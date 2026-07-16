De cuánto son las jubilaciones de ANSES en agosto 2026

Las jubilaciones de ANSES en agosto de 2026 aumentarán 1,9% por la inflación de junio, según el esquema de movilidad del Decreto 274/2024 (ANSES)

Las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) experimentarán un nuevo ajuste en agosto de 2026, tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. El incremento, definido por la variación de la inflación, impactará directamente en los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones no contributivas, consolidando el mecanismo de movilidad mensual dictado por el Decreto 274/2024.

La actualización, que toma como referencia el IPC de dos meses antes, responde a una inflación mensual del 1,9% registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el valor más bajo en casi un año. Este ajuste determina los nuevos montos mínimos y la aplicación de bonos extraordinarios, afectando a millones de beneficiarios en todo el país.

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De cuánto serán las jubilaciones en agosto 2026

A partir de agosto de 2026, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en $419.734,71, de acuerdo con el nuevo cálculo oficial. Aquellos que reciban el bono adicional de $70.000 —en caso de que se confirme su continuidad— percibirán un total de $489.734,71 en el mes. Este ajuste se fundamenta en el esquema de movilidad mensual, que toma como referencia la inflación de junio, establecida en 1,9%. El mecanismo, fijado por normativa, busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la evolución de los precios.

Para quienes perciben la jubilación máxima, el monto a cobrar en mano, descontando el aporte obligatorio a PAMI, será de $2.667.807 en agosto de 2026. Este valor refleja el ingreso neto tras la deducción previsional, representando el tope de haberes dentro del régimen general.

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La jubilación mínima de ANSES será de $419.734,71 en agosto de 2026 y llegará a $489.734,71 si continúa el bono extraordinario de $70.000 (NA)

La actualización, que también alcanza a las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos, se traduce en incrementos proporcionales a la variación del IPC. Así, las pensiones no contributivas pasarán a $293.815,85, cifra que asciende a $363.815,85 con el bono, mientras que la Pensión Madre de 7 Hijos iguala el monto de la jubilación mínima, ubicándose en $419.734,71 o $489.734,71 con el adicional.

El ajuste de las jubilaciones responde directamente a la evolución de la inflación, según lo dispuesto por el Decreto 274/2024. Desde agosto, los jubilados y pensionados percibirán un haber mínimo de $419.734,71, que puede incrementarse hasta $489.734,71 con el bono extraordinario, en línea con la suba del 1,9% registrada en junio por el Indec.

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En el caso de las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $150.828,63, mientras que la AUH con Discapacidad alcanzará $491.111,51. Estos valores reflejan el impacto de la fórmula de movilidad, que se actualiza mensualmente conforme a la inflación informada dos meses antes.

De cuánto será la PUAM de ANSES en agosto 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prestación destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes requeridos para la jubilación, también tendrá un aumento en agosto de 2026.

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Este beneficio, que equivale por ley al 80% de una jubilación mínima e incluye cobertura médica de PAMI y el acceso a Asignaciones Familiares, tendrá un monto base de $335.787,76, de acuerdo con la actualización dispuesta por ANSES tras la difusión del IPC de junio. Aquellos beneficiarios que accedan al bono extraordinario recibirán $405.787,76 durante ese mes.

La PUAM de ANSES será de $335.787,76 en agosto de 2026 y ascenderá a $405.787,76 para quienes cobren el bono extraordinario (REUTERS/Agustin Marcarian)

El incremento de la PUAM se rige por el mismo mecanismo de movilidad que regula las jubilaciones y pensiones contributivas, atado a la evolución de la inflación registrada dos meses antes. Esta política procura garantizar que los adultos mayores con acceso a la PUAM mantengan un ingreso alineado a la variación de precios y no pierdan capacidad de compra frente a la suba generalizada.

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