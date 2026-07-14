Cuáles son los cambios cerebrales detectados en los exfutbolistas profesionales, según el Imperial College London

Un análisis del Imperial College London halló que casi un tercio de los retirados mostró señales compatibles con depresión clínica y el 42% superó el umbral de ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de la universidad británica Imperial College London demostró que los exfutbolistas experimentan una incidencia más alta de depresión y ansiedad frente a quienes no desarrollaron una carrera profesional en este deporte, informó la agencia de noticias Euronews. La investigación, presentada durante la conferencia internacional de la Asociación de Alzhéimer (AAIC) 2026, identificó diferencias marcadas no solo en los síntomas comunicados por los participantes, sino también en los resultados de las imágenes cerebrales.

La muestra analizada incluyó a 142 exjugadores profesionales de entre 30 y 60 años, compuesta por 126 hombres y 16 mujeres, todos con trayectoria en las ligas principales del Reino Unido. Los resultados muestran que casi una tercera parte de los futbolistas retirados tenía síntomas compatibles con depresión clínica, un porcentaje sensiblemente superior al 9% registrado en el grupo control. En relación a la ansiedad, el 42% superó el umbral clínico, mientras que solo el 25% de quienes no practicaron deportes de contacto manifestó ese nivel de síntomas.

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La autora principal del informe, la investigadora Caleigh Grace Lynch, explicó al portal de noticias que “aunque no observamos diferencias claras entre exjugadores y no jugadores en las pruebas cognitivas estándar, sí vimos diferencias significativas en los síntomas, como ansiedad y depresión”. Señaló que estos hallazgos sugieren “efectos medibles sobre la salud cerebral en exfutbolistas profesionales incluso a mitad de la vida, mucho antes de que trastornos como la demencia suelan hacerse evidentes”.

Cambios en el cerebro detectados por resonancia

Una infografía detalla que exfutbolistas profesionales en el Reino Unido presentan mayor prevalencia de depresión y ansiedad, con alteraciones cerebrales por impactos recurrentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de trabajo realizó resonancias magnéticas a los participantes, lo que permitió detectar diferencias en la estructura cerebral de algunos exjugadores en comparación con el grupo control. Se observaron indicios de menor volumen cerebral entre los futbolistas retirados, una característica que suele asociarse con procesos de deterioro neurológico.

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Los investigadores del Imperial College London advirtieron, según Euronews, que, aunque se identificaron más síntomas y alteraciones en la estructura cerebral, aún se requiere profundizar el estudio para establecer si existe una relación directa entre la práctica profesional del fútbol, los impactos recurrentes en la cabeza y el desarrollo de enfermedades neurológicas. El equipo científico enfatizó que estos primeros resultados no bastan para afirmar una causalidad directa, aunque sí plantean la existencia de un riesgo potencial.

En este contexto, Maria C. Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzhéimer, afirmó que “estudios como este pueden ayudar a los jugadores, a los clínicos y a las organizaciones deportivas a comprender mejor los posibles riesgos y a considerar cómo hacer el juego más seguro, al tiempo que permiten que cada persona tome decisiones informadas”.

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Consecuencias en la vida diaria y en la toma de decisiones

La investigación con 142 antiguos jugadores de ligas británicas detectó una tasa de malestar emocional mayor que en no deportistas de contacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del fútbol profesional sobre la salud mental no se limitó solo a los diagnósticos de depresión y ansiedad. Los exjugadores reportaron mayores dificultades para planificar, concentrarse, resolver problemas y gestionar las actividades cotidianas, en comparación con quienes nunca participaron en este deporte a nivel profesional. Estas diferencias surgieron principalmente de la autoevaluación de los propios participantes, ya que las pruebas objetivas de memoria y pensamiento no arrojaron diferencias significativas entre ambos grupos.

Los relatos de los exfutbolistas se suman a la preocupación de expertos sobre las posibles consecuencias de los golpes leves y reiterados que ocurren durante la práctica y los partidos, como los remates de cabeza o los choques físicos. Estas acciones exponen a los deportistas a impactos sucesivos, lo que podría favorecer el desarrollo futuro de patologías neurológicas.

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En tanto, Thomas Parke, investigador del UK Dementia Research Institute, expresó al medio que el seguimiento de los participantes a lo largo del tiempo permitirá “comprender mejor cómo los impactos repetidos en la cabeza pueden afectar la salud cerebral, y ayudará a encontrar maneras de reducir los posibles riesgos en el deporte”.

Implicaciones para la prevención y la salud pública

Además de los trastornos emocionales, los participantes señalaron problemas para planificar, concentrarse y resolver tareas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de este informe abre el debate sobre la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de protección para los futbolistas, tanto durante su carrera como tras su retiro. Las conclusiones preliminares destacan la importancia de monitorear de forma periódica la salud cerebral de quienes practican deportes de contacto y de brindar información adecuada para la toma de decisiones sobre su bienestar.

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El informe subraya la urgencia de investigar más a fondo la relación entre la práctica profesional del fútbol y la aparición de trastornos mentales y neurológicos. Los investigadores remarcaron que, aunque la actividad deportiva tiene múltiples beneficios, no debe ignorarse el peligro asociado a los impactos reiterados en la cabeza.

Las cifras recopiladas por el estudio permiten alertar al sector deportivo y al sistema de salud sobre la magnitud de este fenómeno. La investigación continuará en los próximos años, con el objetivo de identificar mecanismos que contribuyan a reducir los riesgos y mejorar la calidad de vida de los exfutbolistas.

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