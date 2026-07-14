De ansiedad a dolor de cabeza y náuseas: 7 técnicas de acupresión avaladas por la ciencia

Las instituciones de salud enfatizan la importancia de integrar la acupresión como complemento y bajo supervisión profesional dentro de estrategias terapéuticas validadas para enfermedades graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el interés por técnicas de bienestar no invasivas ha crecido de manera exponencial a nivel global. En este escenario, la acupresión ha ganado reconocimiento en ámbitos médicos por su potencial para aliviar síntomas como ansiedad, dolor de cabeza y malestares vinculados al estrés. Numerosos hospitales universitarios y centros de salud han incorporado estos métodos complementarios a sus programas de atención integral, fundamentando su inclusión en la evidencia que surge de diversos estudios clínicos y revisiones especializadas.

La acupresión consiste en ejercer presión controlada sobre puntos específicos del cuerpo. La explicación científica de su eficacia radica en la estimulación de receptores nerviosos y en la liberación de neurotransmisores, como las endorfinas, que contribuyen a modular la sensación de dolor e inducir estados de relajación medible.

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Esta técnica no requiere instrumental y puede realizarse en cualquier entorno. El enfoque contemporáneo combina observaciones clínicas con conocimientos tradicionales actualizados por investigaciones recientes.

De acuerdo con un estudio publicado por la Cleveland Clinic, la acupresión comenzó como práctica empírica y adquirió protagonismo al recibir respaldo en la literatura biomédica internacional revisada por pares.

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El respaldo científico de la acupresión se fundamenta en la estimulación de receptores nerviosos y la liberación de endorfinas que modulan el dolor y favorecen la relajación (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de comparaciones clínicas y revisiones especializadas, los estudios describen que la presión sobre ciertos puntos corporales activa circuitos neurológicos vinculados a la analgesia y la reducción del estrés percibido. Muchos de estos puntos coinciden con los señalados desde hace siglos en los mapas de la medicina tradicional china, integrados hoy al repertorio clínico mediante una perspectiva fisiológica.

Evidencia clínica: aplicaciones en ansiedad, náuseas y cefaleas

La acupresión cuenta con un respaldo en contextos de tratamiento complementario de síntomas frecuentes como el estrés, la ansiedad y las cefaleas. Según los informes elaborados por Memorial Sloan Kettering Cancer Center, la estimulación manual de puntos específicos puede ser eficaz para reducir la ansiedad previa a procedimientos médicos y para controlar episodios de náuseas en cuadros crónicos.

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Este hospital universitario ha sistematizado ensayos clínicos en los que se observan mejoras estadísticamente significativas en la escala de síntomas de estrés tras series de acupresión aplicadas en mano, antebrazo o cabeza.

De acuerdo con Cleveland Clinic, la presión en el punto LI4 (“Hegu”), localizado entre el pulgar y el índice, se ha estudiado por su impacto en la reducción del dolor de cabeza, la tensión facial y para inducir una sensación de bienestar físico.

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Estudios clínicos de la Cleveland Clinic y Memorial Sloan Kettering Cancer Center destacan la eficacia de la acupresión en la reducción de ansiedad, cefaleas y náuseas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lineamientos técnicos de la institución mencionan que distintos trabajos científicos respaldan el uso en puntos estratégicos para disminuir tanto la frecuencia como la intensidad de las migrañas, en pacientes compatibles.

Además, Memorial Sloan Kettering Cancer Center detalla en su documentación que el uso de acupresión en los hospitales ha mostrado beneficios en el alivio de náuseas asociadas a tratamientos farmacológicos, especialmente en pacientes sometidos a quimioterapia.

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El punto P6, ubicado a pocos centímetros debajo de la muñeca, se utiliza para controlar mareos y vómitos en poblaciones vulnerables bajo diversas condiciones clínicas.

Siete técnicas validadas: explicación y fundamentos

Diversos manuales de Cleveland Clinic, Mayo Clinic y Memorial Sloan Kettering Cancer Center describen siete técnicas de acupresión descritas en publicaciones clínicas. Los protocolos coinciden en la importancia del método, la localización precisa y la repetición regular bajo parámetros establecidos.

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La zona carnosa entre el pulgar y el índice concentra terminales nerviosas cuya estimulación libera endorfinas y puede reducir cefaleas, dolores de muelas y tensión facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Punto LI4 (Hegu): Se localiza entre el pulgar y el índice en la mano. Se recomienda ejercer presión firme, pero sin dolor, realizando movimientos circulares durante 30 segundos a dos minutos y alternando ambas manos.

Según los informes clínicos de Cleveland Clinic, esta técnica puede reducir la intensidad de las cefaleas, aliviar el dolor dental y la tensión muscular facial. Su mecanismo fisiológico se asocia a la estimulación de terminaciones nerviosas que inducen liberación de endorfinas.

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Tres dedos por debajo del pliegue de la muñeca se encuentra uno de los puntos con mayor respaldo clínico: su presión modula el nervio vago y alivia náuseas en pacientes oncológicos, embarazadas y quienes sufren mareo (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Punto P6 (Neiguan): Situado en el interior del antebrazo, tres dedos por debajo del pliegue de la muñeca, entre dos tendones centrales. Se aplica presión con el pulgar uno o dos minutos.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center sostiene que existe una sólida base de evidencia a favor del uso de P6 en el alivio de náuseas asociadas a quimioterapia, embarazo o mareo por movimiento, por su acción sobre la modulación del nervio vago.

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Entre las cejas, la presión suave sobre este punto activa el sistema nervioso autónomo y produce un efecto relajante medible, útil para el descanso y los dolores de cabeza frontales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Punto Yintang: Localizado entre las cejas, sobre el puente de la nariz. Se recomienda ejercer presión suave y circular durante aproximadamente un minuto.

Las fuentes clínicas coinciden en señalar su utilidad para inducir relajación, promover el descanso y disminuir la frecuencia de dolores de cabeza frontales, debido a su impacto sobre el sistema nervioso autónomo.

Cuatro dedos por debajo de la rótula, este punto vinculado a la recuperación gástrica y la fatiga mejora el flujo sanguíneo y la sensibilidad visceral con apenas un par de minutos de estimulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Punto ST36 (Zusanli): Ubicado a cuatro dedos por debajo de la rótula, en la parte externa de la pierna. Se aconseja presionar de forma circular entre uno y dos minutos cada pierna.

De acuerdo con las guías de Mayo Clinic, este punto se usa para la recuperación digestiva y la disminución de la fatiga, ya que mejora la irrigación sanguínea regional.

En la cima del cráneo, la presión sostenida sobre este punto estimula áreas cerebrales asociadas al bienestar y puede contribuir al equilibrio emocional en momentos de ansiedad o agitación (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Punto GV20 (Baihui): En la cima del cráneo, en la línea media, por encima de las orejas. Se ejerce presión firme de uno a dos minutos.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center indica que su uso se ha vinculado al equilibrio emocional y a la reducción de síntomas de ansiedad aguda.

En la zona superior del pabellón auricular, este pequeño punto activa ramas del sistema parasimpático y muestra evidencia preliminar en el control de la ansiedad, el insomnio y la percepción del dolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Punto Shen Men: Ubicado en la parte superior central del pabellón auricular. La presión se realiza suavemente de uno a dos minutos con el dedo o una pinza blanda.

Según UCLA Health, el estímulo de Shen Men puede colaborar en el control del insomnio y la adaptación al estrés, por su efecto sobre ramas parasimpáticas.

En el espacio entre el primer y segundo dedo del pie, la presión firme sobre este punto modula la transmisión nerviosa y el balance simpático-parasimpático, con aplicaciones en el estrés y los cólicos menstruales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Punto Tai Chong (LV3): Situado en la parte superior del pie, entre el primer y segundo dedo, a dos centímetros hacia arriba. Se ejerce presión sostenida y alternada entre ambos pies durante uno o dos minutos.

Esta maniobra es citada en la literatura clínica como un recurso para el manejo del estrés, el alivio de cólicos menstruales y la modulación de molestias emocionales.

Investigaciones clínicas señalan que la acupresión en el punto ST36, localizado en la pierna, contribuye a la recuperación digestiva y a reducir la fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los materiales de Mayo Clinic, la regularidad y la moderación en la intensidad de la presión resultan factores determinantes para la respuesta positiva, especialmente en el control preventivo del estrés.

Por su parte, revisiones sistemáticas recogidas por PubMed informan que la acupresión empleada sobre el punto P6 está asociada a una reducción comprobable de la intensidad y la frecuencia de las náuseas en pacientes con cáncer bajo tratamiento quimioterápico. En el campo del manejo de la ansiedad, Emerald Publishing publicó una investigación en la que se expone la reducción de síntomas ansiosos y la mejora en la calidad del sueño luego de la aplicación de protocolos breves y estandarizados de acupresión.

Respaldo institucional y precisiones clínicas

El empleo de la acupresión, según UCLA Health, debe siempre considerarse como complemento de una estrategia terapéutica validada y bajo supervisión profesional en casos de enfermedades graves o crónicas.

Las instituciones de salud enfatizan la importancia de integrar la acupresión como complemento y bajo supervisión profesional dentro de estrategias terapéuticas validadas para enfermedades graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta institución enfatiza en sus materiales educativos la importancia de no reemplazar tratamientos médicos convencionales por intervenciones alternativas, aunque reconoce la accesibilidad, la sencillez y el bajo costo relativo de la acupresión como características.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center recomienda ajustar la frecuencia y la duración de las sesiones según la respuesta individual, señalando que los beneficios aumentan con la práctica regular y la instrucción por parte de personal capacitado.

El reconocimiento académico e institucional de la acupresión se apoya así en la integración de evidencia clínica, materiales educativos hospitalarios y la adopción progresiva de estas técnicas en programas de acompañamiento y educación para la salud.