Cuántos millones de dólares se aseguró la AFA por la clasificación de la Argentina a la final del Mundial 2026

Lautaro Martínez celebra su gol ante Inglaterra, que selló la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026. (Reuters)

La Selección argentina jugará la final del Mundial 2026 contra España y, con cada paso, el rédito económico para la AFA también se agranda. El esquema de premios de la FIFA está diseñado para que cada instancia superada represente un salto en los montos que reciben las federaciones, y el partido de este miércoles en Atlanta volvió a mover esa aguja.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 2-1 a Inglaterra, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, en una definición que se resolvió recién en el último tramo del encuentro.

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Con ese resultado, la Selección se metió en la final del Mundial 2026, y la AFA ya aseguró un premio millonario. Según el esquema de premios que estableció la FIFA para esta edición, cada selección que llega a la instancia decisiva del torneo tiene asegurado un monto mínimo de 33 millones de dólares, que corresponde al segundo puesto. Ese número representa un incremento de 6 millones de dólares respecto de lo que ya tenía garantizado la AFA tras la clasificación a semifinales, cuando el piso era de 27 millones de dólares.

Ese salto de 6 millones de dólares es el valor económico concreto de haber superado a Inglaterra: independientemente de lo que ocurra el domingo, la Asociación del Fútbol Argentino ya tiene confirmado un ingreso de 33 millones de dólares por parte de la FIFA en concepto de premios por rendimiento deportivo.

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El premio mayor y la diferencia entre los dos finalistas

El esquema de la FIFA reserva el monto más alto de toda su historia para quien se quede con el primer puesto: 50 millones de dólares. La diferencia entre ese número y los 33 millones asegurados por llegar como mínimo al segundo lugar es de 17 millones de dólares, la brecha más amplia de todo el cuadro de premios del torneo.

La Copa del Mundo, el trofeo que corona el premio económico más alto entregado en la historia del certamen. (Reuters)

Es decir que, en términos económicos, lo que está en juego el domingo para la AFA es esa diferencia de 17 millones de dólares entre quedarse con los 33 millones ya garantizados o sumar hasta 50 millones de dólares si el resultado acompaña.

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Cómo se arma el fondo total de premios

El monto que reparte la FIFA en esta edición surge de un fondo récord de UDS 727 millones, la cifra más alta destinada a premios en la historia de los mundiales. De ese total, 655 millones de dólares corresponden específicamente a premios por rendimiento deportivo, mientras que el resto se distribuye en conceptos adicionales.

Ese incremento está directamente vinculado a la expansión del certamen, que por primera vez reunió a 48 selecciones, dieciséis más que en las ediciones anteriores. La ampliación del cuadro derivó en más partidos y, en consecuencia, en mayores ingresos por derechos de transmisión, patrocinios y venta de entradas, recursos que la FIFA volcó al fondo de premios.

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Además de los montos por rendimiento, cada federación participante recibió de manera previa una suma fija de 1,5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación y logística, y el piso garantizado para cualquier selección que haya superado la fase de grupos quedó establecido en 10,5 millones de dólares.

La escala completa de premios de este Mundial

El esquema completo de la FIFA para esta edición quedó organizado de la siguiente manera: el primer puesto recibirá 50 millones de dólares, el segundo puesto 33 millones de dólares, el tercer puesto 29 millones de dólares y el cuarto puesto 27 millones de dólares. Los equipos eliminados en cuartos de final, del quinto al octavo lugar, se llevan 19 millones de dólares cada uno. Quienes caen en octavos perciben 15 millones de dólares, los eliminados en dieciseisavos suman 11 millones de dólares y los que quedan afuera en la primera fase de grupos reciben 9 millones de dólares.

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En la final de Qatar 2022, el premio máximo fue de USD 42 millones. (Getty Images)

La comparación con la edición anterior también resulta ilustrativa del crecimiento del fondo. En Qatar 2022, el primer puesto había recibido un total de 42 millones de dólares, el segundo puesto 30 millones de dólares y el tercer puesto 27 millones de dólares. El premio máximo de esta edición, con sus 50 millones de dólares, implica un incremento de 8 millones de dólares respecto de aquel torneo, equivalente a una suba del 19% en apenas cuatro años.

Cómo se reparte el dinero puertas adentro

El dinero que gira la FIFA llega directamente a cada federación nacional una vez finalizado el torneo, y es cada asociación la que define internamente cómo distribuirlo entre el plantel, el cuerpo técnico y otras áreas vinculadas a la participación en la competencia. En el caso de la AFA, ese reparto ya fue acordado antes del inicio del Mundial con los jugadores y el cuerpo técnico, de manera de tener certeza sobre los porcentajes independientemente de los resultados que se fueran dando en cada instancia.

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Con la final ya confirmada para el domingo ante España, la Asociación del Fútbol Argentino tiene resuelta una parte del ingreso económico de este Mundial y espera conocer, tras el partido en Nueva Jersey, si ese número se queda en 33 millones de dólares o si termina de cerrar la cuenta en el techo de 50 millones de dólares que fijó la FIFA para esta edición.