo valor de reventa parte de USD 7.000, es decir, unos $10.465.000. De esta manera, el costo total de armar el viaje de forma particular, sumando vuelos, alojamiento y entrada, ronda los $20.216.002.

Las agencias de turismo

Quienes prefieren resolver el viaje a través de una agencia encuentran paquetes que incluyen distintas combinaciones de alojamiento, traslados y entradas. ModoVuela, una de las opciones relevadas por Infobae, ofrece dos noches en un hotel de tres estrellas, entrada de categoría 3, traslados internos entre el hotel y el estadio, y vuelos Buenos Aires-New Jersey-Buenos Aires, con un valor de USD 16.500, equivalentes a $24.667.500. La misma empresa ofrece la posibilidad de armar el mismo paquete, pero saliendo desde Miami, con un costo de USD 12.000 ($17.940.000).

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El MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey será la sede de la gran final del domingo.

Otra agencia de turismo incluye hospedaje en el hotel The Gallivant Times Square, también con entrada de categoría 3 y vuelos Buenos Aires-New Jersey-Buenos Aires, aunque sin especificar los traslados internos. En este caso, el precio asciende a USD 18.500, unos $27.657.500.

Ahora bien, una tercera opción contempla tres noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas a confirmar, entrada de categoría 3 y traslados entre el hotel y el estadio. No especifica si incluye o no los pasajes aéreos. Su valor es de $22.276.748.

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Vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas

De cara a la definición del domingo, Aerolíneas Argentinas informó que desde las 22:00 estarán disponibles a la venta dos vuelos a Nueva York destinados a quienes quieran viajar para alentar a la Selección en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La programación contempla dos vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, operados con aviones Airbus A330, que permitirán a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo. Los vuelos tendrán salida desde Ezeiza el viernes 17 de julio a las 21:30 y el sábado 18 de julio a las 09:00.

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Según pudo confirmar Infobae, el pasaje de ida parte de los $4.924.874 y el de vuelta arranca de $3.228.124, lo que suma un total de $8.152.998.

Aerolíneas Argentinas sumó vuelos especiales entre Ezeiza y Nueva York para acompañar a los hinchas que viajan a la final.

Estas operaciones forman parte del esquema de refuerzos programados durante el Mundial, que acompañó la demanda hacia las distintas sedes donde se disputaron los partidos de la Selección Argentina. A esto se suman los dos vuelos diarios que la compañía ofrece a Miami durante los días previos a la final, una alternativa adicional de conexión hacia Nueva York. El jueves 16 de julio las salidas serán a las 08:00 y 22:45, el viernes 17 a las 00:30 y 22:45, y el sábado 18 a las 08:00 y 22:45.

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Crece la demanda de vuelos hacia Estados Unidos

El entusiasmo por la definición del domingo también se refleja en el comportamiento de los pasajeros. Desde la clasificación a cuartos de final, las búsquedas de vuelos hacia Estados Unidos registraron un incremento del 28%, una tendencia que se profundizó a medida que la Selección avanzó en las instancias eliminatorias.

Miami concentra la mayor participación entre las reservas, según datos aportados por Smiles Argentina, con el 36,2% del total, seguida por Nueva York-LaGuardia con el 18,8%, Nueva York-JFK con el 10,8%, Orlando con el 6,1% y Atlanta con el 5,2%.

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La Selección venció 2 a 1 a Inglaterra en semifinales y aseguró su lugar en la definición del Mundial. (Reuters)

La fuerte presencia de los dos aeropuertos neoyorquinos entre los destinos más elegidos confirma que buena parte de los pasajeros ya apuntaba directamente a la sede de la final desde hace varios días.

El camino de cada selección hasta la final

Argentina llegó a la definición del Mundial tras un recorrido que comenzó con un triunfo por 3 a 0 sobre Argelia, continuó con otro por 2 a 0 frente a Austria y cerró la fase de grupos con un 3 a 1 ante Jordania.

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En dieciseisavos de final, el equipo se impuso 3 a 2 a Cabo Verde, mientras que en octavos repitió el mismo resultado, 3 a 2, esta vez ante Egipto. En cuartos de final, la Albiceleste venció 3 a 1 a Suiza y, ya en semifinales, superó 2 a 1 a Inglaterra para sellar su lugar en la final.

España, por su parte, arrancó el certamen con un empate sin goles ante Cabo Verde, al que le siguió una goleada por 4 a 0 sobre Arabia Saudita y un triunfo por 1 a 0 frente a Uruguay en el cierre de la fase de grupos.

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En dieciseisavos, el conjunto español venció 3 a 0 a Austria, y en octavos de final se impuso 1 a 0 ante Portugal. En cuartos, España superó 2 a 1 a Bélgica y, en semifinales, goleó 2 a 0 a Francia para llegar también a la definición del domingo.