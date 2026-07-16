La historia detrás de la icónica foto de Messi bañando a Lamine Yamal que llegó a la final del Mundial

La imagen de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal de bebé se volvió viral. Así reaccionó el futbolista de España en la antesala de la final ante Argentina por el Mundial 2026

Una sesión fotográfica de fines de 2007 en los vestuarios del Camp Nou, organizada con fines solidarios, reunió a un Lionel Messi de 20 años con un bebé de apenas seis meses llamado Lamine Yamal. Las imágenes, en las que el rosarino aparece bañando al niño entre espuma y agua, permanecieron casi en el olvido por más de una década hasta que el padre del joven futbolista las publicó en redes sociales con la frase “el comienzo de dos leyendas”. Hoy, con Argentina y España enfrentadas en la final del Mundial 2026, esas fotos adquirieron una dimensión que nadie pudo haber anticipado.

La producción fue parte de un calendario solidario anual que el diario catalán Sport realizaba desde 2004 junto a la Fundación FC Barcelona y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El calendario de 2008 tenía como objetivo dar a conocer los programas de la Fundación orientados a la infancia. Para la sesión, el club y su Fundación seleccionaron a los jugadores y a los niños que aparecerían en las fotos, con la participación de otros futbolistas del plantel como Andrés Iniesta, Thierry Henry, Carles Puyol y Gabriel Milito, entre otros.

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Se trató de una producción fotográfica especial realizada con fines solidarios por Fundación Barcelona y el diario Sport (@FCBarcelona_es)

La familia de Lamine llegó al Camp Nou gracias a un sorteo que UNICEF organizó en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, localidad natal del extremo. “UNICEF hizo un sorteo en el barrio donde vivía la familia de Lamine. Se anotaron para tomarse una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça. Y ganaron el sorteo”, relató el fotógrafo Joan Monfort, autor de las imágenes, en declaraciones a la agencia Associated Press. Por azar, el jugador asignado fue Messi.

La sesión, realizada en un vestuario del estadio azulgrana, no resultó sencilla desde el primer momento. “Messi es una persona bastante introvertida, tímida. Salía del vestuario y de repente se encontró en otro vestuario con una tina de plástico llena de agua y un bebé adentro. Al principio ni siquiera sabía cómo sostenerlo”, recordó Monfort. Fue la aparición de un patito de goma lo que distendió el ambiente y permitió capturar las imágenes en las que el argentino aparece sonriente junto al bebé y su madre, Sheila Ebana. “No hay dinero que pague una foto como esa”, afirmó el fotógrafo a la agencia EFE.

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La fotografía fue tomada en septiembre de 2007. La imagen muestra a Lionel Messi, de 20 años, ayudando a bañar a Lamine Yamal, quien apenas tenía seis meses de edad, al lado de su madre, Sheila Ebana, durante una sesión de fotografías en uno de los vestuarios del estadio Camp Nou en Barcelona (AP Foto/Joan Monfort)

El propio Barcelona confirmó los detalles de aquel encuentro: “El azar hizo que los caminos de Leo Messi y Lamine Yamal se cruzaran por primera vez. La suerte y la casualidad se alinearon para hacer posible ese momento mágico en el que una leyenda azulgrana del fútbol mundial tuvo entre sus brazos a un joven talento del Barça llamado a seguir sus pasos”, señaló el club en un comunicado oficial.

Las fotos permanecieron prácticamente desconocidas hasta que el padre de Yamal, Mounir Nasraoui, las compartió en sus redes sociales en la previa al partido de España ante Alemania por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. La viralización fue inmediata, potenciada por la actuación del extremo en la semifinal ante Francia, donde anotó el gol del empate. Ante los medios, Nasraoui describió el encuentro como “una coincidencia de la vida” y, cuando un periodista sugirió que parecía “una bendición de Leo a su hijo”, respondió con humor: “O una bendición de Lamine hacia Messi”.

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La foto tomada para el calendario anual de 2008 de Barcelona en la que aparecen un joven Lionel Messi cargando en brazos a Lamine Yamal (AP Foto/Joan Monfort)

El propio Yamal se enteró de la existencia de las imágenes por su padre. En una entrevista con el periodista Gerard Romero en el programa Jijantes, el futbolista reconoció: “Ni yo mismo era consciente en ese momento de que estaba con Messi”. También explicó por qué la familia tardó en hacerlas públicas: “Nunca lo hemos sacado a la luz porque al final no queríamos las comparaciones de Leo y yo”. Ante la consulta de si le molestaban esas comparaciones, fue directo: “No creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él”.

Monfort, que tomó las fotos en su trabajo freelance para AP, las calificó como “las más famosas que he tomado en mi vida, con diferencia”. En 2026, con Argentina y España a punto de disputar la final del Mundial, Yamal respondió a la imagen con una declaración que resume el alcance de ese reencuentro: “Espero enfrentarme a él en una final”.

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<b>Cómo llegaron Argentina y España a la final del Mundial</b>

Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina y España arriban al MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 19 de julio con trayectorias bien distintas dentro del torneo. La Albiceleste llegó a la final por la vía de la resiliencia y el corazón; la Roja, por la de la solidez.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue el único de los cuatro semifinalistas que mantuvo el récord perfecto en el Mundial. Arrasó en la fase de grupos con victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), pero la fase de eliminación directa fue otra historia. En los 16avos, necesitó el tiempo extra para deshacerse de Cabo Verde (3-2), que dos veces empató el marcador. Ante Egipto, en octavos, llegó a estar 2-0 abajo con diez minutos por jugar: Messi y Cristian Romero igualaron el partido y Enzo Fernández anotó el 3-2 en el minuto 93. En cuartos, Julián Álvarez resolvió en el minuto 112 ante Suiza (3-1 en prórroga). En semifinales, la Albiceleste venció sobre el final a Inglaterra 2-1 en Atlanta para reservar su lugar en la gran final.

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España, por su parte, llegó a la definición sin fisuras defensivas. El único gol que recibió en todo el torneo fue en la victoria 2-1 ante Bélgica en cuartos. Tras un empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut, la selección de Luis de la Fuente ganó sus seis partidos siguientes: derrotó a Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0) en grupos, luego a Austria (3-0) en los 16avos, a Portugal (1-0) en octavos gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 90, a Bélgica en cuartos y finalmente a Francia (2-0) en la semifinal en Dallas, donde Lamine Yamal —un día después de cumplir 19 años— provocó el penal que abrió el marcador. Con esa victoria, España igualó la racha de 37 partidos invictos, la más larga de la historia del fútbol internacional, superando justamente a la marca de Argentina.