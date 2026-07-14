De irritación a degeneración macular: cómo la contaminación del aire puede afectar la salud ocular

La salud ocular se ve afectada por partículas, agentes químicos y microorganismos que pueden causar irritación, lesiones y daños irreversibles en los ojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vista constituye el sentido que más utilizan las personas a lo largo de la vida diaria, pero también uno de los más vulnerables frente a factores ambientales y contaminantes. Los ojos están en contacto permanente con el entorno, lo que los expone a partículas, agentes químicos y microorganismos capaces de generar lesiones que van desde irritaciones leves hasta daños severos e irreversibles.

La fragilidad del sistema ocular se evidencia por la facilidad con la que puede alterarse su funcionamiento ante la presencia de polvo, humo, productos tóxicos o infecciones. El contacto con estos elementos no solo incrementa el riesgo de conjuntivitis y alergias, sino que también puede derivar en úlceras corneales, pérdida de agudeza visual o incluso ceguera permanente.

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El deterioro impacta directamente en la calidad de vida, ya que la visión es esencial para la mayoría de las actividades cotidianas. Por eso, resulta fundamental comprender los peligros asociados al contacto de los ojos con contaminantes y adoptar medidas de protección adecuadas para preservar la integridad de este sentido indispensable.

Cómo la contaminación del aire produce problemas oculares

El contacto de los ojos con polvo, humo y productos tóxicos aumenta el riesgo de conjuntivitis, alergias, úlceras corneales y pérdida de agudeza visual (EFE)

La presencia de partículas y agentes contaminantes en el aire de las ciudades no solo representa un riesgo para el sistema respiratorio, sino que también impacta en la salud ocular. Un estudio citado por la American Academy of Ophthalmology detalla que la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) puede verse favorecida por la exposición crónica a la contaminación ambiental. En áreas donde la calidad del aire es deficiente, el porcentaje de personas diagnosticadas con DMAE es al menos un 8% más alto que en regiones con aire más limpio.

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El mecanismo de daño se vincula principalmente con la inflamación, indica la investigación del British Journal of Ophthalmology. Los contaminantes estimulan reacciones inflamatorias en el cuerpo, lo que puede acelerar el proceso degenerativo en la mácula.

El Dr. Raj Maturi, portavoz clínico de la Academia Estadounidense de Oftalmología, subraya que, aunque la asociación está probada, aún no se conoce con precisión el proceso biológico exacto por el que la contaminación influye en la aparición de DMAE. No obstante, existe consenso en que la inflamación inducida por contaminantes aumenta el riesgo de degeneración macular seca.

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La reducción de la exposición a contaminantes y el control de la calidad del aire se plantean como medidas de prevención para proteger la salud ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La DMAE deteriora progresivamente la visión central, esencial para actividades cotidianas como leer o reconocer rostros. El daño se produce cuando la mácula, ubicada en la zona central de la retina, resulta afectada. Este proceso puede pasar desapercibido en sus primeras fases, ya que los síntomas iniciales suelen ser leves o inexistentes, lo que resalta la importancia de las revisiones oftalmológicas periódicas para la detección temprana.

Los autores ponen de manifiesto la necesidad de considerar la polución ambiental como un factor modificable en la prevención de enfermedades visuales. Si bien ciertos factores de riesgo como la predisposición genética no pueden evitarse, el control de la calidad del aire y la reducción de la exposición a contaminantes se perfilan como medidas relevantes para preservar la salud ocular en poblaciones urbanas.

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La contaminación exterior e interior y la salud ocular

En las últimas décadas, diversos estudios han profundizado en los efectos negativos que tanto la contaminación del aire exterior como la del ambiente interior tienen sobre la salud ocular. Las investigaciones revisadas en Environmental Research and Public Health (2022) y Chemosphere (2023) coinciden en que la exposición a una amplia variedad de contaminantes atmosféricos incrementa el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades oculares, como conjuntivitis, ojo seco, glaucoma, cataratas y degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

La exposición crónica a la contaminación ambiental favorece la inflamación y puede acelerar el proceso degenerativo de la mácula en casos de DMAE (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Environmental Research and Public Health señala que los contaminantes más perjudiciales en exteriores incluyen partículas en suspensión (PM2.5 y PM10), óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono, derivados principalmente del tráfico y la actividad industrial.

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La exposición a estos agentes produce inflamación e irritación ocular, siendo la conjuntivitis el trastorno más comúnmente asociado. Además, los autores muestran que puede acelerar el desarrollo de glaucoma y contribuir al adelgazamiento de la retina, así como aumentar el riesgo de retinopatía diabética y degeneración macular. Los mecanismos implicados abarcan el estrés oxidativo, la inflamación crónica y la toxicidad celular, que afectan especialmente a la superficie ocular y a las capas retinianas vulnerables.

Por otro lado, el metaanálisis de Chemosphere pone el foco en la contaminación del aire en interiores, donde los riesgos también son significativos. La exposición prolongada a partículas finas, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados y humo de cigarrillo eleva la incidencia de enfermedades como el ojo seco, la conjuntivitis y la queratitis.

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Los mecanismos patológicos principales identificados son la inflamación crónica, el daño oxidativo y la alteración de las uniones celulares de la superficie ocular. La revisión destaca que, debido a que la mayor parte del tiempo se pasa en ambientes cerrados, el impacto puede ser incluso mayor que el de la contaminación exterior para muchas personas.